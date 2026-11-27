Кратко:
- 27 ноября россияне нанесли удар по предприятию в Нежине
- Погибли мужчина и женщина, ещё четверо человек ранены
- Под завалами могут оставаться люди
Российская атака на Нежин Черниговской области 27 ноября унесла жизни двух человек, еще четверо получили ранения. Удар пришелся на одно из местных предприятий, и под завалами еще могут находиться люди.
Подробности обнародовал мэр Нежина Александр Кодола. По предварительным данным, среди погибших - мужчина и женщина.
Всех четырёх пострадавших доставили в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. О тяжести ранений мэр не сообщил.
Под завалами могут находиться люди
Поиск тех, кто мог оказаться под обломками предприятия, продолжается. На месте удара работают соответствующие службы: они расчищают завалы и ликвидируют последствия атаки.
Число жертв ещё может измениться, ведь окончательных данных о людях под завалами пока нет.
Обращение мэра к жителям
Кодола написал в сети, что городские власти обращаются к семьям погибших и ко всем жителям общины.
"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Просим жителей сохранять спокойствие, не распространять непроверенную информацию и доверять только официальным сообщениям", - написал Кодола.
Существует ли угроза массированного удара по Украине
Мониторинговый канал "еРадар" сообщал, что существует повышенная угроза нанесения массированного ракетного удара по территории Украины.
По предварительной информации, в период с 21 по 24 ноября Россия пополняла запасы баллистического вооружения и ударных беспилотников в Брянской, Курской, Воронежской и Ростовской областях.
По данным мониторов, наибольшая угроза существует для Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей.
"Призываем население не игнорировать сигналы воздушной тревоги, заранее зарядить средства резервного питания и подготовить запасы воды и необходимых вещей", - подчеркнули наблюдатели.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как писал Главред, в пятницу, 27 ноября, российские войска атаковали Житомирскую область. Под ударом оказалась Малинская община. В результате атаки погиб один человек, еще двое получили ранения.
Напомним, утром 27 ноября российские войска атаковали Чернигов ударными беспилотниками. В городе прогремели три взрыва, в результате атаки есть пострадавшая и погибший.
Также утром в пятницу, 27 ноября, страна-агрессор Россия атаковала Днепр беспилотником. В результате удара тяжело ранена 74-летняя женщина, ее госпитализировали.
Вас может заинтересовать:
- Минобороны получит новые данные о мужчинах: кого коснется масштабная проверка
- Зеленский предупредил о подготовке РФ нового массированного удара: что известно
- В Киеве готовятся к длительным перебоям со светом, теплом и водой: что известно
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред