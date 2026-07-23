Как атакует дрон "Молния": "Флэш" раскрыл новую схему оккупантов

Сергей Бескрестнов изучил атаки и нашел уязвимость.

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Сергей Бескрестнов предупредил о новой опасной схеме атак РФ / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

О чем сказал Сергей "Флэш":

Впервые зафиксирован факт управления "Молнией" через "Герберу"

Объединение связи дронов РФ было лишь вопросом времени

Для нейтрализации связки нужно сбивать именно "Герберу"

Советник президента и эксперт по системам связи Сергей "Флэш" Бескрестнов заявил, что впервые зафиксирован случай управления дронами "Молния" через "Герберу" - раньше эти системы не были совместимы между собой.

По словам Флеша, МЭШ-модемы на дронах "Молния" и "Шахед" (он же "Гербера") работают в одном диапазоне частот и имеют одного китайского производителя. Однако раньше не были совместимы между собой из-за лицензионных ограничений.

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"Сегодня имеем первый случай управления "Молниями" через "Герберу"", - написал Бескрестнов в Telegram.

Флеш добавил, что подобное изменение было ожидаемым.

"Это ожидаемо, ничего удивительного здесь нет. Я просто прошу всех обратить внимание на этот факт. Вероятно, такая схема будет распространяться", - пояснил он.

"Если что, валим "Герберу", а "Молнии" сами упадут", - посоветовал советник президента.

Дрон-камикадзе "Молния" / Инфографика: Главред

Украина тестирует новые средства РЭБ

Как писал Главред, ранее Бескрестнов заявил, что в Украине протестировали варианты противодействия MESH-сетям силами радиоэлектронной борьбы.

"Я с радостью могу сказать, что производители РЭБ при содействии Brave1 и Главного управления радиоэлектронной борьбы Генерального штаба продвигаются вперёд в технологиях подавления каналов управления "Шахедами" через радиомодемы MESH", - рассказал он.

Бескрестнов также намекнул на дальнейшую технологическую гонку с противником в этой сфере.

"Я знаю, как и чем враг ответит на наш РЭБ. А мы ответим им на их ответ. Welcome в мир войны технологий", - отметил он.

Сергей Бескрестнов "Флэш" / Инфографика: Главред

Атаки РФ по Украине - новости

Как писал Главред, днем 20 июля российские оккупационные войска атаковали одно из гражданских предприятий в Одесской области. Число пострадавших в результате российского удара по гражданскому предприятию в Одесской области возросло с четырёх до шести человек, ещё трое человек погибли.

В ночь на 19 июля Россия совершила одну из самых мощных баллистических атак на столицу. По словам президента Владимира Зеленского, враг выпустил более 40 ракет различных типов, большинство из которых летели на Киев, а также 120 ударных дронов.

18 июля оккупанты нанесла ракетные удары по жилому сектору и гражданской инфраструктуре Одесской области.

Также в этот день Россия атаковала в акватории Черного моря вблизи Одессы иностранное торговое судно под флагом Антигуа и Барбуды - один человек погиб, еще трое получили ранения и были госпитализированы.

Россия сменила ракеты для обстрелов Украины

Военнослужащий ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко заявил, что страна-агрессор Россия наносит удары по Украине ракетами зенитно-ракетного комплекса С-400 - оружием, которое должно сбивать цели, а не атаковать их. Парадокс заключается в том, что Кремль сознательно перебрасывает боекомплект противовоздушной обороны на ударные задачи, пытаясь компенсировать нехватку баллистических ракет.

"Есть ряд причин, почему используют С-400: попробовали и увидели, что из Брянской области можно дотянуться до украинской столицы. Во-вторых, у них есть определенные запасы ракет. В-третьих, хотят поддержать темп и интенсивность ударов на фоне возможной нехватки ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot, поддержать шок. Россия же отслеживает информационное пространство", - пояснил он.

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О персоне: Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

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