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"Слезы наворачиваются": Марта Адамчук раскрыла, почему не родила до 40 лет

Кристина Трохимчук
13 августа 2026, 17:10
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Артистка призналась, что раньше ей не нравились дети.
Марта Адамчук
Марта Адамчук - почему не хотела детей / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Марта Адамчук

Вы узнаете:

  • Почему звезда "Женского квартала" Марта Адамчук не хотела детей
  • Какой фактор заставил 40-летнюю певицу изменить отношение к материнству

Украинская певица и звезда "Женского квартала" Марта Адамчук впервые рассказала, почему до сих пор не стала мамой. 40-летняя артистка в программе "Що ДаLee?" раскрыла, как со временем менялись ее взгляды на рождение детей.

Еще несколько лет назад Марта выстраивала свою жизнь исключительно вокруг карьеры. Дети не входили в список ее целей, а все силы и внимание она отдавала сцене и личному развитию.

видео дня
Марта Адамчук про материнство
Марта Адамчук про материнство / скрин из видео

"Я такая спортсменка, человек, стремящийся к достижениям. Все результаты, все передо мной. И я всегда думала, что я вообще… Дети… Мне всегда не нравились дети, скажу прямо", - искренне призналась певица.

По словам Адамчук, внутренний переворот произошел тогда, когда она ощутила полную эмоциональную безопасность и доверие рядом с любимым человеком. Именно это чувство пробудило в ней осознанное желание стать матерью. Сейчас артистка говорит о рождении ребенка уже как о своей главной и самой заветной мечте, однако боится, что ее время уже ушло. Марта собирается с духом, чтобы обратиться к врачу и узнать о своих шансах на успешную беременность.

Марта Адамчук - личная жизнь
Марта Адамчук - личная жизнь / скрин из видео

"Я много над этим работаю. Когда я вижу детей, у меня сейчас даже слезы наворачиваются… Потому что я понимаю, что хочется. И как бы часики уже проехали", - отметила Адамчук.

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О персоне: Марта Адамчук

Марта Адамчук - известная украинская певица, автор песен и очень творческая личность. В начале карьеры пела на бэк-вокале группы "Потап и Настя". После участия в "Голосе Страны" стала вокалисткой танцевального телешоу "Танцы со звездами", а впоследствии - участницей развлекательного проекта "Женский квартал", где работает до сих пор.

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