Россия резко сменила тактику ударов по Украине: в Генштабе назвали новый приоритет

Заместитель главнокомандующего ВСУ объяснил, почему противник сокращает масштабы ракетных программ и делает ставку на новые дроны.

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В Генштабе объяснили, на что Россия делает ставку при нанесении ударов по Украине / Коллаж: Главред, фото: Главред, Википедия

Ключевые тезисы:

Приоритет россиян - новые дроны без связи и навигации

Ракеты стали менее массовыми, но более точными

Враг активизировался в морской сфере

Россия существенно сократила масштабы ракетных программ и сделала главную ставку на дроны, в частности на новые модификации "Шахедов". Об этом сообщил заместитель главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенант Андрей Лебеденко, передает УНИАН.

"Сегодня приоритет россиян - это дроны. Я не скажу, что они свернули ракетные программы, они продолжают их совершенствовать, но массовость и масштабы немного уменьшили - это бьет по их экономике. И сегодня приоритет - это новые виды "Шахедов" с новыми качествами", - заявил Лебеденко.

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По его словам, речь идет о малых дронах без средств связи и навигации, и именно переход от количества к качеству является для врага главным направлением развития.

Ракеты стали точнее, но не массовыми

Несмотря на сохранение ракетной программы, характеристики самих ракет меняются. Заместитель главнокомандующего обратил внимание на разницу между теми ракетами, которыми Россия атаковала в начале полномасштабного вторжения, и теми, что применяются сейчас.

"Если вы заметили, сейчас во время ракетных ударов сами ракеты существенно отличаются от тех, что были у них в запасах в начале войны, потому что наша система ПВО значительно усовершенствовалась. И они уделяют внимание уже не количеству, а качеству: навигации, помехоустойчивости, маневренности", - пояснил Лебеденко.

Он добавил, что эти тенденции касаются преимущественно наступательных возможностей противника, тогда как параллельно Россия активно развивает и собственную систему защиты техники.

"Они очень активно развивают систему защиты. У нас уже есть разведданные о защите их техники, они понимают, что восстановление маневренности войск в этой зоне - очень приоритетная задача для них", - отметил он.

Морской домен и интеграция систем обнаружения

Отдельное направление, в котором Россия пытается догнать Украину, - морской домен. Потеряв контроль над частью флота из-за украинских беспилотных дронов, противник активизировал разработки в этой сфере.

"Сейчас они очень активно работают в морском домене. Они увидели, что мы смогли разобраться с их флотом благодаря нашим беспилотным дронам, и сегодня пытаются выровнять ситуацию в плане технологичности и масштабности в отношении морского домена", - сказал Лебеденко.

Еще одно направление, которое фиксирует командование ВСУ, - объединение врагом отдельных военных систем в единый контур управления. Речь идет о сочетании радаров, треков и подразделений радиоэлектронной борьбы с ударными и перехватывающими дронами.

"Мы видим, как они объединяют радары, как объединяют системы слежения, как подразделения РЭБ интегрируют систему обнаружения, а туда же интегрируют дроны-перехватчики или ударные дроны. Синхронность в какой-то мере предполагается", - рассказал заместитель главнокомандующего.

По его словам, главная задача украинских войск в этих условиях - опережать врага на шаг или несколько.

"Наша задача - чтобы мы все синхронизировались и постоянно были на шаг или несколько шагов впереди. Этого можно достичь своевременным обнаружением, анализом ситуации, постановкой задач подразделениям и быстрым оперативным масштабированием и доведением информации до наших войск", - подытожил Лебеденко.

Откуда и какими типами ракет РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Почему Россия резко усилила удары по Украине - комментарий эксперта

Военный эксперт и бывший пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев в комментарии для ТСН.ua высказал мнение, что массированные удары России баллистическими ракетами по Киеву могут свидетельствовать о стремлении Владимира Путина добиться хотя бы символической военной победы накануне выборов в Государственную думу РФ, запланированных на середину сентября.

По словам эксперта, выбор столицы Украины в качестве главной цели не случаен, ведь в Кремле рассматривают Киев как стратегически важный объект для усиления давления.

Комментируя данные Института изучения войны об использовании Россией ракет из неприкосновенного резерва, Селезнев предположил, что это свидетельствует о спешке российского руководства. По его мнению, Кремль сознательно повышает ставки и идет на дополнительный риск, пытаясь достичь желаемого результата, хотя даже такие действия, по его оценке, не обеспечат России поставленных целей.

В то же время эксперт не исключил, что Россия может накапливать часть своего ракетного арсенала для будущих ударов по энергетической инфраструктуре Украины с наступлением холодного времени года. По его словам, именно ухудшение погодных условий может стать сигналом к активизации таких атак, хотя значительная часть украинских энергетических объектов уже получила дополнительную защиту. По мнению Селезнева, дальнейшее развитие ситуации во многом будет зависеть от того, когда именно Россия решит приступить к реализации такого сценария.

"В целом ключевой ориентир для нас, ориентир того, как будут развиваться события, в частности, с ракетно-дроновыми атаками, - это 20-е числа сентября", - говорит он.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил о комбинированном ракетно-дроновом ударе по Одессе и повреждении гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, в результате атаки пострадали 17-летний парень и 23-летняя девушка, продолжаются работы по уточнению количества и масштабов повреждений.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему Одесская область оказалась под усиленным огнем и какое вооружение применяет враг. По словам Игната, Одесская область привлекает врага благодаря морской логистике и портам, что влияет на выбор приоритетных целей.

Начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил о последствиях удара по жилому сектору Сум. Григоров сообщил о раненых и затруднениях в работах по ликвидации последствий в связи с продолжением атак и привел данные об ударе реактивным дроном. По обновленным данным, ранения получили двое взрослых и четверо детей, спасательные работы затруднены из-за повторных вражеских атак.

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О персоне: Владислав Селезнев Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиацентра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с истечением срока контракта.

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