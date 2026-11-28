Работодателям придётся самостоятельно продлить отсрочки в приложении "Дія".

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Что нужно сделать, чтобы сохранить бронирование / коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Статус критически важных предприятий и бронирование продлены до 20 декабря

Отсрочку в "Дії" придется продлить вручную

Забронированных должно быть не более 95%

Правительство продлило до 20 декабря 2026 года включительно статус критически важных предприятий и бронирование их работников. Таким образом, бизнес получил время, чтобы адаптироваться к новым правилам. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Продление касается решений о критичности, срок действия которых истек после введения новых правил или истекает до 20 декабря. Речь идет о предприятиях, получивших статус от государственных органов, которые согласовали обновленные критерии с Координационным центром по организации бронирования по состоянию на день вступления в силу нового постановления.

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Такая же льгота действует для забронированных сотрудников этих компаний, если их отсрочки истекли в период между октябрьскими изменениями и 20 декабря. Однако работодателям придется предпринять дополнительные шаги.

"Предприятия должны самостоятельно продлить эти бронирования через портал "Дія" - отсрочки не будут продлеваться автоматически, даже если срок действия соответствующих приказов продлен", - подчеркивают в Минобороны.

Какое требование необходимо выполнить до 20 декабря

До 20 декабря предприятия должны выполнить новое требование: если забронировано более 95% работников, их количество необходимо снизить до этого уровня.

Отдельно правительство изменило подход к оборонно-промышленному комплексу. В решениях Минобороны о признании предприятий ОПК критически важными больше не будет указываться конкретное количество военнообязанных, которых можно бронировать. Таким образом, такие компании смогут резервировать до 95% военнообязанных сотрудников, и отдельного числового лимита в решении не будет.

Когда может быть пересмотрен статус критически важных предприятий

Кабмин также расширил перечень оснований для пересмотра статуса критически важных предприятий. Отныне Координационный центр сможет учитывать обращения Государственной налоговой службы и Бюро экономической безопасности.

Основанием станут выявленные и документально подтвержденные признаки систематического уклонения от уплаты НДС или налога на доходы физических лиц. Такая информация может стать поводом для рассмотрения вопроса о лишении предприятия статуса критически важного.

Координационный центр по организации бронирования / Инфографика: Главред

Кто рискует лишиться статуса критически важного предприятия после обновления правил

Народный депутат Александр Федиенко, член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, отметил, что после пересмотра критериев предприятиям важно проверить, на каком именно основании они получили статус критически важных.

По его словам, если критерий, на основании которого предприятие получило статус критически важного, был исключен или компания больше не соответствует ему, решение может быть отменено.

"Моя рекомендация бизнесу - не ждать истечения срока действия своего статуса, а уже сейчас проверить соответствие обновленным критериям", - подчеркнул он.

Степени пригодности к военной службе / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, народный депутат Федор Вениславский заявил, что в Украине выросла доля мобилизованных, годных к выполнению боевых задач, а количество конфликтов во время мобилизационных мероприятий уменьшилось. В то же время Верховная Рада ожидает от Министерства обороны законодательных предложений для комплексного реформирования системы и повышения справедливости мобилизации.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявлял, что правительство и в дальнейшем будет вносить изменения в систему бронирования работников, поскольку в условиях войны регулярные корректировки оправданы. По его словам, частые поправки объясняются тем, что обстоятельства на фронте и ситуация с пополнением войск ежедневно меняются.

В то же время в Украине пока отсутствуют какие-либо законодательные инициативы по пересмотру мобилизационного возраста - призывные границы остаются в диапазоне от 25 до 60 лет.

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