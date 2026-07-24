Киев - под ударом баллистики, гремят взрывы: что известно

В пятницу, 24 июля, в Киеве прогремела серия взрывов. Город - под ударом российской баллистики.
В 11:25 в Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с севера и о движении нескольких скоростных целей в сторону столицы.
"Ракеты на Киев", - говорится в сообщении.
Через несколько минут в столице были слышны звуки взрывов.
11:32 Ракета на Черниговщине курсом на Киевщину, сообщили в ВС ВСУ.
По данным мониторингового каанала monitor, крылатая ракета "Циркон" летит из Курской области РФ в направлении Киева.
"1х КР Циркон на Украинке / Васильков", - говорится в сообщении.
11:34 Взрывы в Киевской области.
"Угроза баллистики из Брянска и крылатых ракет из Курска", - сообщает monitor.
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