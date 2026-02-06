Укр
Мирные переговоры Украины, РФ и США зашли в тупик: в NYT раскрыли детали

Анна Ярославская
6 февраля 2026, 08:00
Кремль демонстрирует нежелание идти на компромиссы и настаивает на максималистских требованиях.
Переговоры в Абу-Даби
Украина назвала переговоры "конструктивными" и поблагодарила США и ОАЭ / Фото: t.me/umerov_rustem

Главные тезисы:

  • 5 февраля в Абу-Даби завершился очередной раунд мирных переговоров
  • Переговоры завершились без существенного прогресса
  • Ключевые вопросы остались нерешенными
  • Аналитики считают переговоры промежуточными и не ожидают прорыва

В четверг, 5 февраля, спустя всего три часа Россия, Украина и США объявили о завершении очередного раунда мирных переговоров в Абу-Даби. Несмотря на дипломатические усилия администрации президента Дональда Трампа, едва ли не единственным результатом переговоров стал обмен военнопленными между сторонами. Однако основные спорные вопросы в мирном соглашении остаются нерешенными. Об этом говорится в статье The New York Times под названием "Переговоры между Украиной и Россией завершились без существенного прогресса и с признаками тупика".

Официально стороны не разглашали подробностей о том, что обсуждалось за закрытыми дверями. Однако куда более громким сообщением от Кремля стала очередная массированная атака на энергоинфраструктуру Украины.

Украина и Россия, как ожидалось, на переговорах в Абу-Даби должны были сосредоточиться на двух основных вопросах, оставшихся на пути к заключению мирного соглашения. Это статус контролируемой Украиной территории на Донбассе и гарантии безопасности после войны для Киева.

После завершения переговоров украинская сторона назвала их "конструктивными" и выразила благодарность США и ОАЭ за их организацию. В то время спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф попытался представить результаты встреч в положительном свете, сосредоточившись на обмене пленными между Украиной и Россией.

"Хотя еще много работы впереди, такие шаги демонстрируют, что устойчивое дипломатическое взаимодействие дает ощутимые результаты и продвигает усилия по прекращению войны в Украине", — заявил Уиткофф.

Как отмечает NYT, в течение нескольких часов Россия и Украина обменялись 157 пленными, это был первый обмен с начала октября. Неясно, был ли этот обмен связан с мирными переговорами, поскольку освобождение пленных обычно занимает дни или даже недели.

Уиткофф также добавил, что трехсторонние переговоры США, Украины и РФ продолжатся и "ожидается дополнительный прогресс в ближайшие недели".

Тем временем Кремль считает, что не должен идти на компромиссы. Возможной причиной отсутствия ощутимого прогресса в переговорах аналитики считают то, что РФ не готова к компромиссам. В РФ убеждены, что побеждают на поле боя, несмотря на медленное продвижение.

Публично РФ до сих пор не отошла от требований, озвученных ранее, и стремится захватить весь украинский Донбасс. В четверг, 5 февраля, РФ также "удвоила требования", настаивая также на признании Донбасса российским всеми другими странами.

"Москва также выступает против любых гарантий безопасности для Украины, которые будут означать присутствие западных солдат в стране или членство в НАТО", — пишет издание.

Украина тем временем отказывается отдать РФ территории, которые удерживает.

"Действия РФ во время трехсторонних переговоров показывают, что президент Владимир Путин научился говорить господину Трампу то, что тот хочет услышать — "подталкивать меня", как выразился американский президент — продолжая одновременно развязывать войну в Украине", — говорится в статье.

Стив Уиткофф
Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Что говорят о переговорах в Абу-Даби аналитики

Ведущий украинский политический аналитик Владимир Фесенко говорит, что не ожидал значительного прорыва от переговоров в Абу-Даби.

"Я не питал больших надежд на этот раунд переговоров, особенно после весьма спорной ситуации вокруг так называемого энергетического перемирия. Думаю, этот раунд был чисто промежуточным", - сказал Владимир Фесенко.

О персоне: Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

Мирные переговоры в Абу-Даби

Представители России, Украины и США впервые встретились в Абу-Даби 23 и 24 января для проведения первого раунда переговоров. Впоследствии все назвали эти переговоры "конструктивными". Украина и США даже достигли теоретического соглашения о гарантиях безопасности со стороны США, хотя нет никаких свидетельств того, что Россия согласилась бы на это.

29 января президент США Дональд Трамп попросил российского диктатора Владимира Путина не наносить удары по украинским городам в течение недели. Об этом американский президент сообщил во время заседания правительства, которое транслировал Белый дом.

"Я лично попросил Путина не стрелять по Киеву и другим городам в течение недели. Он согласился это сделать", - сказал Трамп.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уточнил, что перемирие распространяется только на Киев. Причина, по которой Путин согласился на просьбу Трампа, заключается в "создании благоприятных условий для переговоров".

В субботу спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф провел неожиданную встречу во Флориде с Кириллом Дмитриевым, специальным посланником Кремля и главой российского суверенного фонда. Украинцев за столом переговоров не было.

Как писал Главред, 4-5 февраля делегации США, Украины и России провели в Абу-Даби вторые трехсторонние переговоры, направленные на продвижение инициатив по прекращению войны в Украине. Глава украинской делегации на переговорах, секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что обсуждения были конструктивными и сосредоточены на поиске путей для создания условий длительного мира.

Руководитель ОП Кирилл Буданов также заявил, что переговоры были "конструктивными". При этом он решил не раскрывать других деталей относительно достигнутых результатов.

Тем временем бывший спецпредставитель США по вопросам Украины и России генерал Кит Келлог считает, чтр Россия не достигла своих целей в Украине. По его мнению, Кремль достиг стадии, когда ищет "наилучший из возможных способов" выхода из войны.

РФ изменила тон на переговорах - Politico

Несмотря на общую неопределенность и сдержанный пессимизм в Киеве, несколько источников в США и Украине отмечают, что в поведении российской делегации появились признаки реального стремления двигаться вперед, пишет Politico.

По информации собеседников издания, знакомых с ходом консультаций, нынешний этап может стать первым, где Москва демонстрирует не только формальное присутствие, но и готовность обсуждать практические механизмы завершения войны.

Один из американских экспертов, консультирующий украинскую сторону, признал, что разница ощутима: если раньше переговоры напоминали "болезненную процедуру без анестезии", то теперь российские представители ведут себя "менее театрально и значительно прагматичнее".

Об источнике: The New York Times

The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине война России и Украины мирные переговоры Стив Уиткофф Переговоры в Абу-Даби
