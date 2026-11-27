Сложнее всего ситуация в двух юго-восточных областях.

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Отключение электричества в Украине / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, УНИАН

Кратко:

28 ноября будут отключать от 1 до 3 очередей

Для промышленности - ограничение мощности круглосуточно

В Запорожской и Днепропетровской областях - аварийные отключения

В субботу, 28 ноября, в части областей Украины круглосуточно будут действовать почасовые отключения света от 1 до 3 очередей для всех категорий потребителей. Для промышленности будут применяться графики ограничения мощности. Об этом сообщило "Укрэнерго".

Причиной ограничений являются последствия атак РФ на энергетику, которые страна-агрессор наносит украинским регионам. Актуальные графики для своего адреса следует проверять на официальных страницах облэнерго или ДТЭК.

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Очереди отключений электроэнергии / Инфографика: Главред

Где ситуация со светом самая сложная

По данным энергетиков, сложной остается ситуация с электроснабжением в Запорожской и Днепропетровской областях. Из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры в результате российских атак там продолжают действовать аварийные отключения.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что ремонтные работы не прекращаются ни днём, ни ночью.

"Энергетики круглосуточно работают над восстановлением поврежденного оборудования. Все задействованные службы прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее вернуть свет потребителям", - говорится в сообщении.

В то же время в Херсонской области благодаря работе энергетиков удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением.

Где искать помощь во время отключений света

Во время длительных отключений электричества можно воспользоваться "Пунктами непоколебимости", где есть свет, связь, вода и тепло. Адреса ближайших пунктов ищите на официальном сайте "Пунктов непоколебимости".

Возможны ли блэкауты в отдельных регионах этой зимой

Руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип в интервью Главреду отметил, что жесткий сценарий для энергосистемы этой зимой вполне реален.

"Но абсолютно реалистичным является сценарий, при котором графики будут очень жесткими или вообще будут возникать отключения электроэнергии в отдельных регионах - примерно так, как мы это переживали в ноябре 2022 года", - подчеркнул специалист.

В то же время, по словам эксперта, речь идет не об отключении электроэнергии до весны, а о временной потере электроснабжения в отдельных городах.

"То есть вполне реально, что отдельные регионы или города могут на определенный период лишиться электроснабжения. Не до весны, конечно, но на некоторое время", - пояснил Прокип.

Отдельно аналитик обратил внимание на последствия ограничений для экономики, ведь под отключения попадают и предприятия.

"Но отключения - это либо полная, либо частичная остановка бизнеса. Кто-то работает с перерывами, и эти перерывы напрямую влияют на объемы производства", - подытожил эксперт.

Отключения света - новости по теме

Как сообщал Главред, ситуация в энергосистеме ухудшилась после серии новых ударов оккупантов. Из-за атак РФ на энергетику 27 ноября без света остались потребители в шести областях. Труднее всего было в Днепропетровской и Херсонской областях, где для населения действовали отключения от полуочереди до трёх с половиной очередей.

Двумя днями ранее энергетики также фиксировали масштабные отключения электроэнергии. Тогда в пяти областях пропал свет из-за обстрелов - в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской и Харьковской областях. В Запорожье впоследствии частично восстановили электроснабжение, а в Днепропетровской области ввели аварийные отключения.

Эксперты обращают внимание на изменение тактики вражеских ударов. Как объяснял Юрий Корольчук из Института энергетических стратегий, Россия стремится изолировать целые города от энергосистемы. Наиболее опасная ситуация тогда наблюдалась в Одесской и Днепропетровской областях, где РФ повторно наносила удары по восстановленным линиям.

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