Президент назвал условия обеспечения безопасности: сильная армия, членство в ЕС, средства на восстановление и ясность в отношении войск партнёров.

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Зеленский рассказал, о чем на самом деле идут переговоры с Трампом / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Офис президента

Главное из заявления Зеленского:

Киев не получил четкого предложения от США по поводу НАТО

Стороны обсуждают гарантии безопасности, а не вступление в Альянс

Украине важно знать, сколько войск партнеров будет в стране

Президент Владимир Зеленский до сих пор не услышал от президента США Дональда Трампа четкого ответа, видят ли в Вашингтоне Украину в НАТО. По его словам, сейчас на переговорах речь идет о гарантиях безопасности, а не о членстве в Альянсе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC News.

Он отметил, что в администрации Трампа очень осторожно относятся к вопросу вступления Украины в НАТО, а сами гарантии должны защитить ее от нового нападения со стороны страны-агрессора - России.

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В то же время глава государства подчеркнул, что членство в НАТО важно не только для обороны. По его мнению, оно стало бы сигналом для восстановления страны и привлечения инвесторов.

"Конечно, это важно для нашего народа. Это сигнал для восстановления, для инвесторов. Это гарантии, реальные гарантии. Но сегодня я не услышал четкого предложения от президента Соединенных Штатов: хотите ли вы НАТО или что-то подобное. Я знаю, что они очень осторожны с этим вопросом. Мы говорим о гарантиях безопасности, но не о НАТО", - подчеркнул Зеленский.

5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

Какие гарантии безопасности хочет получить Украина

Среди ключевых условий президент назвал гарантии безопасности, членство в ЕС как их составную часть, сильную армию и финансирование восстановления. По его словам, гарантии должны появиться вместе с прекращением огня и быть похожими на те, которые дает членство в НАТО.

"Мы должны четко понимать, что если Россия вновь начнет агрессию, некоторые из наших партнеров отреагируют. Но мы не знаем, как они будут реагировать. Для меня все должно быть четко, когда мы говорим о гарантиях безопасности", - подчеркнул Зеленский.

Украина также хочет знать, сколько стран и сколько их военных будут представлены на ее территории в рамках мирного урегулирования. Президент рассказал, что американцы не уверены, могут ли в Украине быть базы, поскольку это, по их логике, касается НАТО.

Зеленский обратил внимание на то, что на Ближнем Востоке у США есть базы, системы Patriot и военные, хотя страны этого региона не являются членами Альянса. Он также назвал странным то, что Вашингтон обсуждает вопрос о базах и войсках с Москвой.

"Нельзя говорить о гарантиях безопасности для жертвы и обсуждать элементы этих гарантий с агрессором", - заявил президент.

Видео с заявлением Зеленского смотрите по ссылке.

Когда состоится следующий раунд переговоров

По словам Зеленского, следующая встреча в рамках мирного процесса должна состояться в декабре, и в ней примут участие европейцы. Такую информацию Киев получил от американской стороны.

Уже на следующей неделе в Украине, как рассказал президент, пройдут важные встречи, на которых будут обсуждаться гарантии безопасности.

Согласится ли Кремль на гарантии безопасности для Украины: мнение эксперта

Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный в интервью Главреду отметил, что нынешняя позиция Кремля практически не оставляет пространства для договоренностей.

"Нынешняя позиция Кремля практически не оставляет пространства для договоренностей: НАТО должно вернуться к границам 1997 года, Молдова должна быть нейтральной, Украина - нейтральной и без войск. Такие требования Россия, очевидно, не сможет „продать" и реализовать. Но если в Шэньчжэне найдут модель, которая устроит всех и не очень устроит Украину, давление на нас значительно усилится", - подчеркнул эксперт.

Говоря о давлении на Киев, Розумный обратил внимание, что оно заметно усилилось на фоне обсуждения различных вариантов соглашения, в частности идеи обмена территорий на вступление в НАТО.

"Оно всегда существовало. Просто в последнее время всё стало гораздо интенсивнее: поездки Виткоффа и Кушнера, различные варианты договоренностей, обсуждение возможного ухода с территорий в обмен на вступление в НАТО. Это похоже на мошенническую схему, в которой непонятно, кто кого и куда принимает", - пояснил Розумный.

Гарантии безопасности для Украины - новости

Как сообщал Главред, американские переговорщики исключили размещение войск США и создание баз в Украине после завершения войны. Об этом писало издание The Kyiv Independent со ссылкой на осведомленные источники. Такой подход обострил разногласия относительно будущих гарантий безопасности.

Европейские страны скептически отнеслись к идее гарантий для Украины по принципу статьи 5 Североатлантического договора. Дипломаты, на которых ссылается Le Monde, считают некорректной саму идею частичного применения этой статьи. С такой инициативой выступил спецпредставитель президента США Джаред Кушнер.

Аналитики Института изучения войны оценили перспективы американских гарантий для Киева. По их данным, механизм может так и не заработать, ведь Вашингтон ставит его в зависимость от согласия Конгресса и России. Еще одно условие - рассматривать защиту Украины исключительно в комплексе с послевоенной архитектурой безопасности Европы.

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