Как сказать "указка" на украинском языке: ответ удивит многих

Далеко не каждое слово, похожее на русское, является неправильным в украинском языке.

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Правильно ли говорить "указка" / Коллаж: Главред, фото: magnific

Вы узнаете:

Есть ли слово "указка" в украинских словарях

Каково основное значение этого слова

Когда "указку" употребляют в разговорной речи

Слово "указка", которое многие считают русизмом и стараются избегать после перехода на украинский язык, на самом деле зафиксировано в украинских словарях и является вполне нормативным. Чаще всего так называют длинную палочку, которой указывают на карту, доску или другой объект, пишет OBOZ.UA.

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Переход на украинский язык заставил многих людей внимательнее следить за словами, которые раньше употреблялись автоматически. Часть из них действительно оказывается русизмами или кальками, которые стоит заменять. Но не каждое слово, похожее на русское, автоматически является ошибочным - и именно из-за такой путаницы говорящие нередко отказываются даже от вполне нормативной лексики.

Что на самом деле означает "указка"

Основное значение слова относится к предмету - длинной палочке, которой что-то показывают или на что-то указывают. Например, указкой можно показывать реки на карте или проводить линию между обозначенными местами.

В разговорной речи это слово употребляется гораздо шире. Им могут называть знак, надпись, стрелку или другую отметку, которая указывает направление движения или сообщает о чем-то - в частности, так называли щитки и отметки, помогавшие людям не заблудиться.

Еще одно значение слова

Помимо предметного и ориентационного значений, "указка" в разговорном употреблении приобретает еще одно значение. В таком контексте слово означает указание, распоряжение или совет, который кто-то дает другому.

Итак, значение слова "указка" зависит исключительно от контекста, в котором оно употребляется - от физического предмета для указания до распоряжения или совета.

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Об источнике: "Обозреватель" "Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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