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В Украине нашли бесценные сокровища Руси и княжеские останки – почему их вывезли и куда

Юрий Берендий
25 июля 2026, 09:59
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Ученые до сих пор не знают, где хранятся вывезенные советскими археологами останки переяславских князей.
В Украине нашли бесценные сокровища Руси и княжеские останки – почему их вывезли и куда
Исчезновение макета и вывоз останков князей: как Россия на протяжении веков грабила Михайловский собор в Переяславе / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Где находятся останки сына Владимира Мономаха
  • Как украинские сокровища оказываются в России
  • Кто мог вывезти макет Михайловского храма в Переяславе

Нахождение Михайловского собора в Переяславе в ведении УПЦ (МП) привело к разрушению фундаментов XI века и исчезновению ценных музейных экспонатов. Однако это лишь часть масштабного уничтожения и присвоения украинского наследия Россией, которое продолжается веками - от любительских раскопок имперских помещиков до вывоза костей древнерусских князей в советские времена. О последствиях "русского мира" для переяславской старины в проекте "Реальная история" рассказали заместитель гендиректора НИЭЗ "Переяслав", историк Александр Колибенко и продюсер Аким Галимов.

Главред выяснил, чем известен Переяслав.

видео дня

Что исчезло из Михайловского собора в Переяславе после УПЦ МП?

За 15 лет пребывания в собственности Московского патриархата помещения Михайловского собора подверглись существенным разрушениям: из-за отсутствия вентиляции и постоянной влажности пострадали фундаменты XI века. Сразу после возвращения памятника музейщики обнаружили и исчезновение экспоната.

"Согласно сверке, которую мы провели буквально на следующий день после возвращения помещения заповеднику, пропал один экспонат основного фонда. Это макет того самого Михайловского храма древнерусской эпохи", - отметил Александр Колибенко.

Исследователи предполагают, что макет использовали для самовольной перестройки памятника.

"По нашему мнению, они использовали его при разработке проекта восстановления купола на Михайловском храме XVIII века. Этот купол напоминает тот макет. Видимо, его просто передали строителям", - рассказал историк.

Впрочем, Колибенко подчеркнул, что потеря макета - далеко не самое худшее, что случилось с музейным фондом.

"Честно говоря, похищенный макет - это мелочь. Если это самая большая потеря за годы господства "русского мира", то можно сказать, что Переяслав ещё легко отделался", - признал историк.

Как Российская империя грабила археологию Переяслава в XIX веке

Наибольшие потери памятник понес ещё во времена Российской империи из-за дилетантских раскопок.

"Был такой курско-орловский помещик Алексей Аненков, который был сослан в Киев за жестокое обращение со своими крепостными крестьянами. Но он был любителем древностей и начал любительские, просто кладоискательские раскопки на месте Десятинной церкви в Киеве. Там он нашел очень много разных вещей, в том числе ценных, из драгоценных металлов, которые вывез в свое поместье, и которыми, как известно, играли какие-то крестьянские дети. Он приехал сюда, в Переяслав, получил разрешение и начал рыть траншеи на этой территории. В этих траншеях он нашел обломки фундаментов, фрагменты фундаментов, но не понял, что это такое, нарисовал какие-то планы, и на этом всё закончилось", - рассказал Александр Колибенко.

Смотрите видео об истории Переяслава:

Куда исчезли останки украинских князей из Переяслава

Профессиональные исследования Михайловского собора начались лишь в 1949 году под руководством советского археолога Михаила Каргера.

"Каргер был одним из главных создателей советской концепции о "колыбели трех братских народов", где главным наследником Руси объявлялась Россия. Уже через три часа после начала раскопок он наткнулся на стену древнерусского Михайловского собора", - рассказал Галимов.

Археологи обнаружили уникальные находки: фрагменты фресок, мозаики, серебряные киевские гривны, витой браслет, женский колт и несколько княжеских захоронений, в частности могилу сына Владимира Мономаха - Святослава Владимировича. Однако все эти сокровища быстро покинули Украину.

"Каргер вывез все останки наших князей в Ленинград, якобы для исследования. Эти "исследования", видимо, продолжаются до сих пор, потому что обратно княжеские останки так и не вернули", - отметил Галимов.

Где сейчас находятся вывезенные из Украины археологические находки

Точное местонахождение останков переяславских князей до сих пор неизвестно даже ученым заповедника.

"По непроверенной информации, из-за нехватки места в фондохранилищах Ленинграда их перевезли в Новгородский музей-заповедник", - сообщил Колибенко.

Аким Галимов добавил, что Россия систематически фальсифицирует происхождение украинских артефактов.

"В российских каталогах фрагменты мозаик, найденных Каргером во время раскопок возле Софии Киевской, теперь обозначены как „находки возле Новгорода". Еще несколько лет - и все находки в Украине они окончательно припишут себе", - предупредил Галимов.

Как Россия присваивает украинские древности с помощью "чёрных археологов"

Присвоение украинского наследия не прекратилось с распадом СССР.

"Материалы, которые выкапывают чёрные археологи, вплоть до 2022 года массово выкупали российские коллекционеры. Они легализовывали их в России якобы как находки из Старой Рязани. Речь идет об уникальных предметах: о печатях князей, предметах личного благочестия. И это, пожалуй, такая тенденция, которая характерна сейчас для современной России. Они таким образом присваивают нашу историю", - подчеркнул Колибенко.

Галимов делает вывод, что всё, что находили чёрные археологи, каким-то образом попадало в Россию.

"То есть, этим занимались советские археологи в советское время. Затем этим занимались "черные" археологи уже здесь, в эпоху независимости. И все это завершается действиями Московского патриархата, который просто разрушает нашу историю, не пускает наших ученых", - подытожил Аким Галимов.

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О персоне: Аким Галимов

Аким Альфадович Галимов - украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В рамках проекта "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видеоролики на важные исторические темы.

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