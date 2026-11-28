Кратко:
- Свекла за неделю подешевела в среднем на 16%
- Основные сделки заключаются по цене 6–12 грн за килограмм
- Однако год назад корнеплод стоил на 20% дешевле
В Украине дешевеет столовая свекла. Овощ продается в среднем на 16% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка.
Свеклу продают по 6–12 грн/кг ($0,13–0,26/кг). Основной причиной нисходящего ценового тренда эксперты называют увеличение объемов предложения столовой свеклы на рынке. Спрос при этом остается сдержанным.
По словам самих производителей, на этой неделе оптовые компании и розничные сети сократили закупки свеклы. Они ссылаются на низкие темпы продаж корнеплода в розничной торговле.
В результате большинство владельцев качественной продукции предпочитают пока воздерживаться от продаж. Фермеры рассчитывают, что впоследствии цены в этом сегменте пойдут вверх.
Почему свекла дороже, чем год назад
Несмотря на недельное подешевение, отпускные цены на столовую свеклу в Украине сейчас в среднем на 20% выше, чем в конце ноября 2025 года. Весной ситуация была противоположной: в марте 2026 года, по данным EastFruit, свеклу продавали по 4–9 грн/кг, и это было значительно дешевле, чем годом ранее.
Участники рынка не ожидают, что в ближайшее время ситуация для производителей улучшится.
"Предпосылок для изменения этой ситуации к лучшему пока не наблюдается", - отмечают аналитики EastFruit со ссылкой на участников рынка.
Что будет с ценами на овощи борщового набора зимой
Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в интервью Главреду объяснял, что зимой стоимость овощей в значительной степени зависит от погоды и затрат на хранение.
"Впрочем, во время морозов, когда для хранения овощей потребуется подключение дополнительных источников энергии в условиях длительных отключений света, цены на овощи могут начать расти. Условно говоря, если в январе будут сильные морозы, овощи несколько подорожают; если же морозов не будет, цены будут более или менее стабильными", - отметил эксперт.
Говоря о более долгосрочной перспективе, Марчук подчеркнул, что ближе к весне подорожание овощей на складах становится почти неизбежным.
"Однако в конце февраля или в начале весны цены на овощи неизбежно начнут меняться, так как на складах продукция будет терять свой товарный вид", - пояснил он.
Цены на овощи - новости по теме
Как сообщал Главред, оптовые цены на овощи в Украине меняются в разных направлениях. На прошлой неделе больше всего подорожал сладкий перец - его стоимость выросла с 50–100 до 80–150 грн за килограмм. В то же время различные виды капусты и редис подешевели.
Осенью дешевели и другие основные овощи. В начале октября репчатый лук подешевел в среднем на 10% за неделю. Тогда фермеры продавали его по 9–15 грн за килограмм.
Подобное летом происходило с тепличными овощами. В июне продавцы массово снижали цены на помидоры, которые за неделю подешевели на 13%. Причиной стало массовое поступление продукции из летних теплиц.
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Об источнике: EastFruit
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