Сода и уксус оказались бессильны: чем лучше прочистить слив летом

Обычный засор в раковине можно быстро устранить с помощью недорогого средства. Для очистки труб и удаления жира потребуется около 10 минут.

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Простое средство для прочистки слива / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

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Почему популярный способ с уксусом может не сработать

Какое средство очищает трубы всего за 10 минут

Что чаще всего становится причиной летних засоров

Летняя жара нередко становится причиной засоров в кухонной раковине. Остатки жира, части растаявших продуктов и пищи быстрее накапливаются в трубах, из-за чего вода начинает уходить медленно, а из слива появляется неприятный запах. Решить проблему можно без дорогостоящих химических средств и вызова сантехника.

Для удаления жировых отложений достаточно использовать кристаллы соды (карбонат натрия). При взаимодействии с горячей водой они помогают растворить жир и очистить трубы всего за 10 минут. Об этом пишет Express.

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Почему летом засоры появляются чаще

В теплое время года в слив чаще попадают остатки мороженого, жир после приготовления еды, соусы и частицы пищи. Постепенно они оседают на стенках труб, образуя плотную жировую пробку.

Летом засоры появляются чаще / Фото: скриншот с Youtube

Помимо медленного слива воды, такая проблема может сопровождаться неприятным запахом, который способен привлекать мух и других насекомых.

Почему уксус и сода не всегда помогают

Популярный в интернете способ с использованием пищевой соды и белого уксуса далеко не всегда эффективен против жировых засоров.

При смешивании этих компонентов возникает лишь слабая химическая реакция с выделением пузырьков. Она может удалить небольшие остатки пищи, но практически не разрушает плотные жировые отложения внутри труб.

Уксус и сода не всегда помогают / Фото: скриншот с Youtube

Именно поэтому эксперты рекомендуют использовать кристаллы соды, содержащие карбонат натрия. Щелочное соединение расщепляет жир значительно эффективнее и не выделяет едких паров, характерных для некоторых кислотных средств.

Как прочистить слив за 10 минут

Если в раковине стоит вода, сначала рекомендуется убрать ее как можно больше, чтобы средство смогло попасть непосредственно в трубы.

После этого необходимо:

насыпать в слив 2–4 столовые ложки кристаллов соды;

вскипятить полный чайник воды;

медленно вылить кипяток в слив;

оставить средство действовать минимум на 10 минут;

затем снова промыть трубы еще одним чайником горячей воды.

Если засор оказался сильным, процедуру можно повторить один или два раза.

В чем преимущество этого способа

Кристаллы соды эффективно растворяют жировые отложения, которые чаще всего становятся причиной бытовых засоров. При этом средство считается более безопасной альтернативой агрессивным химическим очистителям и продается в большинстве хозяйственных отделов магазинов.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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