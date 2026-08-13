"Слезы наворачиваются": Марта Адамчук раскрыла, почему не родила до 40 лет

Артистка призналась, что раньше ей не нравились дети.

https://glavred.info/starnews/slezy-navorachivayutsya-marta-adamchuk-raskryla-pochemu-ne-rodila-do-40-let-10788179.html Ссылка скопирована

Марта Адамчук - почему не хотела детей / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Марта Адамчук

Вы узнаете:

Почему звезда "Женского квартала" Марта Адамчук не хотела детей

Какой фактор заставил 40-летнюю певицу изменить отношение к материнству

Украинская певица и звезда "Женского квартала" Марта Адамчук впервые рассказала, почему до сих пор не стала мамой. 40-летняя артистка в программе "Що ДаLee?" раскрыла, как со временем менялись ее взгляды на рождение детей.

Еще несколько лет назад Марта выстраивала свою жизнь исключительно вокруг карьеры. Дети не входили в список ее целей, а все силы и внимание она отдавала сцене и личному развитию.

видео дня

Марта Адамчук про материнство / скрин из видео

"Я такая спортсменка, человек, стремящийся к достижениям. Все результаты, все передо мной. И я всегда думала, что я вообще… Дети… Мне всегда не нравились дети, скажу прямо", - искренне призналась певица.

По словам Адамчук, внутренний переворот произошел тогда, когда она ощутила полную эмоциональную безопасность и доверие рядом с любимым человеком. Именно это чувство пробудило в ней осознанное желание стать матерью. Сейчас артистка говорит о рождении ребенка уже как о своей главной и самой заветной мечте, однако боится, что ее время уже ушло. Марта собирается с духом, чтобы обратиться к врачу и узнать о своих шансах на успешную беременность.

Марта Адамчук - личная жизнь / скрин из видео

"Я много над этим работаю. Когда я вижу детей, у меня сейчас даже слезы наворачиваются… Потому что я понимаю, что хочется. И как бы часики уже проехали", - отметила Адамчук.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Наталья Холоденко откровенно рассказала об общении с танцором Дмитрием Дикусаром. Украинский психолог призналась, что тяжело переживает за близкого друга и коллегу по шоу "Танці з зірками", находящегося на фронте.

Также Наталья Денисенко и Юрий Ярошенко выбрали необычный образ для своей свадьбы. 8 августа украинская актриса и модель пришли на официальную регистрацию брака в простых пижамных комплектах, решив отказаться от традиционных свадебных нарядов и дресс-кода.

Читайте также:

О персоне: Марта Адамчук Марта Адамчук - известная украинская певица, автор песен и очень творческая личность. В начале карьеры пела на бэк-вокале группы "Потап и Настя". После участия в "Голосе Страны" стала вокалисткой танцевального телешоу "Танцы со звездами", а впоследствии - участницей развлекательного проекта "Женский квартал", где работает до сих пор.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред