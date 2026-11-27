Раненых госпитализировали, на месте удара работают профильные службы.

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В результате взрыва в Нежине погибли мужчина и женщина, продолжаются поисковые работы / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

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27 ноября россияне нанесли удар по предприятию в Нежине

Погибли мужчина и женщина, ещё четверо человек ранены

Под завалами могут оставаться люди

Российская атака на Нежин Черниговской области 27 ноября унесла жизни двух человек, еще четверо получили ранения. Удар пришелся на одно из местных предприятий, и под завалами еще могут находиться люди.

Подробности обнародовал мэр Нежина Александр Кодола. По предварительным данным, среди погибших - мужчина и женщина.

Всех четырёх пострадавших доставили в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. О тяжести ранений мэр не сообщил.

Под завалами могут находиться люди

Поиск тех, кто мог оказаться под обломками предприятия, продолжается. На месте удара работают соответствующие службы: они расчищают завалы и ликвидируют последствия атаки.

Число жертв ещё может измениться, ведь окончательных данных о людях под завалами пока нет.

Обращение мэра к жителям

Кодола написал в сети, что городские власти обращаются к семьям погибших и ко всем жителям общины.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Просим жителей сохранять спокойствие, не распространять непроверенную информацию и доверять только официальным сообщениям", - написал Кодола.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Существует ли угроза массированного удара по Украине

Мониторинговый канал "еРадар" сообщал, что существует повышенная угроза нанесения массированного ракетного удара по территории Украины.

По предварительной информации, в период с 21 по 24 ноября Россия пополняла запасы баллистического вооружения и ударных беспилотников в Брянской, Курской, Воронежской и Ростовской областях.

По данным мониторов, наибольшая угроза существует для Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей.

"Призываем население не игнорировать сигналы воздушной тревоги, заранее зарядить средства резервного питания и подготовить запасы воды и необходимых вещей", - подчеркнули наблюдатели.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в пятницу, 27 ноября, российские войска атаковали Житомирскую область. Под ударом оказалась Малинская община. В результате атаки погиб один человек, еще двое получили ранения.

Напомним, утром 27 ноября российские войска атаковали Чернигов ударными беспилотниками. В городе прогремели три взрыва, в результате атаки есть пострадавшая и погибший.

Также утром в пятницу, 27 ноября, страна-агрессор Россия атаковала Днепр беспилотником. В результате удара тяжело ранена 74-летняя женщина, ее госпитализировали.

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