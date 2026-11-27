Эксперты озвучили два сценария, согласно которым доллар может подорожать или опуститься до 45 гривен.

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Прогноз курса валют в Украине до конца года / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

Каким будет курс доллара в Украине в декабре 2026 года

Почему евро вряд ли вернётся к пику в 52,5 грн

Что будет сдерживать валютный рынок до конца года

Банкиры и экономисты прогнозируют, что до конца 2026 года доллар в Украине будет держаться в коридоре 45–47 грн, а привычного предновогоднего скачка курса может и не произойти. Рынок должны сдерживать ожидания международного финансирования на 2027 год, рост международных резервов почти до 63 млрд долларов и интервенции НБУ.

Главред решил выяснить, каким будет курс валют до конца 2026 года.

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Каким будет курс доллара в Украине в декабре

Самый подробный прогноз на первый месяц зимы дал в комментарии Главреду директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

По его оценке, в течение декабря доллар в основном будет находиться в пределах 45–46 грн, а в обменных пунктах цена продажи временами может подниматься до 46,5–47 грн.

С 30 ноября по 6 декабря банкир ожидает, что межбанковский курс составит 45–45,7 грн, наличный - 45,2–46 грн, а курс евро - 50–51,5 грн.

"В целом первая неделя зимы может оказаться достаточно спокойной, без резких изменений в соотношении спроса и предложения валюты", - отметил Лесовой.

Среди сдерживающих факторов специалист назвал позитивные новости о перспективах международного финансирования Украины в 2027 году и прогнозируемый рост международных резервов почти до 63 млрд долларов в конце года.

Кроме того, на наличном рынке спадает психологическое напряжение, поэтому украинцы все меньше готовы переплачивать.

По мнению Лесового, обменным пунктам придется подстраиваться под новые настроения клиентов, а разница между курсами покупки и продажи доллара может сократиться до 0,5–0,6 грн.

Еще одним фактором банкир считает начало рождественско-новогоднего сезона. Часть праздничных покупок украинцы оплачивают, обменивая на гривню накопленные доллары и евро, поэтому на рынке наличной валюты иностранных денег может появиться заметно больше.

"При этом важно, что сезонное увеличение предложения не обязательно приведет к снижению курса. Скорее оно может стать дополнительным "фильтром" против необоснованного подорожания валюты, ведь обменникам придется учитывать не только спрос, но и готовность граждан продавать свои сбережения", - пояснил он.

Сколько будет стоить евро в Украине к концу 2026 года

Председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов в подкасте РБК-Украина "ЭТО БАЗА" объяснил, что ждет европейскую валюту.

По его словам, курс евро к гривне напрямую зависит от соотношения двух валют на мировом рынке. Нацбанк устанавливает курс гривни к доллару, а стоимость евро определяет через кросс-курс: умножает официальный курс доллара на соотношение EUR/USD. Например, если евро стоит 1,10 доллара, а доллар - 46 грн, европейская валюта будет стоить примерно 50,6 грн.

Мамедов подчеркнул, что на пару евро/доллар НБУ напрямую не влияет, ведь она формируется на международных рынках. Среди факторов банкир назвал ожидания относительно доходности американских и европейских облигаций, решения центральных банков, цены на топливо, геополитическую ситуацию и перспективы мирного соглашения.

Возвращения европейской валюты к пиковому значению этого года - около 52,50 грн - к концу года он не ожидает. Если доллар официально будет стоить примерно 46 грн, а пара удержится на отметке 1,10, она в Украине подешевеет.

"По базовому сценарию курс евро может быть ниже - примерно 50,5–51 гривня", - отметил банкир.

В то же время наличный курс будет зависеть от дополнительных комиссий и маржи банков и обменных пунктов.

Что касается сбережений, Мамедов советует учитывать прежде всего будущие потребности: сейчас гривневые инструменты приносят больший доход, чем валютные, а среди валютных долларовые выгоднее евровых.

Поэтому он не видит смысла покупать евро в качестве инвестиции, однако если в ближайшие месяцы придется тратить деньги в евро, валюту лучше приобрести заранее.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Может ли гривня обвалиться

Исполнительный директор общественного союза "Экономический дискуссионный клуб", заслуженный экономист Украины Олег Пендзин в комментарии изданию Слово и дело не увидел угрозы обвала национальной валюты и обозначил для доллара потолок, выше которого курс, по его мнению, не поднимется.

Экономист также обратил внимание, что в государственный бюджет на 2027 год заложен курс 47,2 грн.

"До конца этого года курс составит 46–46,5 гривни. Максимум. Когда мы оцениваем подобные вещи, является ли это критическим падением курса гривни? Я думаю, что рост стоимости доллара на одну гривню - нет", - подчеркнул он.

Сохранится ли стабильность гривни до конца 2026 года

Еще спокойнее оценивает ситуацию финансовый аналитик, заместитель директора по вопросам торговли ценными бумагами инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса, который также отвечал на вопросы Слова и дела.

Аналитик убежден, что нынешние колебания на валютном рынке не меняют общей картины. Главным условием равновесия он считает поступление денег от международных партнеров, для чего необходимо решение парламента.

"Курс гривни остается стабильным. Все эти колебания - это отклонения в пределах одного-двух-трех процентов. Курсовая стабильность будет сохранена, если мы получим внешнее финансирование, то есть если депутаты за это проголосуют", - подчеркнул Фурса.

Конкретный уровень курса на 31 декабря эксперт не считает определяющим, ведь разница между наиболее вероятными значениями ничтожна.

"К концу года, наверное, будем где-то около 46 гривен. Конкретная цифра не так важна. На данном этапе курс 45,2, 45,5 или 46,1 гривни отличается примерно на один процент. Это незначительные колебания. Поэтому я ожидаю, что в конце года курс будет около 46 гривен", - добавил аналитик.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Может ли доллар подешеветь к концу 2026 года

Самый оптимистичный сценарий озвучил президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас. В комментарии Киев24 он предположил, что привычного сезонного подорожания американской валюты в конце года может не произойти. Наоборот, на фоне валютных интервенций НБУ доллар может подешеветь до 45,5–45,7 грн.

По его мнению, Нацбанк располагает достаточными золотовалютными резервами, чтобы и дальше сдерживать резкие колебания курса и не допускать чрезмерного удорожания иностранных валют по отношению к гривне.

В целом до конца года доллар, по его оценке, может находиться в пределах примерно 45-47 грн, а в конце года курс может составить 45,5-45,7 грн.

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