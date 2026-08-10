НБУ резко поднял валютные лимиты: сколько теперь доступно по карте

НБУ внедряет обширный пакет мер по смягчению валютных ограничений.

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Украинцам смягчили валютные ограничения / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Увеличен дневной лимит на снятие валютных наличных средств

Расширены месячные лимиты на безналичные расчеты за рубежом

Дневной лимит на снятие населением наличных средств с валютных счетов в Украине и за рубежом, а также месячный лимит на безналичные расчеты за рубежом увеличены до 200 тыс. грн в эквиваленте со 100 тыс. грн.

"НБУ внедряет обширный пакет мер по смягчению валютных ограничений. Целью изменений, которые вступят в силу с 11 августа 2026 года, является прежде всего поддержка физических лиц", – сообщает Национальныйм банк Украины.

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Кроме того, увеличивается лимит на покупку населением безналичной иностранной валюты до 200 тыс. грн в календарный месяц с 50 тыс. грн и расширяется перечень доступных операций в рамках этого лимита: можно будет не только покупать валюту, но и безналичные банковские металлы и ценные бумаги иностранных эмитентов.

"Такие изменения направлены на развитие инвестиционной культуры в стране и расширение возможностей населения размещать свои средства в инвестиционных активах. В то же время НБУ и в дальнейшем будет прилагать усилия для поддержания привлекательности гривневых активов – депозитов и ОВГЗ", – говорится в сообщении.

Что касается расширения возможностей украинцев оплачивать товары, работы и услуги за рубежом с гривневых счетов, Нацбанк уточнил, что в рамках нового лимита в 200 тыс. грн можно будет не только оплачивать товары, работы и услуги, но и аренду жилья за рубежом.

Соответствующие расчеты можно будет осуществлять не только картой, но и с помощью переводов со счета на счет (например, с использованием системы SWIFT) с предварительной покупкой банком валюты по поручению клиента, добавил Нацбанк.

Также разрешается оплачивать товары, работы и услуги за рубежом с помощью переводов с валютного счета на счет получателя (например, с использованием системы SWIFT) в размере до 200 тыс. грн в календарный месяц.

Кроме того, существующий лимит в размере 500 тыс. грн в календарный месяц, действующий для оплаты валютной картой услуг по проживанию за рубежом, расширяется также на возможность оплаты аренды жилья за рубежом. Кроме того, НБУ предусмотрел, что в пределах соответствующего лимита можно будет осуществлять соответствующие расчеты не только картой, но и посредством переводов с валютного счета на счет получателя (например, с использованием системы SWIFT).

По оценкам НБУ, эти меры смягчения не создадут рисков для устойчивости валютного рынка, учитывая наличие необходимых предпосылок и тщательный анализ каждой отдельной меры. Этот пакет мер по либерализации валютного рынка уже учтён в обновлённом макроэкономическом прогнозе НБУ, который предусматривает рост международных резервов до почти $70 млрд в 2026 году с нынешних $51,2 млрд.

Что будет с курсом: эксперты рассказали, к чему готовиться

Недавнее укрепление гривны не стало неожиданным для финансового рынка. Аналитики инвестиционной компании ICU связывают это с действиями Национального банка Украины, который поддерживал стабильность валютного рынка с помощью регулярных интервенций.

Однако в дальнейшем ситуация может измениться. Эксперты допускают, что НБУ постепенно сократит объем своего присутствия на валютном рынке. Это способно привести к более заметным колебаниям курса и ослаблению гривны.

По прогнозу аналитиков, речь идет не о резком обвале национальной валюты, а о постепенном переходе к более гибкому курсообразованию, при котором гривна будет контролируемо дешеветь под влиянием рыночных факторов.

Курс доллара - новости по теме

Ранее сообщалось о том, когда курс доллара может подскочить до 46 гривен. В Украине ожидается сезонное увеличение спроса на иностранную валюту.

Как сообщал Главред, финансовый аналитик Андрей Шевчишин заявил, что новое торговое соглашение между США и Евросоюзом накладывает существенные финансовые обязательства на ЕС и имеет негативный характер в отношении европейской валюты.

Напомним, обменять доллары больше не так легко - какие купюры конфискуют безвозвратно. За услугу инкассо банки взимают комиссию, которая обычно составляет 7-10% от суммы транспортируемой иностранной валюты.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, Он является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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