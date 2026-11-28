Оптовики и торговые сети сократили закупки, а фермеры придерживают качественный корнеплод в ожидании роста цен.

https://glavred.info/economics/cini-na-golovniy-ovoch-borshchu-pishli-vniz-skilki-teper-koshtuye-buryak-10816466.html Ссылка скопирована

Цены на свеклу пошли вниз / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, УНИАН

Кратко:

Свекла за неделю подешевела в среднем на 16%

Основные сделки заключаются по цене 6–12 грн за килограмм

Однако год назад корнеплод стоил на 20% дешевле

В Украине дешевеет столовая свекла. Овощ продается в среднем на 16% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка.

Свеклу продают по 6–12 грн/кг ($0,13–0,26/кг). Основной причиной нисходящего ценового тренда эксперты называют увеличение объемов предложения столовой свеклы на рынке. Спрос при этом остается сдержанным.

видео дня

По словам самих производителей, на этой неделе оптовые компании и розничные сети сократили закупки свеклы. Они ссылаются на низкие темпы продаж корнеплода в розничной торговле.

В результате большинство владельцев качественной продукции предпочитают пока воздерживаться от продаж. Фермеры рассчитывают, что впоследствии цены в этом сегменте пойдут вверх.

Почему свекла дороже, чем год назад

Несмотря на недельное подешевение, отпускные цены на столовую свеклу в Украине сейчас в среднем на 20% выше, чем в конце ноября 2025 года. Весной ситуация была противоположной: в марте 2026 года, по данным EastFruit, свеклу продавали по 4–9 грн/кг, и это было значительно дешевле, чем годом ранее.

Участники рынка не ожидают, что в ближайшее время ситуация для производителей улучшится.

"Предпосылок для изменения этой ситуации к лучшему пока не наблюдается", - отмечают аналитики EastFruit со ссылкой на участников рынка.

Что будет с ценами на овощи борщового набора зимой

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в интервью Главреду объяснял, что зимой стоимость овощей в значительной степени зависит от погоды и затрат на хранение.

"Впрочем, во время морозов, когда для хранения овощей потребуется подключение дополнительных источников энергии в условиях длительных отключений света, цены на овощи могут начать расти. Условно говоря, если в январе будут сильные морозы, овощи несколько подорожают; если же морозов не будет, цены будут более или менее стабильными", - отметил эксперт.

Говоря о более долгосрочной перспективе, Марчук подчеркнул, что ближе к весне подорожание овощей на складах становится почти неизбежным.

"Однако в конце февраля или в начале весны цены на овощи неизбежно начнут меняться, так как на складах продукция будет терять свой товарный вид", - пояснил он.

Цены на овощи - новости по теме

Как сообщал Главред, оптовые цены на овощи в Украине меняются в разных направлениях. На прошлой неделе больше всего подорожал сладкий перец - его стоимость выросла с 50–100 до 80–150 грн за килограмм. В то же время различные виды капусты и редис подешевели.

Осенью дешевели и другие основные овощи. В начале октября репчатый лук подешевел в среднем на 10% за неделю. Тогда фермеры продавали его по 9–15 грн за килограмм.

Подобное летом происходило с тепличными овощами. В июне продавцы массово снижали цены на помидоры, которые за неделю подешевели на 13%. Причиной стало массовое поступление продукции из летних теплиц.

Читайте также:

Об источнике: EastFruit EastFruit - это ведущая международная информационно-аналитическая платформа для бизнеса в сфере овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред