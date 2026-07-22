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Сода и уксус оказались бессильны: чем лучше прочистить слив летом

Константин Пономарев
22 июля 2026, 17:04
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Обычный засор в раковине можно быстро устранить с помощью недорогого средства. Для очистки труб и удаления жира потребуется около 10 минут.
Простое средство для прочистки слива
Простое средство для прочистки слива / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Почему популярный способ с уксусом может не сработать
  • Какое средство очищает трубы всего за 10 минут
  • Что чаще всего становится причиной летних засоров

Летняя жара нередко становится причиной засоров в кухонной раковине. Остатки жира, части растаявших продуктов и пищи быстрее накапливаются в трубах, из-за чего вода начинает уходить медленно, а из слива появляется неприятный запах. Решить проблему можно без дорогостоящих химических средств и вызова сантехника.

Для удаления жировых отложений достаточно использовать кристаллы соды (карбонат натрия). При взаимодействии с горячей водой они помогают растворить жир и очистить трубы всего за 10 минут. Об этом пишет Express.

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Почему летом засоры появляются чаще

В теплое время года в слив чаще попадают остатки мороженого, жир после приготовления еды, соусы и частицы пищи. Постепенно они оседают на стенках труб, образуя плотную жировую пробку.

Летом засоры появляются чаще
Летом засоры появляются чаще / Фото: скриншот с Youtube

Помимо медленного слива воды, такая проблема может сопровождаться неприятным запахом, который способен привлекать мух и других насекомых.

Почему уксус и сода не всегда помогают

Популярный в интернете способ с использованием пищевой соды и белого уксуса далеко не всегда эффективен против жировых засоров.

При смешивании этих компонентов возникает лишь слабая химическая реакция с выделением пузырьков. Она может удалить небольшие остатки пищи, но практически не разрушает плотные жировые отложения внутри труб.

Уксус и сода не всегда помогают
Уксус и сода не всегда помогают / Фото: скриншот с Youtube

Именно поэтому эксперты рекомендуют использовать кристаллы соды, содержащие карбонат натрия. Щелочное соединение расщепляет жир значительно эффективнее и не выделяет едких паров, характерных для некоторых кислотных средств.

Как прочистить слив за 10 минут

Если в раковине стоит вода, сначала рекомендуется убрать ее как можно больше, чтобы средство смогло попасть непосредственно в трубы.

После этого необходимо:

  • насыпать в слив 2–4 столовые ложки кристаллов соды;
  • вскипятить полный чайник воды;
  • медленно вылить кипяток в слив;
  • оставить средство действовать минимум на 10 минут;
  • затем снова промыть трубы еще одним чайником горячей воды.

Если засор оказался сильным, процедуру можно повторить один или два раза.

В чем преимущество этого способа

Кристаллы соды эффективно растворяют жировые отложения, которые чаще всего становятся причиной бытовых засоров. При этом средство считается более безопасной альтернативой агрессивным химическим очистителям и продается в большинстве хозяйственных отделов магазинов.

Ранее Главред писал о том, как хранить чашки после мытья. У каждого человека есть бытовые привычки, которые кажутся правильными, пока не становятся предметом жарких споров. Одна из таких тем неожиданно вызвала активные обсуждения в сети.

Также стало известно о том, что нужно сделать, чтобы чайник заблестел как новый. Домашний способ очистки набирает популярность в соцсетях. Накипь исчезает без лишних усилий, а прибор снова становится чистым.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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