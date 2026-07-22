Кот проживет на несколько лет дольше: какой частой ошибки следует избегать хозяевам

Свободный выгул домашних кошек резко повышает риск гибели от машин, драк и отравлений, а владельцы платят за это немалыми ветеринарными счетами.

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Какие риски существуют для кошек во время прогулок на улице / Коллаж: Главред, фото: freepik

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Сколько кошек ежедневно пересекают дорогу по данным трекеров

Какие болезни подстерегают кота во время прогулок

Как организовать безопасный выгул без риска для животного

Домашние кошки, которым разрешают гулять самостоятельно, живут в среднем на 2–3 года меньше тех, кого держат в пределах двора или дома. Основные причины сокращения продолжительности жизни - дорожно-транспортные происшествия, драки с другими животными и падения с высоты, пишет The Independent.

Исследователи также обращают внимание на масштаб проблемы с другой стороны: 5,3 миллиона домашних кошек в Австралии ежегодно убивают 546 миллионов диких животных и птиц. Но свободный выгул опасен и для самих кошек - около двух третей австралийских владельцев хотя бы раз теряли кошку, погибшую во время прогулки.

Обзор научных исследований показал, что эта проблема не является уникальной для Австралии, а отражает глобальный риск для свободно гуляющих кошек.

Сколько опасностей подстерегает кота каждый день

Чтобы понять, с чем сталкивается кот вне дома, исследователи устанавливали камеры на ошейники животных. В исследовании 55 свободно гуляющих кошек в США четверть животных рисковала отравиться едой или водой, найденной на улице, почти половина (45%) пересекала дороги, четверть контактировала с другими кошками, а по 20% забирались под дома или исследовали ливневую канализацию.

Подобная картина наблюдается и в других странах. В Новой Зеландии с помощью камер отследили 37 кошек: 59% пили воду вне дома, 40% питались на улице, 32% пересекали дороги, а 21% рисковали упасть, забираясь на крыши. В Австралии 428 кошек с радиометками в среднем пересекали дорогу 4,8 раза в день.

Британское исследование показало, что дорожно-транспортные происшествия являются основной причиной смерти кошек в возрасте от одного до восьми лет. Эти данные согласуются с европейскими оценками, согласно которым 18–24 % кошек за свою жизнь попадают под автомобиль, и около 70 % таких случаев заканчиваются гибелью животного.

Жертвами чаще становятся кошки в возрасте до пяти лет, преимущественно самцы, не прошедшие стерилизацию - они склонны бродить дальше и чаще.

Даже статус и любовь хозяев не гарантируют безопасности. Кот бывшей премьер-министр Новой Зеландии Джасинды Ардерн по имени Педлз, которого называли первым котом страны, погиб под колесами автомобиля в 2017 году.

Помимо ДТП, уличные кошки сталкиваются с серьезными инфекционными заболеваниями, в частности с вирусом иммунодефицита кошек, а также часто получают травмы в драках, которые приводят к абсцессам и требуют дорогостоящего лечения.

В ходе исследования 55 кошек в Западной Австралии в течение восьми месяцев двух животных отравили, одна потеряла переднюю лапу в ДТП, ещё одна сломала два зуба при падении, а двух животных лечили после драк.

Как снизить риски для кота

Самый простой способ обезопасить животное - содержать его на собственной территории, как это делают с другими домашними животными. При этом содержание на территории не означает, что кота следует держать исключительно в помещении. Забор можно дополнить специальными роллерами сверху, чтобы животное не перелезало, а часть двора - обустроить как "катио", закрытый наружный вольер для кошек.

Многих кошек также можно приучить гулять на шлейке под присмотром хозяина. Исследователи отмечают, что для благополучия животного дома нужно обеспечить альтернативу уличным впечатлениям.

"Кошкам нужны развлечения в помещении: вид из окна, игрушки, когтеточки, места для лазания над полом и возможности для игры. Они - по природе одинокие животные, поэтому им также нужны места, где можно спрятаться", - отмечают авторы обзора.

Если у кота нет доступа на улицу для туалета, ему нужны как минимум два лотка, которые следует часто чистить, а в домах, где много кошек, - по одному лотку на животное плюс запасной. В Австралии доля домохозяйств, которые держат кошек дома постоянно, выросла с 36% в 2019 году до 48% в 2025-м.

Какие продукты нельзя давать котам / Главред - инфографика

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Об источнике: The Independent The Independent - британская интернет-газета. Она была основана в 1986 году как национальная утренняя печатная газета. Получив название "Инди", она начала выходить в широкоформатном формате, а в 2003 году перешла на таблоидный формат. Последний печатный выпуск вышел в субботу, 26 марта 2016 года, оставив только онлайн-версию, сообщает Википедия.

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