Специалистка объяснила, почему не стоит воспитывать слишком послушного ребенка.

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Психолог объяснила, почему очень послушные дети могут попасть в опасные ситуации / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Почему послушный ребенок чаще попадает в опасные ситуации

Почему нельзя считать всех взрослых правыми

Родители часто стремятся воспитать послушного ребенка, который не спорит со взрослыми, выполняет просьбы и соблюдает установленные правила. Однако беспрекословное послушание может иметь опасные последствия.

Главред узнал, что психолог Марина Романенко на своём YouTube-канале объяснила, почему ребёнок должен уметь критически оценивать слова взрослых.

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Почему беспрекословное послушание ребенка опасно

По мнению психолога, абсолютная послушность не является положительной чертой, к которой стоит стремиться в процессе воспитания. Ребенок, привыкший беспрекословно выполнять любые указания взрослых, может не научиться распознавать опасность и отстаивать собственные границы.

Послушные дети часто вырастают с убеждением, что старшие люди всегда правы. Однако возраст не гарантирует ни мудрости, ни правильности решений.

"Послушные дети - это дети, которые постоянно попадают в какие-то неприятности. Послушный ребенок растет с мыслью, что тот, кто старше, тот и прав", - подчеркнула специалист.

По словам Романенко, взрослые также могут ошибаться, неправильно оценивать ситуацию или давать ребенку опасные советы. Поэтому важно не приучать малышей автоматически выполнять каждое поручение только потому, что его озвучил старший человек.

Почему нельзя учить ребенка всегда слушаться взрослых

Одним из самых опасных последствий беспрекословного послушания является неспособность ребенка отказать взрослому, даже если его просьба вызывает подозрение или страх.

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