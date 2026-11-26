Первая неделя зимы на валютном рынке обещает быть спокойной, а предложение наличных средств пополнится благодаря праздничному сезону.

https://glavred.info/economics/kurs-dolara-v-grudni-mozhe-syagnuti-47-griven-bankir-nazvav-golovni-chinniki-10815614.html Ссылка скопирована

Что будет с курсом валют с 30 ноября по 6 декабря / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Основные цифры:

Межбанк 30.11–6.12 - 45–45,7 грн за доллар, 50–51,5 грн за евро

В декабре доллар в основном будет держаться в пределах 45-46 грн

Наличная продажа ситуативно может достигать 46,5–47 грн

В течение декабря курс доллара в основном будет находиться в пределах 45-46 грн, а на наличном рынке курс продажи может ситуативно достигать 46,5-47 грн. Первая неделя зимы должна пройти спокойно. Такой прогноз в комментарии для Главреда дал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

По его оценке, резких изменений в соотношении спроса и предложения валюты в начале зимы ожидать не стоит. С 30 ноября по 6 декабря курс доллара на межбанке будет колебаться в диапазоне 45–45,7 грн, в наличности - 45,2–46 грн, евро - 50–51,5 грн.

видео дня

"В целом первая неделя зимы может оказаться довольно спокойной, без резких изменений в соотношении спроса и предложения валюты", - отметил Лесовой.

Почему курс доллара в начале декабря не будет скакать

Банкир назвал сразу несколько факторов, которые будут сдерживать валютный рынок:

позитивные новости о перспективах международного финансирования Украины в 2027 году;

прогнозируемый рост международных резервов до почти 63 млрд долларов в конце года;

снижение психологического напряжения на наличном рынке - граждане становятся менее склонными переплачивать за валюту.

Из-за этого обменники будут вынуждены приспосабливаться к новым настроениям покупателей. Разница между курсами покупки и продажи доллара, по прогнозу, может сузиться до 0,5–0,6 грн.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Отдельным фактором Лесовой называет начало рождественско-новогоднего сезона. Часть праздничных покупок украинцы финансируют за счет продажи накопленной валюты, поэтому ее предложение на наличном рынке может заметно вырасти.

"При этом важно, что сезонное увеличение предложения не обязательно приведет к снижению курса. Скорее оно может стать дополнительным "фильтром" против необоснованного подорожания валюты, ведь обменным пунктам придется учитывать не только спрос, но и готовность граждан продавать свои сбережения", - пояснил банкир.

Каким будет курс доллара в декабре 2026 года

Несмотря на накопление экономических рисков, у валютного рынка есть весомые механизмы защиты от чрезмерных колебаний. Главный из них - международные резервы: на 1 ноября они составляли около 49,1 млрд долларов. По словам Лесового, к концу года, согласно обновленному прогнозу Нацбанка, резервы могут достичь 62,8 млрд долларов при условии поступления запланированного международного финансирования.

"Фактически речь идет о "финансовом щите", который позволяет регулятору смягчать дисбалансы спроса и предложения и предотвращать чрезмерное ослабление гривни", - подчеркнул Лесовой.

В то же время давление на гривну сохранится. Годовая инфляция в октябре ускорилась до 11%, а за 10 месяцев потребительские цены выросли на 10,3%. По данным банкира, топливо за январь–октябрь подорожало на 51,5%.

Дополнительный спрос на валюту создают атаки на инфраструктуру, из-за которых предприятия тратят больше на восстановление и импортное оборудование. Экспортная выручка, в свою очередь, поступает неравномерно: в июле-сентябре её объём сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Еще одним источником спроса могут стать бюджетные выплаты, годовые премии и бонусы, хотя перед праздниками часть граждан, напротив, будет продавать валюту. Сдерживать спрос помогут и гривневые депозиты на 3–6 месяцев с привлекательной доходностью.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Банкир предостерег от поспешных решений во время скачков курса.

"Гражданам не следует воспринимать временный рост курса как сигнал к немедленной покупке валюты. Ведь после периодов повышенного спроса нередко наступает стабилизация, а покупка доллара на пике курса может оказаться финансово невыгодной", - посоветовал Лесовой.

Основные показатели валютного рынка 30.11–06.12:

Коридоры колебаний курсов: 45–45,7 грн/$ и 50–51,5 грн/€ (на межбанке) и 45,2–46 грн/$ и 50–51,5 грн/€ (на наличном рынке).

Ежедневные колебания курса: до 0,05–0,15 грн (межбанк), до 0,1–0,2 грн (коммерческие банки), до 0,3 грн (обменные пункты).

Разница между курсами покупки и продажи: до 0,15 грн за $1, до 0,2 грн за €1 (межбанк), до 0,5–0,6 грн за $1, до 0,8–1 грн за €1 (коммерческие банки), до 0,6–1 грн за $1, до 1–1,3 грн за €1 (обменные пункты).

Разница курсов покупки на наличном рынке: 0,2–0,3 грн за $1, 0,3–0,5 за €1 (коммерческие банки), 0,3–0,5 грн за $1, 0,5–0,7 за €1 (обменные пункты).

Разница курсов продажи на наличном рынке: 0,1–0,2 грн за $1, 0,2–0,3 грн за €1 (комбанки), 0,3–0,5 грн за $1, до 0,5 грн за €1 (обменные пункты).

В зависимости от валюты средняя разница между курсами межбанка и на наличном рынке - 0,1–0,15 грн.

Средние недельные курсовые отклонения - до 1–1,5 % от начального курса недели.

Курс доллара - новости по теме

Как сообщал Главред, банкир Тарас Лесовой еженедельно оценивает ситуацию на валютном рынке. В частности, на 23–29 ноября он прогнозировал курс доллара в пределах 45,1–45,75 грн. Курс евро тогда ожидался на уровне 50–52 грн.

Неделей ранее финансист не исключал резких колебаний. В прогнозе на 16–22 ноября он допускал стремительное подорожание доллара и евро. Этот прогноз охватывал третью неделю ноября.

В среду, 25 ноября, Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара, евро и польского злотого. Американская валюта подорожала на 27 копеек, европейская - на 15 копеек, а злотый - почти на 2 копейки.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред