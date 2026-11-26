Главная ошибка - ухаживать за декабристом как за пустынным кактусом, хотя он родом из влажных лесов Бразилии.

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Как ухаживать за декабристом, чтобы он зацвел / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Сколько лет может прожить декабрист

Как поливать и подкармливать рождественник

Почему декабрист не цветет и что нужно изменить осенью

Декабрист при правильном уходе живет 20–30 лет, а отдельные растения - даже более века. Главная ошибка - ухаживать за рождественником как за пустынным кактусом: на самом деле он родом из влажных горных лесов Бразилии и нуждается в большем количестве влаги и меньшем количестве прямого солнечного света. Чтобы он обильно зацвел зимой, осенью ему нужны прохлада, длинные ночи и более скупой полив - это ключевые условия цветения рождественника. Об этом рассказала садовница и автор блога Garden Betty Линда Ли.

По её словам, с особым вниманием нужно относиться разве что к осеннему периоду, когда растение закладывает бутоны, а в остальное время года декабрист достаточно неприхотлив.

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"Декабрист можно держать как комнатное растение круглый год, и при надлежащем уходе это долговечный суккулент, который легко живет от 20 до 30 лет - и даже до 100 лет и более", - пишет Линда Ли.

Как ухаживать за декабристом в домашних условиях

Рождественнику подходит яркий рассеянный свет, например, светлый подоконник. Утреннее или вечернее солнце ему не вредит, но от прямых лучей сегменты стебля могут приобрести буровато-красный оттенок. Садовница объясняет, что это стрессовая окраска - так суккуленты защищаются от избытка света.

Оптимальная температура - обычная комнатная, чуть теплее тоже не страшно. Опускаться ниже 10 градусов тепла она не советует, ведь кактус шлюмбергера - тропическое растение и холода не любит.

Режим полива зависит от сезона:

с весны до конца цветения почву держат слегка влажной;

после цветения почву дают немного подсохнуть, но не до полной сухости;

летом на светлом месте поливают примерно два раза в неделю, зимой - раз в полторы недели;

в квартире с сухим воздухом поможет увлажнитель.

Если растение долго испытывает недостаток воды, сегменты морщатся и могут начать опадать. Для посадки подойдет почва для бромелиевых или орхидей, а Линда Ли смешивает обычную почву для комнатных растений примерно с 30% перлита. Горшок обязательно должен быть с дренажным отверстием, а тем, кто склонен переливать, лучше выбрать терракотовый.

Подкармливают рождественник примерно раз в месяц с ранней весны до конца лета - разбавленным жидким удобрением для комнатных растений или для кактусов и суккулентов. Как только осенью появляются бутоны, подкормку прекращают, а зимой не дают вовсе.

Декабрист любит тесный горшок, поэтому пересаживают его редко - желательно весной. Горшок берут на один размер больше, когда почва начинает пересыхать слишком быстро. Обновлять почву стоит раз в год-два. Размножить растение тоже просто: несколько сегментов втыкают прямо в почву, по 3–4 черенка в горшок, и около месяца регулярно опрыскивают.

Почему декабрист не цветет

Цветение декабриста запускают осенние условия: короткий день, длинные ночи и прохлада. Поэтому дома их нужно воссоздать искусственно, начиная с конца октября:

снизить температуру - примерно до 15–16 градусов;

- примерно до 15–16 градусов; убрать искусственное освещение вечером - после захода солнца растение должно находиться в темноте, некоторые на ночь даже ставят вазон в шкаф;

- после захода солнца растение должно находиться в темноте, некоторые на ночь даже ставят вазон в шкаф; уменьшить полив - пока завязываются бутоны, верхний слой почвы может подсыхать;

- пока завязываются бутоны, верхний слой почвы может подсыхать; не подкармливать растение.

По словам садовода, на несколько недель декабрист можно даже перенести в прохладное подсобное помещение, а когда бутонов станет достаточно - вернуть на привычное место. Еще одна частая причина, по которой декабрист сбрасывает бутоны, - перестановка и поворот горшка после начала бутонизации.

Подробнее о том, что делать, чтобы декабрист цвёл обильно и не раз, смотрите в видео:

Может ли декабрист зацвести без темноты?

Специалисты Университета Массачусетса в Амхерсте в справочном материале для цветоводов объясняют, что у этого растения есть два "переключателя" цветения - продолжительность дня и температура.

"Цветение рождественского кактуса контролируется фотопериодом и температурой", - говорится в материале.

В то же время учёные уточняют, что при умеренной прохладе темнота не обязательна: при 10–15 градусах бутоны закладываются при любой продолжительности дня, даже при постоянном освещении. А вот в теплой комнате без короткого светового дня растение будет только наращивать зелень.

Как ухаживать за декабристом, чтобы он зацвел / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, садоводы объяснили, как добиться повторного цветения этого растения. Для этого декабристу нужен сезонный ритм ухода, а не одинаковые условия круглый год. В равномерно тёплой комнате с одинаковым поливом декабрист цветет скудно или вообще не закладывает бутонов.

Также садовница Трейси Бесемер назвала основные условия обильного цветения декабриста. По ее словам, растению подходят тесный горшок и лето на свежем воздухе в полутени. Осенью вазон стоит переставить в прохладную комнату.

Ранее эксперты объясняли, от чего зависит рождественское цветение шлюмбергеры. Главный секрет кроется не в подкормке, а в температуре, ведь растению нужен период холода. Кроме того, декабриста периодически поливают под душем, имитируя тропический дождь.

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