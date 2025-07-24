Бензин на украинских АЗС резко подорожает: что произошло

Коротко:
- В Украине может существенно вырасти цена на бензин на АЗС
- Причиной этого эксперты называют обмеление Дуная
Бензин на АЗС в Украине может заметно подорожать в ближайшие дни. Рост цен может произойти на этой неделе (до 27 июля) и составит, согласно прогнозам, до 50 коп./л.
О возможном подорожании бензина предупредили в экспертных кругах, говорится в материале delo.ua.
Причиной этого эксперты называют обмеление Дуная. Потому что, по словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина:
- из-за этого баржи заходят загруженными на 20-30%,
- это привело к определенному дефициту топлива.
"Возможно, пойдут дожди и ситуация улучшится. Но все импортеры поехали в ЕС и ищут там свободные объемы топлива", - отметил Леушкин.
Цены на бензин в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, в Украине может существенно измениться цена на топливо - эксперт назвал ключевой фактор. Эксперты прогнозируют, что дефицит нефти на мировом рынке заставит цены на бензин и дизель резко вырасти уже в ближайшее время.
Также ранее сообщалось, что будет скачок на 10 гривен - стало известно, когда стоимость бензина в Украине может поставить рекорд. Эксперт подчеркнул, что дефицит нефти может привести к росту цен на нее.
Напомним, сообщалось, что цены на бензин в Украине не перестают удивлять - Главред рассказал, где заправиться дешевле всего. В Украине переписали цены на бензин и дизель.
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О персоне: Дмитрий Леушкин
Дмитрий Леушкин - основатель украинской группы компаний Prime, которая занимается транспортными и логистическими услугами. Бизнесмен открыл первые пять собственных АЗС для собственного и партнерского транспорта в 2015 году.
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