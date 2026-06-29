Как часто на самом деле следует купать кота: ветеринары удивили ответом

При составлении индивидуального плана ухода владельцу важно учитывать возраст животного, его образ жизни и текущее состояние кожной поверхности.

https://glavred.info/dim/kak-chasto-na-samom-dele-sleduet-kupat-kota-veterinary-udivili-otvetom-10776665.html Ссылка скопирована

Как часто купать кота / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

видео дня

Как часто можно и нужно купать кота

Основные правила купания

Ухоженная шерсть - признак здоровья четвероногого, однако физиология кошек позволяет им прекрасно ухаживать за собой самостоятельно. Шершавый язык с жесткими сосочками и естественный жировой секрет (себум) обеспечивают эффективную ежедневную самоочистку.

Чрезмерное мытье водой только вредит животным: оно смывает защитный барьер, нарушает естественный pH кожи (6,2–7,5), провоцирует появление перхоти или еще большее засоление и вызывает у питомца серьезный стресс. Именно поэтому ветеринары подчеркивают, что ванна - это точечное решение конкретной проблемы, а не регулярная ежемесячная рутина, пишет ТСН.

Универсального графика купания не существует, ведь все зависит от породы и образа жизни животного. Обычным короткошерстным домашним кошкам достаточно принимать ванну всего 2–4 раза в год. Зато длинношерстные породы, такие как мейн-куны или персы, нуждаются в водных процедурах чаще - примерно раз в 6–8 недель, особенно во время сезонной линьки.

Безволосых сфинксов из-за активной работы желез и отсутствия шерсти моют каждые 1–2 недели, а кошек, имеющих доступ на улицу, - раз в месяц или полтора. Помощь с купанием раз в несколько месяцев нужна также пожилым или малоподвижным животным, которые физически не могут вылизаться самостоятельно.

Когда купание действительно обязательно

Эксперты выделяют три конкретных случая, когда кота необходимо помыть:

Опасное загрязнение: если животное испачкалось в масле, краске, клее или принесло токсичную грязь с улицы (мыть нужно немедленно, чтобы кот не отравился при слизывании).

если животное испачкалось в масле, краске, клее или принесло токсичную грязь с улицы (мыть нужно немедленно, чтобы кот не отравился при слизывании). Медикаментозное лечение: борьба с грибками, блохами или клещами с помощью специальных ветеринарных шампуней, назначенных врачом.

борьба с грибками, блохами или клещами с помощью специальных ветеринарных шампуней, назначенных врачом. Физические ограничения: когда из-за старости, лишнего веса или артрита животное не может самостоятельно очистить тело, что грозит появлением опрелостей и дерматитов.

Правила безопасного купания и альтернативный уход

Чтобы минимизировать стресс, воду для купания следует подогреть строго до 36–38 °C, поскольку горячая вода травмирует эпидермис, а холодная - вызывает сосудистый спазм. Во время процедуры важно оберегать глаза, нос и уши от влаги, а кошачий шампунь смывать как можно тщательнее, ведь его остатки вызывают сильный зуд.

После купания питомца необходимо последовательно промокнуть несколькими сухими полотенцами и досушить феном на минимальной мощности и низкой температуре, держа прибор на расстоянии 20–30 см от тела. В течение следующих двух часов кота нельзя выпускать в комнаты со сквозняками.

Владельцам стоит помнить, что лучшей и самой безопасной альтернативой полноценному купанию является регулярное расчесывание щеткой. Оно удаляет отмершие волоски и равномерно распределяет кожный жир.

Если же нужно срочно освежить шерсть без лишних хлопот, ветеринары советуют использовать современные сухие пудры, очищающие пенки или экспресс-салфетки для животных.

Смотрите видео о том, нужно ли купать кота:

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред