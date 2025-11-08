Укр
  Сад и огород

Декабрист зацветет на Рождество: секрет кроется не в подкормке, а в температуре

Анна Ярославская
8 ноября 2025, 11:39
Если вы хотите, чтобы декабрист зацвел на Рождество, то подготовку нужно начать гораздо раньше.
Рождественник, декабрист
Что нужно для цветения декабриста: советы цветоводов / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Рождественник (другие названия - кактус Шлюмбергера, декабрист ) - очаровательный суккулент, который радует глаз интересной листвой круглый год и буйством ярких цветов во время зимних праздников.

Чтобы добиться цветения в нужное время, требуется определённая сноровка, но это совсем несложно, если знать, как это сделать.

Самая главная ошибка при выращивании рождественника

Не стоит полагать, что этому растению нужен сухой песчаный климат только потому, что это кактус. Хотя это и настоящие кактусы, они растут в джунглях и поэтому не любят пересыхания, передает Martha Stewart.

Кактус Шлюмбергера периодически нужно помещать в раковину или под душ и поливать водой, имитируя дождь.

Как заставить декабрист обильно цвести

В отличие от таких растений, как африканские фиалки или бегонии, рождественник медленно накапливает энергию, чтобы потом выбросить бутоны. Для стимулирования цветения необходимы определённые условия.

Если вы хотите, чтобы декабрист зацвел на Рождество, то подготовку нужно начать гораздо раньше. Растению требуется период холода, чтобы имитировать изменения сезона в его естественной среде обитания. Температура играет здесь очень важную роль. Вы можете заставить его зацвести, поместив осенью в прохладное помещение (от 10 до 15 градусов Цельсия) с тринадцатью часами темноты примерно на четыре недели.

Если вы выносите рождесвтенник на улицу летом, дождитесь, пока температура опустится до 10-15°C, а затем до 4°C, прежде чем заносить его в дом.

Где должен стоять цветок декабрист

На цветение декабриста влияет и уход в течение всего года.

Главное — обеспечить растению достаточное количество света. Если света недостаточно, он никогда не зацветёт. Ему не нужно полное солнце, но он предпочитает хороший, яркий свет. Декабристы прекрасно себя чувствуют на западном окне.

Также важно, чтобы растение цвело равномерно. Поливая, поворачивайте рождественник на четверть оборота. Если этого не делать, то часто цветёт только сторона, обращённая к окну или источнику света.

Как продлить цветение декабриста

Чтобы рождественник цвёл дольше, держите его в прохладном месте, но не на сквозняке. Подойдет самая прохладная комната в доме.

Как правильно поливать цветок декабрист? Во время цветения очень важен правильный полив. Не допускайте пересыхания почвы. Если почва пересохнет, бутоны могут не раскрыться, а цветы завянут и опадут.

Уход после цветения

Рождественники цветут короткое время, а затем "перезаряжаются". В это время правильный уход поможет им быть здоровыми и готовыми к цветению в следующем праздничном сезоне.

По мере увядания цветов обрывайте их, чтобы растение выглядело свежим.

Позже можно рассмотреть возможность аккуратной обрезки. Для более пышного цветения слегка обрежьте растение весной. Обрезка стимулирует новый рост, а большее количество кладодиев ( видоизменённых побегов растений с уплощённым длительно растущим стеблем, который выполняет функции листа) означает больше цветков.

Как писал Главред, если декабрист не цветет, то возможно, виноват недостаток одного витамина. Биолог рекомендует подкормить растение витамином В3.

Смотрите видео - Как приготовить идеальную подкормку для декабриста дома:

Если вы хотите вырастить "женское счастье" в цветочном горшке, то вам нужно знать, что любит и не любит спатифиллум.

К слову, спатифиллум - очень красивый цветок, которому приписывают волшебные свойства. Считается, что он может принести своей хозяйке любовь и гармонию.

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

комнатные растения кактус Шлюмбергера
