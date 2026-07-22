Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Кот проживет на несколько лет дольше: какой частой ошибки следует избегать хозяевам

Дарья Пшеничник
22 июля 2026, 12:51
google news Подпишитесь
на нас в Google
Свободный выгул домашних кошек резко повышает риск гибели от машин, драк и отравлений, а владельцы платят за это немалыми ветеринарными счетами.
Коты
Какие риски существуют для кошек во время прогулок на улице / Коллаж: Главред, фото: freepik

Вы узнаете:

видео дня
  • Сколько кошек ежедневно пересекают дорогу по данным трекеров
  • Какие болезни подстерегают кота во время прогулок
  • Как организовать безопасный выгул без риска для животного

Домашние кошки, которым разрешают гулять самостоятельно, живут в среднем на 2–3 года меньше тех, кого держат в пределах двора или дома. Основные причины сокращения продолжительности жизни - дорожно-транспортные происшествия, драки с другими животными и падения с высоты, пишет The Independent.

Исследователи также обращают внимание на масштаб проблемы с другой стороны: 5,3 миллиона домашних кошек в Австралии ежегодно убивают 546 миллионов диких животных и птиц. Но свободный выгул опасен и для самих кошек - около двух третей австралийских владельцев хотя бы раз теряли кошку, погибшую во время прогулки.

Обзор научных исследований показал, что эта проблема не является уникальной для Австралии, а отражает глобальный риск для свободно гуляющих кошек.

Сколько опасностей подстерегает кота каждый день

Чтобы понять, с чем сталкивается кот вне дома, исследователи устанавливали камеры на ошейники животных. В исследовании 55 свободно гуляющих кошек в США четверть животных рисковала отравиться едой или водой, найденной на улице, почти половина (45%) пересекала дороги, четверть контактировала с другими кошками, а по 20% забирались под дома или исследовали ливневую канализацию.

Подобная картина наблюдается и в других странах. В Новой Зеландии с помощью камер отследили 37 кошек: 59% пили воду вне дома, 40% питались на улице, 32% пересекали дороги, а 21% рисковали упасть, забираясь на крыши. В Австралии 428 кошек с радиометками в среднем пересекали дорогу 4,8 раза в день.

Британское исследование показало, что дорожно-транспортные происшествия являются основной причиной смерти кошек в возрасте от одного до восьми лет. Эти данные согласуются с европейскими оценками, согласно которым 18–24 % кошек за свою жизнь попадают под автомобиль, и около 70 % таких случаев заканчиваются гибелью животного.

Жертвами чаще становятся кошки в возрасте до пяти лет, преимущественно самцы, не прошедшие стерилизацию - они склонны бродить дальше и чаще.

Даже статус и любовь хозяев не гарантируют безопасности. Кот бывшей премьер-министр Новой Зеландии Джасинды Ардерн по имени Педлз, которого называли первым котом страны, погиб под колесами автомобиля в 2017 году.

Помимо ДТП, уличные кошки сталкиваются с серьезными инфекционными заболеваниями, в частности с вирусом иммунодефицита кошек, а также часто получают травмы в драках, которые приводят к абсцессам и требуют дорогостоящего лечения.

В ходе исследования 55 кошек в Западной Австралии в течение восьми месяцев двух животных отравили, одна потеряла переднюю лапу в ДТП, ещё одна сломала два зуба при падении, а двух животных лечили после драк.

Как снизить риски для кота

Самый простой способ обезопасить животное - содержать его на собственной территории, как это делают с другими домашними животными. При этом содержание на территории не означает, что кота следует держать исключительно в помещении. Забор можно дополнить специальными роллерами сверху, чтобы животное не перелезало, а часть двора - обустроить как "катио", закрытый наружный вольер для кошек.

Многих кошек также можно приучить гулять на шлейке под присмотром хозяина. Исследователи отмечают, что для благополучия животного дома нужно обеспечить альтернативу уличным впечатлениям.

"Кошкам нужны развлечения в помещении: вид из окна, игрушки, когтеточки, места для лазания над полом и возможности для игры. Они - по природе одинокие животные, поэтому им также нужны места, где можно спрятаться", - отмечают авторы обзора.

Если у кота нет доступа на улицу для туалета, ему нужны как минимум два лотка, которые следует часто чистить, а в домах, где много кошек, - по одному лотку на животное плюс запасной. В Австралии доля домохозяйств, которые держат кошек дома постоянно, выросла с 36% в 2019 году до 48% в 2025-м.

Какие продукты нельзя давать котам
Какие продукты нельзя давать котам / Главред - инфографика

Интересное по теме:

Об источнике: The Independent

The Independent - британская интернет-газета. Она была основана в 1986 году как национальная утренняя печатная газета. Получив название "Инди", она начала выходить в широкоформатном формате, а в 2003 году перешла на таблоидный формат. Последний печатный выпуск вышел в субботу, 26 марта 2016 года, оставив только онлайн-версию, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
кошки домашние питомцы домашние животные коты
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украинский F-16 впервые сбил истребитель РФ в воздушном бою — генерал США

Украинский F-16 впервые сбил истребитель РФ в воздушном бою — генерал США

13:16Война
В центре Киева заработала сеть 5G: какой город будет следующим

В центре Киева заработала сеть 5G: какой город будет следующим

12:54Техно и IT
"Армия ему доверяет": Буданов сделал важное заявление о Драпатом и Сырском

"Армия ему доверяет": Буданов сделал важное заявление о Драпатом и Сырском

12:04Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Скончался звезда криминальных российских кино и сериалов

