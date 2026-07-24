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Массированній удар по Киевщине: СМИ узнали о гибели сотрудника польской компании

Алексей Тесля
24 июля 2026, 22:59
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Погибший был сотрудником польской компании, работающей в оборонной отрасли, он не был гражданином Польши.
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РФ массированно ударила по Киевщине / Коллаж: Главред, фото: Facebook/MNSKOB

Главное:

  • В Киевской области погиб сотрудник польской компании, работающей в оборонной отрасли
  • Атака РФ произошла во время мероприятия Defense Demo Day & Defense Expo

В результате российского ракетного удара РФ по Киевской области в пятницу погиб сотрудник польской компании, работающей в оборонной отрасли.

Как сообщает портал Defence24, погибший был сотрудником польской компании, работающей в оборонной отрасли, мужчина не был гражданином Польши.

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Министерство иностранных дел Польши сообщило, что консульские службы поддерживают контакт с пострадавшими и оказывают им необходимую помощь.

По информации издания, российская атака произошла во время мероприятия Defense Demo Day & Defense Expo, организованного в Киевской области украинской ассоциацией производителей беспилотных систем "АРМАДА".

Сообщается, что мероприятие было посвящено презентации современных технологий для украинского оборонного сектора и собрало представителей оборонной промышленности, вооруженных сил и технологических компаний, говорится в сообщении.

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/ Инфографика: Главред

Жданов рассказал о возможной угрозе атак РФ

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что Россия пытается увеличить дальность применения FPV-беспилотников, что в будущем может создать угрозу для городов, находящихся далеко от линии боевого соприкосновения.

По его словам, при наличии необходимых технических решений под потенциальный риск могут попасть, в частности, Киев, Днепр и другие крупные населенные пункты. Жданов отметил, что использование ретрансляторов способно значительно расширить радиус действия таких дронов.

"В принципе, они могут долететь даже до Киева. Если ретранслятор обеспечивает управление базовым дроном на расстоянии 200 километров, а FPV ещё отлетает от него на 10–20 километров, то глубина поражения получается очень значительной", - пояснил эксперт.

При этом он добавил, что для массового использования подобных систем России потребуется наладить их производство в больших объемах и подготовить достаточное число операторов.

Как писал Главред, российские войска нанесли удар по полигону в Киевской области, где проходила выставка вооружения. В результате атаки есть погибшие, раненые и разрушения.

Напомним, Юрий Игнат заявил, что Россия нанесла удар по Киевской области тремя баллистическими ракетами. Одну из них удалось сбить силам ПВО.

Ранее сообщалось, что российская оккупационная армия нанесла удар по жилым кварталам Запорожья. Среди пострадавших - шестеро детей, в том числе трехмесячный младенец.

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О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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Киевская область взрыв ракетный удар
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