Стилист Натали Парваз назвала пять вариантов сочетаний с шубой, которые помогут создать элегантные зимние образы.

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Зимние образы с шубой / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, ellewiththefro, andragora777

Вы узнаете:

С чем носить шубу зимой 2027 года на каждый день

Как сочетать шубу с экокожей

Какие вещи помогут сделать зимний образ элегантным

Шуба может стать основой различных зимних образов - от непринуждённых повседневных до элегантных и женственных. Главред расскажет, какие сочетания будут особенно актуальны зимой 2027 года.

Шуба с джинсами

Сочетание шубы с джинсами создает баланс между непринужденностью и элегантностью, считает стилистка Натали Парваз. Чтобы образ выглядел современно и непринужденно, она советует выбирать прямые или широкие модели джинсов.

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"Шуба плюс джинсы создают стильный баланс между непринужденностью и элегантностью. Выбирайте прямые или широкие модели джинсов, чтобы образ выглядел современно и непринужденно", - советует Натали Парваз.

Шуба с джинсами / скриншот из видео

Шуба с классическими брюками

Для более изысканного образа шубу можно сочетать с классическими брюками. Завершить комплект помогут туфли на каблуке или лаконичные сапоги.

"Шуба плюс классические брюки - отличный вариант для более элегантных и изысканных образов. Добавьте обувь на каблуке или лаконичные сапоги", - отметила стилистка.

Шуба с классическими брюками / скриншот из видео

Шуба с брюками из экокожи

Брюки из экокожи помогут придать образу выразительность. Контраст фактур делает даже простой наряд более интересным, поэтому такое сочетание подойдет тем, кто хочет создать более характерный зимний образ.

"Шуба плюс брюки из экокожи - идеальный вариант, чтобы придать образу немного характера. Контраст фактур делает даже самый простой наряд интереснее", - пояснила Натали Парваз.

Шуба с экокожей / скриншот из видео

Шуба с трикотажным платьем

Трикотажное платье в сочетании с шубой поможет создать женственный и уютный зимний образ. Стилист советует выбирать платье лаконичного кроя и дополнять комплект обувью на каблуке.

"Шуба плюс трикотажное платье - идеальное сочетание для женственных и уютных зимних образов. Выбирайте платье лаконичного кроя, а обувь - на каблуках", - посоветовала стилистка.

Шуба с трикотажным платьем / скриншот из видео

Шуба с трикотажным костюмом

Трикотажный костюм станет удачным выбором для тех, кто ценит комфорт, но хочет выглядеть стильно в повседневных образах. В сочетании с шубой он создает баланс между непринужденностью и элегантностью.

"Для тех, кто любит комфорт, но хочет выглядеть стильно даже в повседневных образах, трикотажный костюм в сочетании с шубой создает красивый баланс между непринужденностью и элегантностью", - рассказала Натали Парваз.

Шуба с трикотажным костюмом / скриншот из видео

Модные образы с шубой - советы стилиста смотрите здесь.

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