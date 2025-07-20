Скачок на 10 гривен: когда стоимость бензина в Украине может поставить рекорд

Эксперт подчеркнул, что дефицит нефти может привести к росту цен на нее.

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Когда может подорожать бензин / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

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Цены на топливо в Украине могут вырасти на 10 грн/литр

Это произойдет если США введут санкции в отношении покупателей российской нефти

Также с 1 января 2026 года вырастет акциз

Цены на бензин и дизель на украинских АЗС стремительно взлетят на около 10 грн/литр, и автогаз - на 5 грн/литр, если США все же введут анонсированные санкции в отношении покупателей российской нефти. Об этом заявил топливный эксперт, основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин в комментарии УНИАН.

По его словам, в случае такого сценария, цены будут оставаться высокими как минимум до конца текущего года.

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"А потом еще акциз с 1 числа (с 1 января 2026 года, - ред.) растет. Да и неизвестно, какой курс будет... Поэтому ралли может неплохое получиться", - подчеркнул он.

Эксперт также добавил, что сразу заместить на мировом рынке российские баррели невозможно, учитывая то, что Саудовская Аравия, которая могла бы потенциально быстро увеличить добычу нефти, уже задействовала дополнительные скважины, а другому крупному поставщику "черного золота" - США - для существенного увеличения добычи нефти нужен год.

"У Штатов потенциал долгоиграющий. Бурить (скважину, - ред.) для добычи сланца - это долго. Это не так, как у саудов - открыли кран и нефть побежала. В США это все дольше. Добыча будет расти постепенно, в течение года", - подчеркнул Леушкин.

Поэтому, подытожил он, в случае введения жестких ограничений против российской нефти на мировом рынке временно возникнет дефицит нефти, что приведет к росту цен на нее.

Как менялись цены на бензин / Инфографика: Главред

Цены на топливо - последние новости

Как сообщал Главред, бизнесмен нефтегазовой сферы Леонид Косянчук говорил, что возможен дефицит на рынке горючего, что приведет к колебанию цен на нефтепродукты уже в ближайшие недели.

Также сообщалось, что в Украине рассматривают возможность временного возвращения к использованию бензина стандартов Евро-0, Евро-1 и Евро-2.

В то же время, экономист Олег Устенко говорил, что цены на бензин в Украине вскоре могут ударить по кошелькам водителей. Ожидается повышение стоимости бензина минимум на 10%.

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О персоне: Дмитрий Леушкин Дмитрий Леушкин - основатель украинской группы компаний Prime, которая занимается транспортными и логистическими услугами. Бизнесмен открыл первые пять собственных АЗС для собственного и партнерского транспорта в 2015 году.

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