День работника торговли 2026 года в Украине: поздравления, картинки и открытки

День работников торговли - профессиональный праздник в Украине, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля. Он был установлен указом президента 5 июня 1995 года. В 2026 году праздник приходится на 26 июля.
В этот день поздравляют продавцов, кассиров, менеджеров, товароведов, работников магазинов, супермаркетов и других специалистов сферы торговли. Профессиональный праздник - это повод отметить их ежедневный труд и вклад в обеспечение населения необходимыми товарами.
День торговли: поздравления своими словами и в стихах
Пусть торговля приносит прибыль и славу,
А труд каждый день дарит увлекательное дело!
Желаем счастья, здоровья, добра,
Чтобы судьба всегда была благосклонной!
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Пусть покупателей будет в изобилии каждый день,
А труд приносил изобилие в полной мере!
Пусть успех и радость следуют за вами,
А счастье наполнит жизнь красками!
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Искренне поздравляем работников торговли,
желаем радости, мира, тепла!
Пусть все рабочие заботы будут посильными,
А судьба дарит удачу в полной мере!
Поздравление с Днём торговли своими словами
Поздравляем с Днем работников торговли! Желаем благодарных покупателей, успешных продаж, стабильного благосостояния и легких рабочих будней. Пусть ваш труд приносит удовлетворение, уважение и достойное вознаграждение, а в жизни всегда хватает радости, тепла и приятных моментов!
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Искренне поздравляем с профессиональным праздником! Желаем, чтобы работа приносила не только хорошую прибыль, но и удовольствие. Пусть покупатели будут доброжелательными, дела - успешными, коллектив - дружным, а каждый день дарит новые возможности, хорошее настроение и уверенность в завтрашнем дне!
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С Днём работников торговли! Желаем крепкого здоровья, благополучия, профессиональных успехов и благодарных клиентов. Пусть все ваши усилия достойно вознаграждаются, торговля процветает, а дома всегда ждут любовь, уют, мир и тепло!
Поздравляем с Днём работников торговли! Пусть каждый рабочий день будет удачным, покупатели - приятными, а результаты труда - достойными. Желаем достатка, оптимизма, сил, новых достижений и исполнения мечтаний. Счастья вам, мира и благополучия!
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С Днём работников торговли! Желаем, чтобы покупатели приходили в хорошем настроении, покупали много, а возвращались ещё чаще! Пусть касса звенит от прибыли, рабочий день проходит быстро, а начальство чаще хвалит и реже вызывает "на минутку". Желаем достатка, радости и моря позитива!
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Поздравляем с профессиональным праздником! Пусть у вас всегда будет три вещи: благодарные покупатели, полная касса и спокойный рабочий день. Чтобы ценники не терялись, касса не зависала, очереди быстро исчезали, а зарплата приятно удивляла! Желаем хорошего настроения и побольше поводов для празднования!
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