"Молюсь": Константин Грубич сообщил о проблемах со здоровьем и операции

Константин Грубич рассказал о хирургическом вмешательстве.

Константин Грубич имеет проблемы со здоровьем / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Константин Грубич

Вы узнаете:

Константин Грубич рассказал об операции

Его сыну Ярославу также сделают операцию

Украинский известный журналист и телеведущий Константин Грубич вышел на связь с поклонниками и поделился, что состояние его здоровья ухудшилось.

На своей странице в соцсетях Константин рассказал, что во время сдачи анализов и профилактических скринингов медики заподозрили отклонения от нормы. Специалисты решили провести операцию, но детали заболевания журналист не раскрыл.

Кстати, уже через несколько дней Грубич сможет снова приступить к работе.

Константин Грубич / фото: instagram.com, Константин Грубич

"Мечтаю, чтобы как можно больше людей оставались здоровыми и вовремя проверяли свое состояние. Особенно те, кому, как и мне за 50. Я сдавал кровь и было подозрение, что надо сделать более глубокую проверку. Иду на операцию. Она вроде бы не такая сложная. Дай Бог сегодня и домой вернусь. Через день выйду в эфир. Скрининг — действенный способ предотвратить беду. Это реально работает! Не ленитесь позаботиться о состоянии здоровья! Будете жить долго и счастливо", — сказал Константин.

Константин Грубич / фото: instagram.com, Константин Грубич

Также ведущий поделился, что в этот же день запланирована и операция у его сына Ярослава, который в прошлом году получил ранение на фронте и потерял руку.

"Сегодня у нас в семье две операции: у меня и у Ярослава. Уже в который раз врачи будут пытаться уменьшить ему фантомные боли, которые ему досаждают и не дают нормально носить протез. Молюсь за него. Верю, что обе пройдут успешно и впереди у нас много интересных и счастливых дней", — признался Грубич.

Константин Грубич / инфографика: Главред

О персоне: Константин Грубич Константин Владимирович Грубич (род. 20 августа 1968, Полтава) - журналист, ведущий телепрограммы "Знак качества" и "Твой День", сообщает Википедия.

