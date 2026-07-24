Предприниматели в слезах: в РФ массовая паника из-за ударов по складам Wildberries

В соцсетях появляется всё больше сообщений от расстроенных российских предпринимателей.

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Российские предприниматели начинают ощущать последствия войны, развязанной Кремлем / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

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В результате атак Украины на склады Wildberries страдают российские предприятия

Российские предприниматели со слезами на глазах жалуются на убытки для бизнеса

В ночь на 24 июля украинские военные в очередной раз атаковали склады Wildberries - крупной компании страны-агрессора России. Из-за этого россияне сильно расстроились и начали рассказывать о своем "горе" в соцсетях.

Видео с одним из российских предпринимателей попало в украинский Threads. Он жалуется, что в результате украинских атак горят склады в Санкт-Петербурге. Этот факт огорчил его настолько, что россиянин начал плакать.

видео дня

Он отметил, что никогда не интересовался и не собирается "лезть в политику", но то, что происходит, сильно бьет по российским предпринимателям. При этом из слов мужчины ясно, что он не пытается понять причины ударов по складам Wildberries, а лишь надеется уберечь свои деньги.

"Я очень надеюсь, что Wildberries всё выплатят. Они выплатят, я знаю, но этого нужно просто дождаться. Нужно объяснить это своим работникам на фабрике, своим кредиторам. Всем это нужно объяснить. Просто сейчас, в данный момент, это сложно", - жалуется россиянин.

Какие цели Украина может выбрать для следующих ударов по РФ

Главред писал, что, по словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, Украина будет расширять перечень целей для атак вглубь РФ.

Удары по НПЗ будут продолжаться, но в дальнейшем россиян ждут также удары по газовой инфраструктуре, газораспределительным станциям и газовым терминалам. Также удары будут наноситься не только по Wildberries, но и по OZON.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Удары по складам Wildberries - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 24 июля российский Санкт-Петербург подвергся массированной атаке дронов. На двух складах Wildberries возникли масштабные пожары.

Накануне, в ночь на 23 июля, в двух российских регионах прогремели взрывы. Под удар попал логистический хаб Wildberries в Воронежской области и объект нефтеперерабатывающей промышленности в Ульяновской области.

Ранее, в ночь на 22 июля, Краснодарский край и Ставропольский край России подверглись атаке беспилотников. На территории логистических центров Wildberries вспыхнули масштабные пожары.

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Об источнике: Threads Threads - социальная сеть, принадлежащая американской компании Meta Platforms. Приложение предназначено для работы совместно с Instagram: пользователи должны иметь аккаунт в Instagram, чтобы зарегистрироваться. Threads является прямым конкурентом Twitter, поскольку в нем можно публиковать текст и изображения, отвечать на публикации других пользователей или ставить лайки под их контентом, пишет Википедия.

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