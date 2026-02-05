Укр
Читать на украинском
Польша передаст Украине стратегически важные самолеты - Туск

Ангелина Подвысоцкая
5 февраля 2026, 17:55обновлено 5 февраля, 18:37
Украина может получить самолеты МиГ-29 в обмен на украинские дроны.
Туск, Зеленский, МиГ-29
Польша передаст Украине самолеты МиГ-29 / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что известно:

  • Украина получит от Польши военную помощь
  • Польша может передать Украине МиГ-29

Польша передаст Украине новый пакет военной помощи. В него войдут стратегически важные самолеты МиГ-29. Об этом заявил глава польского правительства Дональд Туск во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В то же время стоит отметить, что Польша готова передать Украине свои самолеты в обмен на украинские дроны. Варшава будет учитывать приоритеты Украины - ракеты для системы ПВО.

"Эти МиГи находятся в состоянии готовности к передаче. Мы оба с президентом Зеленским говорили о том, что будем действовать гибко, в зависимости от потребностей. Мы будем менять определенные договоренности, ведь хотим действовать действительно адекватно, то есть в соответствии с актуальными потребностями. Я знаю, что Украина нуждается в различных формах противовоздушной обороны, прежде всего в определенных типах боеприпасов, ракет", - заявил Туск.

МиГ-29
МиГ-29 / Инфографика: Главред

Когда может закончиться война - мнение эксперта

Командир Грузинского национального легиона, который с первых дней боевых действий на Донбассе противостоит российской агрессии и защищает Украину, Мамука Мамулашвили во время чата на Главреде рассказал, когда может закончиться война.

Он убежден, что это зависит от интенсивности поставок вооружения Украине, но от США не стоит ждать интенсивных поставок.

"Очень многое зависит от того, насколько проснется Европа, потому что налаживание совместного производства вооружений с европейскими странами существенно скажется на ходе войны. А что касается мотивации, то у украинцев ее достаточно, чтобы выиграть войну", - сказал Мамулашвили.

В то же время он добавил, что пока рано говорить о сроках окончания войны, ведь сейчас нет целостной картины по помощи Украине.

"Надеюсь, что все скоро закончится, и мы скоро победим в этой войне", - добавил он.

Военная помощь Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Великобритания анонсировала значительный пакет поддержки Украины в сфере противовоздушной обороны общей стоимостью около 685 миллионов евро. Об этом сообщил глава британского оборонного ведомства Джон Гилли.

Кроме того, Германия подтвердила намерение передать Украине ракеты большой дальности. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Швеция готова предоставить Украине истребители Gripen для контроля воздушного пространства, привлечь морские ресурсы для разминирования акватории Черного моря и продолжить подготовку украинских военных офицеров.

О личности: Дональд Туск

Дональд Францишек Туск (род. 22 апреля 1957, Гданьск, ПНР) — польский политик кашубского происхождения, премьер-министр Польши (2007—2014; с 2023), председатель Европейского Совета (2014—2019), соучредитель и председатель партии "Гражданская платформа", бывший заместитель председателя Сената. Был заместителем председателя партии "Союз Свободы", в 1980-х годах участвовал в деятельности движения "Солидарность", пишет Википедия.

война в Украине Туск МиГ-29 военная помощь вторжение России Дональд Туск Польша
