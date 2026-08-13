Доллар и евро могут удивить: банкир рассказал, чего ждать в ближайшее время

Валютный рынок Украины в ближайшее время может оказаться под давлением из-за активности импортеров и возможного роста спроса со стороны населения.

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Чего ожидать от курса валют 17–23 августа / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Курс доллара 17–23 августа будет держаться в пределах 44,6–45,2 грн/$

Курс евро прогнозируется на уровне 51–52,5 грн/€

Повышенные ставки по гривневым депозитам могут сдержать спрос населения на валюту

Курс доллара в Украине в течение 17–23 августа, скорее всего, будет находиться в пределах 44,6–45,2 грн за доллар, а курс евро - 51–52,5 грн/евро. Несмотря на возможное увеличение спроса на валюту, оснований для резкого изменения курсового тренда пока нет.

Об этом в комментарии Главреду рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой.

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Одним из главных стабилизаторов валютного рынка банкир называет привлекательность гривневых депозитов. По его словам, это существенно меняет выбор между депозитом и покупкой валюты.

"Вклад на шесть месяцев под 17,5% годовых обеспечит 8,75% начисленного дохода. После уплаты 18% НДФЛ и 5% военного сбора чистая прибыль составит около 6,74%. Такой результат позволяет компенсировать совокупную инфляцию за полгода в размере 6,7%. В годовом эквиваленте это соответствует примерно 13,9%", - пояснил Лесовой.

В то же время доллар должен существенно подорожать, чтобы покупка валюты стала выгоднее депозита.

"При стартовом курсе около 44,7 грн/$ доллар должен подорожать примерно до 47,7 грн/$ в течение шести месяцев, чтобы покупка валюты сравнялась по доходности с депозитом. На самом деле курс должен быть еще выше, ведь гражданин покупает доллары дороже, чем впоследствии продает их банку или обменному пункту. Следовательно, валютный спред дополнительно усиливает преимущество депозита при сценарии умеренного ослабления гривны", - отметил он.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Депозиты могут сдержать валютный ажиотаж

По оценкам Лесового, повышенные ставки могут привлечь на срочные вклады до 20–25% свободных средств граждан. Это важно не только для банков, но и для всего валютного рынка.

"Каждая гривна, остающаяся на депозите, не превращается в ситуативный спрос на доллары или евро. Соответственно, увеличение доходности вкладов снижает риск наличного ажиотажа", - подчеркнул банкир.

В то же время в конце лета могут усилиться опасения относительно сложной зимы, проблем в энергетике, подорожания товаров и ослабления гривны. В условиях войны это может подтолкнуть часть украинцев к покупке валюты в качестве защиты от неопределенности.

В случае резкого роста спроса банки и обменные пункты могут повышать курс продажи и расширять спред до 1–1,3 грн. Однако, по словам Лесового, такая реакция будет кратковременной, если ситуация на межбанке будет оставаться под контролем.

Что будет оказывать давление на валютный рынок

Дополнительное давление на межбанковский рынок будут оказывать импортеры. В частности, энерготрейдеры будут формировать валютные резервы для закупки топлива из-за нестабильных мировых цен и рисков, связанных с Ормузским проливом.

"Подорожание топлива может ускорить инфляцию из-за роста транспортных и производственных затрат. Не исключено, что часть бизнеса пересмотрит цены на 5–7%, пытаясь компенсировать удорожание логистики и военные убытки", - отметил банкир.

По его оценке, в таком случае августовская инфляция может составить 1–1,3% в месяц, а годовой показатель способен превысить отметку в 9%.

В то же время Национальный банк уже отреагировал на эти риски повышением учетной ставки. Кроме того, режим управляемой гибкости позволяет сглаживать чрезмерные дисбалансы между спросом и предложением валюты.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Каким будет курс доллара и евро

По прогнозу Лесового, в период с 17 по 23 августа курс доллара на межбанке будет находиться в пределах 44,6–45,2 грн/долл., а евро - 51–52,5 грн/евро. На наличном рынке доллар будет стоить 44,8–45,2 грн/долл., евро - 51–52,5 грн/евро.

Ежедневные курсовые колебания, по его оценке, составят до 0,05–0,15 грн на межбанке, до 0,1–0,2 грн в коммерческих банках и до 0,3 грн в обменных пунктах.

Средние недельные курсовые отклонения ожидаются на уровне до 1–1,5 % от начального курса недели.

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, в четверг, 13 августа, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. В частности, больше всего подешевел доллар, хотя евро также ощутимо упал в цене.

Ранее банкир Тарас Лесовой отмечал, что спрос на валюту в Украине в период с 10 по 16 августа продолжит превышать предложение - главным фактором давления на курс станет активность энерготрейдеров и импортеров нефтепродуктов.

Напомним, финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин заявлял, что после повышения учетной ставки Национальным банком Украины гривна может стать более привлекательной для вкладчиков и инвесторов, однако это не отменяет ожиданий дальнейшего ослабления национальной валюты.

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О персоне: Тарас Лесовой Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства "Глобус Банка". Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

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