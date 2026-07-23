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Грозди будут крупными и созреют быстрее: как правильно пасынковать виноград

Руслана Заклинская
23 июля 2026, 16:15
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Правильное удаление пасынков помогает улучшить освещение куста и способствует созреванию ягод.
Грозди будут крупными и созреют быстрее: как правильно пасынковать виноград
Обрезка винограда летом / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, magnific.com

Вы узнаете:

  • Как правильно пасынковать виноград
  • Какие побеги нужно удалять
  • Для чего оставляют один-два листа

Летняя обрезка винограда - один из важнейших этапов ухода за растением. Она помогает улучшить доступ солнечного света к гроздьям, предотвращает загущение куста и создает условия для лучшего созревания ягод.

Главред узнал, как правильно удалять лишние побеги, чтобы грозди винограда были крупнее.

видео дня

Зачем пасынковать виноград

В процессе роста виноград образует много боковых побегов - пасынков. Если их не удалять, они загущают куст и затеняют грозди.

Из-за недостатка солнечного света ягоды могут хуже созревать, а сам куст будет тратить питательные вещества на ненужную зеленую массу. Кроме того, загущенный виноград хуже проветривается, что повышает риск развития болезней.

Хотя основную обрезку винограда проводят осенью или весной, летнее пасынкование также является важной частью ухода.

Как правильно пасынковать виноград

Во время летнего ухода важно не обрезать всё подряд. Блогерша из Львовской области Ольга Мартинишин, известная в соцсетях как "Баба Оля на псевдо Чех", объяснила в Facebook, что удалять нужно только те побеги, которые мешают развитию растения.

"Виноград, вот смотри, я беру те веточки, которые затеняют. Если мы хотим, чтобы он был более разветвлённым, то на этом пасынке оставляем один-два листочка. А чтобы не затеняло, веточку убираю. Вот те веточки, которые затеняют. Вот тот пасынок точно так же - оставляю один листочек. Посмотрите, какое просветление получилось для винограда. Он сможет хорошо дозреть", - подчеркнула блогерша.

Во время пасынкования удаляют те побеги, которые затеняют грозди или растут внутрь куста. В то же время полностью срезать пасынок не рекомендуется.

Если нужно стимулировать дальнейшее развитие растения, на нём оставляют один-два листа, а остальную часть побега удаляют. Также обрезают мелкие веточки, которые растут у основного стебля и создают лишнюю густоту.

Смотрите видео о том, как правильно пасынковать виноград:

Какой инструмент использовать

Для работы можно использовать как обычный секатор, так и современный аккумуляторный садовый секатор. По словам садовода, такой инструмент значительно облегчает работу, быстро перерезает даже толстые побеги и позволяет выполнять обрезку без значительных физических усилий.

Что любит и чего не любит виноград
Что любит виноград / Инфографика: Главред

Перед началом работы секатор нужно включить в соответствии с инструкцией производителя и убедиться, что аккумулятор достаточно заряжен.

Какой результат даёт пасынкование

После удаления лишних побегов виноградный куст становится более освещенным и лучше проветривается. Благодаря этому солнечный свет беспрепятственно попадает к гроздям, ягоды лучше созревают, а растение направляет силы не на наращивание лишней зелени, а на формирование качественного урожая.

Регулярное пасынкование также облегчает дальнейший уход за виноградом и помогает поддерживать куст в здоровом состоянии.

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Об авторе: Баба Оля под псевдонимом Чех

"Баба Оля под псевдонимом Чех" (Ольга Мартинишин) - известная 70-летняя блогерша из Львовской области, прославившаяся благодаря своим видео в TikTok и Instagram. Раньше она работала инженером-конструктором, но после смерти мужа начала снимать ролики о садоводстве, кулинарии и жизни. У страницы около 164,6 тыс. подписчиков и более 1,9 млн лайков

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