США готовят новый план по завершению войны: названы два сценария для Украины

Владимир Зеленский обозначил два ключевых сценария развития событий в предстоящую зиму и объяснил, от чего зависит дальнейшее развитие войны.

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Зеленский раскрыл подробности кадровой перестройки в правительстве и армии / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Какие задачи получил Драпатый

Когда состоится встреча Украины, США и России по вопросу завершения войны

Какова будет роль Сырского после отставки

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство готовится сразу к двум возможным сценариям ближайших месяцев - дипломатическому пути к завершению войны и необходимости пережить еще одну сложную зиму в условиях продолжающейся российской агрессии. Именно этими вызовами он объяснил масштабную кадровую перестройку правительства, новые назначения, реформирование военного управления, концентрацию усилий на энергетике, логистике, мобилизации и международных переговорах. Об этом глава государства заявил во время совместного брифинга с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

Главред собрал основные заявления президента Украины.

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Президент подчеркнул, что все кадровые решения принимаются не ради политических перестановок, а для того, чтобы максимально укрепить государство в условиях войны. По его словам, сейчас крайне важно сохранить единство всей государственной команды, поскольку каждое направление должно работать на общий результат - устойчивость страны и приближение окончания войны.

"Моя позиция - все должны оставаться в команде. Моя команда - это не только команда президента, это команда Украины. Во время войны очень важно, чтобы мы в единстве работали и преодолевали все вызовы", - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, обязательно необходима координация усилий между новоназначенным министром, руководством Минобороны, Генштабом и главнокомандующим армией. Параллельно обновляется и руководящий состав Совета национальной безопасности и обороны.

"Секретарем СНБО у нас будет Клименко, опытный министр", - отметил глава государства.

СНБО / Инфографика: Главред

Какие два сценария ждут Украину

Президент подробно объяснил, что зима может принести Украине два варианта развития событий.

"Первый путь - дай Бог нам, нашей армии сил, потому что стойкость на фронте очень важна для того, чтобы мы все-таки сели за стол переговоров с Россией и закончили эту войну. Это приоритет, на этом я сосредоточен. Мы с вами понимаем, с кем имеем дело. Потому что альтернатива этому, которую всегда ищет Россия, - это война, усиление мобилизации. Мы видим, что в окружении Путина есть люди, которые хотят закончить войну, видят экономический коллапс, логистический коллапс. Но есть военные, которые хотят расширения войны, усиления мобилизации. Они хотят нас убивать и хотят продолжения этой войны", - сказал президент.

На что будет делать ставку новое правительство

Особое внимание Зеленский уделил формированию нового состава правительства. Он пояснил, что при выборе премьер-министра ключевым критерием стала способность эффективно работать именно в энергетическом секторе, поскольку именно он станет одним из самых сложных направлений предстоящей зимы.

"При выборе премьер-министра я сосредоточился именно на энергетике. Премьер-министр-энергетик - это, на мой взгляд, взвешенное решение", - сказал Зеленский.

Президент также сообщил, что ещё несколько месяцев назад украинские власти прогнозировали попытки России максимально заблокировать морскую логистику и экспорт зерна. Именно поэтому было решено выделить отдельное направление работы, которое будет отвечать исключительно за порты, зерновой коридор, аграрный сектор и логистику. Он отметил, что уже сейчас Россия усиливает удары по портовой инфраструктуре и торговому судоходству, а потому государству необходимо оперативно реагировать на эти угрозы.

Кроме того, Зеленский открыто признал, что темпы выполнения планов по обеспечению устойчивости регионов его пока не устраивают. Именно поэтому новый министр инфраструктуры должен как можно быстрее ускорить реализацию соответствующих программ во всех областях, независимо от их удаленности от фронта. Президент подчеркнул, что современные российские средства поражения позволяют атаковать практически любой регион страны.

"Я, честно говоря, между нами, пока что не полностью удовлетворен выполнением планов устойчивости. Я увидел процент выполненных работ, нам нужно очень быстро включиться в работу", - рассказал Зеленский.

Какие задачи получили Драпатый и Хмара

Президент отдельно рассказал о кадровых изменениях в военном руководстве и предстоящем реформировании командного состава Вооруженных сил. Он подчеркнул, что для него принципиально важно сохранить единство между Министерством обороны, военным руководством и украинскими защитниками.

