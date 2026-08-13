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Доллар просел, евро резко обвалился: новый курс валют на 14 августа

Мария Николишин
13 августа 2026, 15:57
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Доллар, евро и злотый дешевеют в Украине второй день подряд.
Доллар просел, евро резко обвалился: новый курс валют на 14 августа
Официальный курс валют в Украине на 14 августа / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Каким будет курс валют в пятницу
  • Какая из валют подешевела больше всего

На пятницу, 14 августа, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. В частности, стоимость евро упала сразу на 6 копеек. Об этом известно из данных на сайте регулятора.

Курс доллара

На пятницу официальный курс доллара к гривне установлен на уровне 44,69 грн/долл., что на 2 копейки меньше, чем в четверг (44,71 грн/долл.). Украинская национальная валюта укрепляет свои позиции второй день подряд.

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Курс евро

Официальный курс европейской валюты на 14 августа установлен на уровне 51,55 грн/евро. Стоит добавить, что 13 августа курс этой валюты составлял 51,61 грн/евро. Таким образом, евро подешевел на 6 копеек.

Курс злотого

Польский злотый также подешевел. Курс этой валюты установлен на уровне 11,97 грн/злотый, что на 2 копейки меньше, чем в четверг (11,99 грн/злотый).

Курс доллара
Курс доллара / Инфографика: Главред

Каким будет курс валют до 23 августа

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой рассказал, что, несмотря на возможное увеличение спроса на валюту, оснований для резкого изменения курсового тренда пока нет.

По его прогнозу, курс доллара в Украине в период с 17 по 23 августа, скорее всего, будет находиться в пределах 44,6–45,2 грн/долл., а курс евро - 51–52,5 грн/евро.

"Ежедневные колебания курса составят до 0,05–0,15 грн на межбанке, до 0,1–0,2 грн в коммерческих банках и до 0,3 грн в обменных пунктах", - добавил он.

Как менялся курс евро в Украине
Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, ранее Лесовой говорил, что в августе на валютный рынок будет оказывать давление сезонное оживление спроса. По базовому сценарию в августе ожидается курс доллара в пределах 44,5–45,5 грн и евро в пределах 51–52,5 грн.

Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин убежден, что доллар может приблизиться к верхней границе прогнозируемого диапазона - 46 гривен на межбанковском рынке, тогда как наличный курс может быть примерно на 15–20 копеек выше.

В то же время вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов считает, что предпосылок для неконтролируемых колебаний курса пока нет. Резкое подорожание доллара возможно лишь в случае серьезного ухудшения экономической или военной ситуации либо возникновения внешнего шока.

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Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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