В результате атаки российского беспилотника на Кременчуг пострадали четыре человека.

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РФ нанесла удар по Кременчугу / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот с видео

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В реультате удара РФ по Кременчугу есть раненые

Пострадали четыре человека после вражеского обстрела

Армия страны-агрессора РФ нанесла удар по Кременчугу Полтавской области в пятницу, 27 ноября, в результате есть раненые.

В результате атаки российского беспилотника на Кременчуг пострадали четыре человека, сообщил глава Полтавской областной государственной администрации Виталий Дякивнич.

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"Число пострадавших возросло до четырёх человек. Среди них – трое детей", – написал он в теоеграм.

Ранее сообалось, что российский беспилотник атаковал Кременчуг вечером в пятницу, в городе слышали взрывы.

Новые реактивные беспилотники РФ: какие угрозы для Украины

Авиационный аналитик Константин Криволап в интервью изданию "Главред" обратил внимание на изменения в российском арсенале средств воздушного нападения. По его словам, начиная с августа РФ заметно нарастила производство и применение новых видов вооружения, используемых для ударов по украинской территории.

"Россияне существенно увеличили количество относительно дешевых средств, которые уже смогли или еще пытаются довести до крупномасштабного производства. При этом они значительно увеличивают не только количество средств с относительно небольшой боевой частью - 50–100 кг, но и массу взрывчатки в новых средствах поражения", - подчеркнул эксперт.

Кроме того, Криволап указал на расширение линейки реактивных средств поражения. Среди новых образцов он упомянул "Бандероль", которую российские войска использовали для атаки на Слободской район.

"Если раньше это в основном были средства, запускаемые с земли, то сейчас, помимо "Бандероли", появляются С-71К "Ковер" - это воздушная платформа, нечто среднее между дешевым дроном и дешевой крылатой ракетой, - и С-71М "Монохром", - пояснил Криволап.

/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине

Как писал Главред, российские войска атаковали Чернигов ударными беспилотниками. В городе прогремели три взрыва, в результате атаки есть пострадавшая и погибший.

Напомним, ранее российская оккупационная армия атаковала ударным беспилотником жилой многоэтажный дом в Новобаварском районе Харькова. На 15-м этаже вспыхнул пожар. Известно как минимум о трёх пострадавших.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар по жилому дому в Изюме Харьковской области. Во время атаки на многоэтажку пострадали 12 человек, среди них четверо детей. По информации Олега Синегубова, под завалами могли находиться люди.

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