Глава государства сообщил, что ожидает от нового главнокомандующего Михаила Драпатого предложений по масштабному обновлению кадрового состава армии. В то же время он подчеркнул, что перед новым главнокомандующим и и.о. министра обороны Евгением Хмарой стоят общие ключевые задачи.

Михаил Драпатый / Инфографика: Главред

"Безусловно, и Драпатому, и Хмаре придется выполнить ту главную задачу, которая стоит сегодня после долгой изнурительной войны для всех. Задачи, которые я ставил и Федорову, и Сырскому - потому что нельзя отдельно и чтобы кто-то виноват, а кто-то нет - вопрос закрытия неба, вопрос ТЦК, вопрос нормального, если можно так сказать, облика мобилизации, - все это, пока не закончится война, придется делать вместе, в союзе", - подчеркнул Зеленский, отметив, что ранее такого взаимодействия, к сожалению, не было.

Президент отдельно подчеркнул, что опыт предыдущего военного руководства должен быть максимально сохранен. В частности, наработки бывшего главнокомандующего Александра Сырского и генерала Андрея Игнатова не должны быть утрачены - они должны оставаться рядом с новым командованием для консультаций и передачи опыта.

"Очень важно обеспечить плавный переход и стабильность армии. Я очень серьезно к этому отношусь. Некоторые вещи, которые делал Сырский, мы не видим, но очень важно, чтобы мы их не утратили. И некоторые вещи, инновационные идеи, которые есть в планах у Михаила Васильевича (Драпатого), очень важно, чтобы мы доставали из ящиков и внедряли прямо сейчас", - отметил президент.

Александр Сырский / Главред - инфографика

Кроме того, комментируя вопрос усиления ПВО, Зеленский сообщил о работе по получению лицензий на производство ракет для систем Patriot.

"Что касается Patriot. Я уже попросил, чтобы у нас состоялась встреча с производителями и с политиками, которые имеют влияние на принятие решений. Мы видим положительное решение со стороны администрации, но нужен следующий шаг", - указал он.

Какую должность Зеленский предложил Федорову

Отвечая на вопрос о будущем Михаила Федорова, глава государства подтвердил, что тот остается в команде. Президент рассказал, что предлагал ему несколько вариантов, а окончательным предложением стала должность вице-премьер-министра по военным инновациям для координации новых разработок с Минобороны, Генштабом и Офисом президента.

"Я предложил ему несколько должностей. Последняя должность - вице-премьер-министр Украины по военным инновациям. Это очень важно, потому что должна быть координация инноваций с руководством Министерства обороны, с руководством нашей армии, с Генштабом и, безусловно, с президентом Украины. Все это можно делать, мы должны это делать каждый день. Я предложил ему это", - сказал он.

Михаил Федоров / Инфографика: Главред

Какую задачу получил Умеров

Зеленский также подтвердил назначение Игоря Клименко секретарем Совета национальной безопасности и обороны, отметив, что опыт работы в системе МВД и ГСЧС во время массированных ударов поможет СНБО обеспечить системную координацию в период сложной зимы.

Отдельно глава государства подробно обозначил круг задач для Рустема Умерова. По его словам, бывший министр обороны сосредоточится на дипломатическом треке и новейших оборонных решениях. Зеленский четко обозначил три главных приоритета для него: переговоры, окончание войны и развитие беспилотных технологий (дронов).

В то же время президент добавил, что окончательное распределение портфелей и конкретная новая должность для Умерова еще обсуждаются - консультации продолжаются совместно с кандидатурой Юлии Свириденко, и к этому вопросу государство вернется позже.

Когда могут возобновиться мирные переговоры с Россией

Президент сообщил о деталях телефонного разговора со спецпредставителями президента США Дональда Трампа - Джаредом Кушнером и Стивом Виткоффом, который состоялся накануне с участием Кирилла Буданова, Сергея Кислицы и Рустема Умерова. По его словам, американская сторона поделится несколькими наработками и планами по прекращению войны, которые впоследствии планируется обсудить и с россиянами.

В связи с этим Зеленский анонсировал свой визит в США в ближайшие дни или в течение недели.

"Вчера состоялся разговор с Джаредом (Кушнером, - ред.) и Уиткоффом, присутствовали Буданов, Кислица, Умеров. Обсуждали возможности встречи, и у США есть несколько наработок по прекращению войны, несколько планов. Они поделятся с нами этими идеями. У нас будет встреча, они хотят поделиться и с нами, и с россиянами", - заявил Зеленский.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

По его словам, окончательная дата трехсторонней встречи еще согласовывается, но Украина заинтересована провести ее как можно скорее. В то же время он отметил, что сейчас американские партнеры также сосредоточены на ситуации вокруг Ирана.

"Безусловно, нужно всё это сделать до осени. Я считаю, нужно настойчиво над этим работать. Если бы это зависело от нас, встреча состоялась бы уже в июле. Но не все зависит от нас... В Иране не такое перемирие, как всем хотелось бы", - пояснил он, добавив, что, несмотря на это, Украина будет продолжать бороться за дипломатический путь.

Кто может возглавить посольство Украины в США

Президент прокомментировал кадровые обсуждения вокруг Юлии Свириденко, подтвердив, что рассчитывал на её назначение послом Украины в США благодаря её успешному опыту в экономических переговорах - в частности, при подготовке ключевого соглашения с министром финансов США Скоттом Бессентом.

"Это уже не секрет, что, при всем уважении к Ольге Стефанишиной, я рассчитывал и предлагал Юлии Свириденко должность посла в США... Там должен быть человек на уровне вице-премьера, или как минимум министра, или лучше премьер-министра... Юлия заключила важное соглашение, я считаю, под её руководством с Бессентом. То есть это экономическая составляющая, которая может и должна связывать нас с США. Вы знаете, как они относятся - сегодняшняя администрация ориентируется именно на экономику. То есть я хотел этого", - пояснил Зеленский.

В то же время он добавил, что сейчас для Юлии Свириденко также есть предложение возглавить ещё и другое направление работы.

Юлия Свириденко / Инфографика: Главред

Зеленский поддержал ужесточение санкций против российской экономики

В конце брифинга журналисты вернулись к теме Aughinish Alumina, чтобы уточнить у президента детали конкретного санкционного пакета. Корреспондентка RTE News спросила, разочарован ли Зеленский тем, что алюминий не вошел в 21-й пакет ограничений, и будет ли Украина обращаться к Еврокомиссии с просьбой исправить это в следующем раунде. Президент подтвердил намерение действовать на опережение.

"Мы как раз сегодня обсуждали с господином Мартином, что, вероятно, у нас есть возможность обратиться к Европейскому Союзу. Я думаю, что это один из тех путей, по которым мы будем идти", - ответил Зеленский.

Президент добавил, что параллельно с официальным обращением в Брюссель украинская сторона будет продолжать разрабатывать аргументацию для следующих раундов ограничений.

Что может заставить Путина согласиться на переговоры

Провал российского наступления в ближайшие месяцы может стать тем фактором, который в конечном итоге подтолкнет Кремль к переговорам. На кону - не только положение на фронте, но и политическая и экономическая стабильность внутри самой России. Об этом заявил политолог, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский в комментарии Главреду.

По его оценке, ближайшие месяцы станут определяющими для дальнейшего хода войны: результаты наступления РФ могут существенно повлиять не только на военную ситуацию, но и на расстановку сил в самой России и за ее пределами.

Особое внимание эксперт обращает на реакцию внешних партнеров Москвы в случае затяжного и безрезультатного наступления. Значительные потери без военного результата способны изменить отношение к войне даже в тех странах, которые до сих пор поддерживали Кремль.

"Это может побудить внешних партнеров Москвы, в частности Китай, усилить давление на Кремль из-за опасений окончательного военного поражения России и заставить Путина согласиться на переговоры на более приемлемых условиях", - считает он.

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О персоне: Иван Преображенский Иван Преображенский - российский политолог, публицист и журналист. Кандидат политических наук, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы. Специализируется на внутренних политических процессах в России, структуре российской власти, роли Кремля, международных отношениях. Часто выступает в СМИ с аналитическими материалами, разоблачающими методы управления в России, логику принятия решений в Кремле и манипуляции общественным мнением.

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