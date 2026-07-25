День работника торговли 2026 года в Украине: поздравления, картинки и открытки

Поздравления с Днём торговли своими словами и в стихах, в виде коротких СМС и красивых картинок - в подборке Главреда

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День работников торговли 2026 года / Фото: Главред

День работников торговли - профессиональный праздник в Украине, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля. Он был установлен указом президента 5 июня 1995 года. В 2026 году праздник приходится на 26 июля.

В этот день поздравляют продавцов, кассиров, менеджеров, товароведов, работников магазинов, супермаркетов и других специалистов сферы торговли. Профессиональный праздник - это повод отметить их ежедневный труд и вклад в обеспечение населения необходимыми товарами.

День торговли: поздравления своими словами и в стихах

Пусть торговля приносит прибыль и славу,

видео дня

А труд каждый день дарит увлекательное дело!

Желаем счастья, здоровья, добра,

Чтобы судьба всегда была благосклонной!

***

Пусть покупателей будет в изобилии каждый день,

А труд приносил изобилие в полной мере!

Пусть успех и радость следуют за вами,

А счастье наполнит жизнь красками!

***

Искренне поздравляем работников торговли,

желаем радости, мира, тепла!

Пусть все рабочие заботы будут посильными,

А судьба дарит удачу в полной мере!

День торговли в Украине / Фото: Главред

Поздравление с Днём торговли своими словами

Поздравляем с Днем работников торговли! Желаем благодарных покупателей, успешных продаж, стабильного благосостояния и легких рабочих будней. Пусть ваш труд приносит удовлетворение, уважение и достойное вознаграждение, а в жизни всегда хватает радости, тепла и приятных моментов!

***

Искренне поздравляем с профессиональным праздником! Желаем, чтобы работа приносила не только хорошую прибыль, но и удовольствие. Пусть покупатели будут доброжелательными, дела - успешными, коллектив - дружным, а каждый день дарит новые возможности, хорошее настроение и уверенность в завтрашнем дне!

***

С Днём работников торговли! Желаем крепкого здоровья, благополучия, профессиональных успехов и благодарных клиентов. Пусть все ваши усилия достойно вознаграждаются, торговля процветает, а дома всегда ждут любовь, уют, мир и тепло!

Поздравления с Днём торговли: картинки / Фото: Главред

Поздравляем с Днём работников торговли! Пусть каждый рабочий день будет удачным, покупатели - приятными, а результаты труда - достойными. Желаем достатка, оптимизма, сил, новых достижений и исполнения мечтаний. Счастья вам, мира и благополучия!

***

С Днём работников торговли! Желаем, чтобы покупатели приходили в хорошем настроении, покупали много, а возвращались ещё чаще! Пусть касса звенит от прибыли, рабочий день проходит быстро, а начальство чаще хвалит и реже вызывает "на минутку". Желаем достатка, радости и моря позитива!

***

Поздравляем с профессиональным праздником! Пусть у вас всегда будет три вещи: благодарные покупатели, полная касса и спокойный рабочий день. Чтобы ценники не терялись, касса не зависала, очереди быстро исчезали, а зарплата приятно удивляла! Желаем хорошего настроения и побольше поводов для празднования!

Поздравления с Днём торговли прикольные / Фото: Главред

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