Скончался звезда криминальных российских кино и сериалов

Доллар и евро синхронно взлетели: официальный курс валют на 22 июля

Доллар и евро синхронно взлетели: официальный курс валют на 22 июля

Семья разбогатела на мусоре: вещи с помойки принесли целое состояние

Семья разбогатела на мусоре: вещи с помойки принесли целое состояние

Запутанная головоломка со спичками, которую не все могут решить с первой попытки

Запутанная головоломка со спичками, которую не все могут решить с первой попытки

Пол будет идеально чистым: лучший лайфхак против пыли и грязи

Пол будет идеально чистым: лучший лайфхак против пыли и грязи

Последние новости

13:39

"Произошло столкновение": Анатолий Анатолич попал в ДТП

13:29

Стиральная машина расходует лишнее: как экономно стирать летомВидео

13:23

Биологическая дочь Питта и Джоли нанесла удар по своему отцу

13:16

Украинский F-16 впервые сбил истребитель РФ в воздушном бою — генерал США

13:02

В США в 18 лет скончалась популярная актриса

Россия исчерпала резервы: запрет экспорта дизеля не спасет Кремль от кризиса - ГардусРоссия исчерпала резервы: запрет экспорта дизеля не спасет Кремль от кризиса - Гардус
12:54

В центре Киева заработала сеть 5G: какой город будет следующим

12:51

Кот проживет на несколько лет дольше: какой частой ошибки следует избегать хозяевам

12:50

Орнелла Мути цинично решила получить гражданство РФ: "Подаем заявление"

12:16

Кто цепляется за отношения до последнего: как ведут себя знаки зодиака после разрыва

Реклама
12:11

КНУ — среди лидеров вступительной кампании: Валерий Копийка объявил о начале года инноваций для студентов

12:04

"Армия ему доверяет": Буданов сделал важное заявление о Драпатом и Сырском

11:58

Какой церковный праздник в Украине 23 июля: что можно и нельзя делать

11:57

Незнакомец скрывался за стеной: семья пережила кошмар в съемном доме

11:40

Никакая не "Грузия": украинцам объяснили, как на самом деле правильно называть страну

11:39

Китайский гороскоп на завтра, 23 июля: Змеям - неожиданность, Лошадям - щедрость

11:35

Спасет урожай или сожжет грядки: как правильно использовать луковую шелуху в огородеВидео

11:04

Гороскоп на завтра, 23 июля: Тельцам — награда, Рыбам — перемены

10:56

"Тошнило, как собаку": Шэрон Стоун рассказала о сложном лечении после инсульта

10:54

Бандуристка и педагог: что известно о жене нового главкома Михаила Драпатого

10:37

Три знака зодиака добьются большого успеха уже сегодня: кого ждет прорыв

Реклама
10:35

"Буферные зоны" вместо возврата земель: Bloomberg назвал новый ультиматум Путина

10:29

В РФ объявили в розыск нового главкома ВСУ: в чем "обвиняют" Драпатого

09:55

Владимир Остапчук с женой уезжают из Канады — что произошло

09:52

На Одессу обрушился мощный ливень: затоплены улицы и ограничено движение

09:42

Технологии подавления "Шахедов": Украина тестирует новые средства РЭБ

09:03

"Надеюсь, что наступление будет продолжено": Сырский сделал заявление после увольнения

08:55

"Ему будет тяжело": Залужный отреагировал на назначение Драпатого главкомом ВСУ

08:33

"Для нас это плохо": россияне запаниковали после назначения Драпатого главкомом ВСУ

08:22

Дроны ударили по Крыму: горит большая электроподстанция, Алушта и Ялта без светаВидео

07:08

Два региона РФ - в огне: дроны ударили по НПЗ и складам Wildberries

05:50

Начинается период большой удачи: три знака зодиака окажутся в вихре процветания

05:09

Почему россияне хотят уничтожить Украину: историк назвал главное различие между народамиВидео

05:09

Жара может уничтожить урожай: чем срочно обработать помидоры, чтобы их спасти

04:41

Зачем в СССР намеренно строили тесные квартиры: ответ удивит многих

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке альбатроса за 27 с

03:20

Подарки судьбы и рост доходов: какой знак зодиака станет главным богачом августаВидео

02:57

Пол будет идеально чистым: лучший лайфхак против пыли и грязи

02:34

Тест на IQ: нужно найти курицу среди петухов за 10 секунд

02:05

Шаг к разгадке главной тайны Вселенной: сенсационное открытие "темного фотона"

01:06

Полотенца снова станут мягкими и свежими: раскрыт всего один простой фокусВидео

Реклама
00:07

От легендарного прорыва до громкой отставки: что известно о главкоме ВСУ ДрапатомВидео

21 июля, вторник
23:32

"Снялся - лето прожил": известный актер рассказал о своих доходах во время войны

23:17

Курникова показала старших детей от Иглесиаса

23:10

Яичница больше не будет обычной: всего один ингредиент удивит новым вкусомВидео

22:49

Запутанная головоломка со спичками, которую не все могут решить с первой попыткиВидео

22:47

Девушку из села превратили в нереальную красотку: умопомрачительное преображение

22:43

Гороскоп для Стрельца на август 2026 года — когда настанет время больших перемен

22:29

Очень загадочные: названы месяцы рождения людей, которых сложнее всего разгадать

22:16

Огурцы по-чумацки на зиму: как простерилизовать, чтобы они остались хрустящими

22:14

РФ готовит новое наступление: майор назвал опасное направление на севере

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости Черкассы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять