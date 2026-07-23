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Цены на товары и продукты подскочат: раскрыто, что подорожает в первую очередь

Алексей Тесля
23 июля 2026, 20:53
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Сокращение морского экспорта приведет к увеличению предложения на внутреннем рынке, считает Андрей Шевчишин.
Цены на товары и продукты подскочат: раскрыто, что подорожает в первую очередь
Украинцев предупредили о подорожании продуктов / Колаж: Главред, фото: magnific.com, УНИАН

Важное из заявлений Шевчишина:

  • Вырастет стоимость импортных товаров, которые ранее поступали через порты
  • Аналитики назвали, какие товары сильнее всего затронет подорожание

Если из-за российских атак работа украинских портов будет ограничена, это неоднозначно отразится на ценах на различные товары.

Как заявил в комментарии УНИАН финансовый аналитик Андрей Шевчишин, сокращение морского экспорта зерна приведет к увеличению предложения на внутреннем рынке, что поможет сдержать рост цен на продукты питания.

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"Формируется дополнительное предложение зерна внутри страны, что будет сдерживать инфляцию. Мы не можем его вывезти, поэтому на внутреннем рынке это будет сдерживать цены", – пояснил эксперт.

Однако одновременно возрастут расходы на логистику. После решения крупнейшего контейнерного перевозчика Maersk прекратить заходы в украинские порты импорт придется доставлять альтернативными маршрутами - по железной дороге или через порты соседних государств, что сделает перевозки более дорогими.

"Мы увидим снижение давления на продовольственную составляющую на внутреннем рынке за счет дополнительного предложения, но вырастет стоимость импортных товаров, которые ранее поступали через порты. Теперь они должны будут перевозиться по железной дороге или через другие порты, то есть через значительно более длинное логистическое плечо", – отметил Шевчишин.

По оценке аналитика, сильнее всего подорожание может затронуть электронику, товары из Китая, энергетическое оборудование, а также импортные фрукты, включая бананы, которые традиционно доставлялись морем.

Проблемы могут возникнуть и в металлургической отрасли. Усложнение экспорта готовой продукции и поставок сырья увеличит расходы предприятий, что способно повлиять на стоимость строительства и ряда других товаров. Дополнительным фактором роста цен, по словам эксперта, может стать возможное повышение тарифов на грузовые перевозки "Укрзализныци".

"Это создает замкнутый круг, который существенно будет толкать цены вверх", – отметил Шевчишин.

При этом эксперт подчеркнул, что многое будет зависеть от продолжительности перебоев в работе портов. Если ограничения окажутся непродолжительными, логистические цепочки смогут быстро восстановиться, а влияние на цены будет ограниченным. В таком случае долгосрочным фактором останется главным образом возможное подорожание топлива.

Почему растут цены на продукты в Украине
/ Главред - инфографика

В Украине ожидают новое подорожание: главные причины

В ближайшее время цены на продукты в Украине могут снова пойти вверх. Одной из ключевых причин эксперты называют возможные перебои с поставками топлива, которые способны увеличить расходы на перевозку товаров и логистику.

Экономист Зиновий Свереда считает, что первые признаки нового роста цен могут стать заметны уже в ближайшие недели. По его словам, дополнительное давление на стоимость продуктов оказывает зависимость Украины от импортных энергоносителей, цены на которые напрямую зависят от ситуации на мировых рынках.

Цены на продукты - новости по теме

Ранее сообщалось, что в украинских супермаркетах подешевело сливочное масло. Пачка "Крестьянского" 72,5% (200 г) стоит в среднем 107,32 грн, тогда как в июле она стоила 115,87 грн.

Как говорилось ранее в сообщении, средневзвешенная цена молока в Украине составляет 17,20 грн/кг без НДС, что на 1,20 грн больше, чем раньше. Подорожание объясняют ростом спроса от производителей сыров и кондитерских изделий.

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О персоне: Андрей Шевчишин

Андрей Шевчишин - украинский экономист, финансовый аналитик, эксперт фондового рынка и сельскохозяйственных активов, руководитель отдела аналитики в Forex club и Libertex.

Родился в Киеве. Окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности Экономическая кибернетика. Выпустился в 1995 году.

Шевчишин работал с 2007 по 2012 год в ИГ ТАСК в должности руководителя аналитического департамента.

В 2011 году вошел в состав индексного комитета при Украинской бирже. В обязанности комитета входила оценка и расчет индексов для ценных бумаг и принятие решения по изменению списка бумаг, по которым оценивают индекс.

Начиная с 2012 года в течение трех лет Шевчишин занимал должность менеджера и аналитика в ООО ДТЭК.

Сейчас Шевчишин работает в организации Forex Club в должности руководителя отдела аналитики. Также он руководит аналитическим отделом в Libertex.

Шевчишин публикует свои прогнозы на порталах, посвященных рынку молочной продукции и агропромышленному сектору.

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