Киев - под ударом баллистики, гремят взрывы: что известно

В столице прозвучала серия взрывов. Мониторы пишут об угрозе удара "Цирконом".

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РФ атакует Киев ракетами / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, згенероване ШІ

В пятницу, 24 июля, в Киеве прогремела серия взрывов. Город - под ударом российской баллистики.

В 11:25 в Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с севера и о движении нескольких скоростных целей в сторону столицы.

"Ракеты на Киев", - говорится в сообщении.

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Через несколько минут в столице были слышны звуки взрывов.

11:32 Ракета на Черниговщине курсом на Киевщину, сообщили в ВС ВСУ.

По данным мониторингового каанала monitor, крылатая ракета "Циркон" летит из Курской области РФ в направлении Киева.

"1х КР Циркон на Украинке / Васильков", - говорится в сообщении.

11:34 Взрывы в Киевской области.

"Угроза баллистики из Брянска и крылатых ракет из Курска", - сообщает monitor.

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