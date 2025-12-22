Укр
Не Будапешт и не Минск: Зеленский очертил главные гарантии безопасности Украины

Руслан Иваненко
22 декабря 2025, 22:16
139
Украина и США согласовывают временные рамки новых гарантий безопасности и их возможное продление.
Зеленский назвал четыре ключевые гарантии, которые обеспечат защиту страны от агрессии / Коллаж: Главред, фото: ОП

Кратко:

  • Украина и США обсуждают временные рамки гарантий безопасности
  • Рассматривается возможность продления гарантий
  • В гарантии входит и пакет сдерживания для ВСУ

Украина и США обсуждают временные рамки для гарантий безопасности, а также возможность их продления. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с дипломатами.

Четыре ключевые гарантии безопасности Украины

"Первая гарантия - это украинская армия численностью 800 тысяч солдат. Ожидается, что Украина будет финансировать такую армию с финансовой помощью от партнеров", - сообщил президент.

видео дня

Второй гарантией Зеленский назвал членство Украины в Евросоюзе.

"Здесь речь идет прежде всего об экономических гарантиях безопасности и рынках. Также есть и военная составляющая в виде программы перевооружения Европы SAFE и других программ, которые открывает членство в ЕС", - уточнил он.

Третья гарантия - "коалиция решительных".

"Мы проговорим с союзниками, что такое 'backstop'. Предполагается, что силы под руководством Европы должны обеспечить Украине безопасность в небе, на земле и на море. В коалицию войдут 30 стран", - заявил Зеленский.

Четвертая гарантия должна поступить от США и быть юридически обязывающей. "Ожидается, что за них проголосует Конгресс", - добавил президент.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Отличие от предыдущих договоренностей

По его словам, новые гарантии будут существенно отличаться от Будапештского меморандума, Минских соглашений или других предыдущих договоренностей.

"Обсуждаем, на сколько лет они могут быть, с возможностью пролонгации этих гарантий безопасности в таком же формате, как они принимаются", - подчеркнул Зеленский.

Также будет предусматриваться пакет сдерживания, который включает вооружение украинских защитников.

Гарантии безопасности для Украины - мнение эксперта

Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил готовность США взять на себя юридические обязательства по гарантиям безопасности для Украины, аналогичных пятой статье НАТО.

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает это позитивным сигналом. По его словам, Украина всегда требовала именно юридически закрепленных гарантий, а не только политических обещаний.

"До сих пор на Западе отказывались предоставлять нам твердые юридические гарантии. Речь идет об обещаниях, которые должны быть ратифицированы парламентом - Бундестагом или Конгрессом. В документах четко прописывается, что именно обещают Украине", - пояснил Кулеба.

Он также отметил, что хотя США теоретически могут применить форму указа президента, приоритетной является ратификация Конгрессом. "Для Украины это будет историческим достижением, если президент Зеленский сможет добиться такой поддержки", - подчеркнул дипломат.

В то же время Кулеба отмечает важность не только формального закрепления гарантий, но и способности их реально выполнить: "История показывает, что даже юридические гарантии не всегда соблюдались из-за нехватки политической воли. Поэтому наличие документа - недостаточное условие безопасности".

Гарантии безопасности для Украины - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, администрация президента США Дональда Трампа выдвинула для Киева предложение по сильным и юридически обязательным гарантиям безопасности, построенным по принципу пятой статьи НАТО.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что на пути к перемирию стоят три больших вопроса: гарантии безопасности для Украины, восстановление ее экономики и достижение "определенного понимания относительно территориальных претензий".

Кроме того, лидеры Европы представили согласованный план гарантий безопасности для Украины. Документ предусматривает защиту воздушного пространства и морских путей, формирование многонациональных сил для поддержки Украины, а также запуск механизма мониторинга прекращения огня в войне России против Украины под руководством Соединенных Штатов.

Читайте также:

О персоне: Дмитрий Кулеба

Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года и по 5 сентября 2024, член СНБО с 13 марта 2020. Самый молодой в истории глава внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

мирное урегулирование новости Украины гарантии безопасности Мирный план Трампа
