Сода и уксус оказались бессильны: чем лучше прочистить слив летом

Вы узнаете:
- Почему популярный способ с уксусом может не сработать
- Какое средство очищает трубы всего за 10 минут
- Что чаще всего становится причиной летних засоров
Летняя жара нередко становится причиной засоров в кухонной раковине. Остатки жира, части растаявших продуктов и пищи быстрее накапливаются в трубах, из-за чего вода начинает уходить медленно, а из слива появляется неприятный запах. Решить проблему можно без дорогостоящих химических средств и вызова сантехника.
Для удаления жировых отложений достаточно использовать кристаллы соды (карбонат натрия). При взаимодействии с горячей водой они помогают растворить жир и очистить трубы всего за 10 минут. Об этом пишет Express.
Почему летом засоры появляются чаще
В теплое время года в слив чаще попадают остатки мороженого, жир после приготовления еды, соусы и частицы пищи. Постепенно они оседают на стенках труб, образуя плотную жировую пробку.
Помимо медленного слива воды, такая проблема может сопровождаться неприятным запахом, который способен привлекать мух и других насекомых.
Почему уксус и сода не всегда помогают
Популярный в интернете способ с использованием пищевой соды и белого уксуса далеко не всегда эффективен против жировых засоров.
При смешивании этих компонентов возникает лишь слабая химическая реакция с выделением пузырьков. Она может удалить небольшие остатки пищи, но практически не разрушает плотные жировые отложения внутри труб.
Именно поэтому эксперты рекомендуют использовать кристаллы соды, содержащие карбонат натрия. Щелочное соединение расщепляет жир значительно эффективнее и не выделяет едких паров, характерных для некоторых кислотных средств.
Как прочистить слив за 10 минут
Если в раковине стоит вода, сначала рекомендуется убрать ее как можно больше, чтобы средство смогло попасть непосредственно в трубы.
После этого необходимо:
- насыпать в слив 2–4 столовые ложки кристаллов соды;
- вскипятить полный чайник воды;
- медленно вылить кипяток в слив;
- оставить средство действовать минимум на 10 минут;
- затем снова промыть трубы еще одним чайником горячей воды.
Если засор оказался сильным, процедуру можно повторить один или два раза.
В чем преимущество этого способа
Кристаллы соды эффективно растворяют жировые отложения, которые чаще всего становятся причиной бытовых засоров. При этом средство считается более безопасной альтернативой агрессивным химическим очистителям и продается в большинстве хозяйственных отделов магазинов.
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Об источнике: Express.co.uk
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