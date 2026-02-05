Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Будет просто остров": командир удивил сроками и сценарием распада России

Мария Николишин
5 февраля 2026, 12:14
239
Командир сказал, что Россия сегодня силой удерживает в заложниках многие народы.
'Будет просто остров': командир удивил сроками и сценарием распада России
Сценарий распада России / коллаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, ua.depositphotos.com

Главное из заявления:

  • Смена власти и политического курса не повлияет на мышление россиян
  • После войны в Украине Россия начнет распадаться
  • Это может произойти в ближайшие два года

Командир Грузинского национального легиона Мамука Мамулашвили предположил, какие последствия будет иметь для страны-агрессора России развязанная диктатором Путиным война против Украины.

"После Второй мировой немецкое общество подверглось перевоспитанию, и в какой-то степени его перевоспитали, показав, что плохо, а что хорошо. Я не могу сказать, что то же самое произойдет с Россией, потому что российское общество деградировало безвозвратно. Оно стало таким не при правлении кого-то конкретно, а было рождено таким – варварским. Не думаю, что смена власти и политического курса помогут это изменить. Россиянин несет в себе то варварство, которое характерно только для россиян", – сказал он в чате на Главреде.

видео дня

По его словам, те условия, в которых россиянам придется жить после завершения войны поражением России, будут тем, чего они достойны.

"Убежден, что Россия начнет распадаться, потому что она состоит из фрагментов, которые чужды друг другу и самой России, например, кавказцы и чукчи. Россия сегодня силой удерживает в заложниках многие народы, которые не хотят быть с ней, и они обязательно должны быть освобождены. Освобождение – это естественный процесс, и этим освобождением, как ни странно, занимается Украина", – отметил Мамулашвили.

По его мнению, все будет точно так же, как это было с Советским Союзом.

"Россия будет дефрагментирована, рассыплется на части – на естественные части, потому что многие народы, которые сейчас входят в состав РФ, не имеют ничего общего с Россией ни в культурном, ни в моральном плане. Просто из-за длительного пребывания в российском плену умы и сердца людей деградировали", – подчеркивает командир.

Мамулашвили считает, что распад России может произойти после того, как Украина победит. Он надеется, что это возможно в ближайшие два года.

"В первую очередь, должны быть освобождены заложники России – народы, входящие в состав РФ. После того как эти народы оттолкнут Россию как неестественную часть, она останется в тех границах, в которых должна существовать – Москва и Московская область. Это будет просто остров, где будут жить варвары", – подытожил командир Грузинского национального легиона.

Смотрите видео, в котором командир Грузинского легиона Мамука Мамулашвили рассказал о перспективах продвижения российских войск в 2026 году, контрнаступлении ВСУ и неизбежном развале России:

Могут ли "убрать" Путина

Оперная певица, общественная деятельница, экс-депутат Госдумы РФ Мария Максакова говорила, что Путина оттащить от власти можно только ногами вперед.

По ее словам, для элит Путин уже является неподъемным балластом, который утягивает за собой всех своих назначенцев.

"При жизни его выковырять невозможно. Хотя примеры Каддафи и Мадуро доказывают: нет ничего невозможного. А после чрезвычайно успешного удара по бункеру, где находился глава Хезболлы Насралла и там же превратился в глагол, мы увидели, что есть готовые сценарии для Путина", - добавила она.

'Будет просто остров': командир удивил сроками и сценарием распада России
Мария Максакова / Инфографика: Главред

Крах Путина и России - последние новости

Как сообщал Главред, российский оппозиционер Игорь Эйдман считает, что внутриполитическая ситуация в 2026 году будет также достаточно опасной для Путина. По его убеждению, недовольство Путиным в его собственном окружении будет только нарастать.

Экономист Виталий Шапран говорил, что российская экономика сталкивается с пределами выносливости из-за войны против Украины, и ключевым стоп-фактором может стать распад РФ по сценарию СССР.

Издание The Washington Post писало, что авторитет российского диктатора Владимира Путина продолжает падать как внутри страны, так и за ее пределами.

Читайте также:

О личности: Мамука Мамулашвили

Мамука Мамулашвили (род. 28 апреля 1978, Тбилиси) – командир Грузинского национального легиона, участник российско-украинской войны с 2014 года, бывший советник министра обороны Грузии (2009-2012). Во время конфликта в Абхазии 1992-1993 гг. в 14 лет ушел на войну в батальон к отцу, генералу грузинской армии Зурабу Мамулашвили. В 1993-м вместе с отцом попал в российский плен, где провел три месяца. После начала войны на Донбассе отправился в Украину с несколькими единомышленниками, с которыми создал боевое подразделение – Грузинский национальный легион. С первых дней конфликта добровольцы участвовали в боевых операциях, выполняя разведывательные и диверсионные задачи на территории "ЛНР" и "ДНР". С первых дней полномасштабного российского вторжения в 2022 году принимает активное участие в обороне Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России Владимир Путин война России и Украины Мамука Мамулашвили
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Теплых дней будет мало: известна дата возвращения сильных морозов в Украину

Теплых дней будет мало: известна дата возвращения сильных морозов в Украину

13:07Синоптик
Украина, РФ и США согласовали обмен 314 пленными - Виткофф

Украина, РФ и США согласовали обмен 314 пленными - Виткофф

12:44Украина
"Будет просто остров": командир удивил сроками и сценарием распада России

"Будет просто остров": командир удивил сроками и сценарием распада России

12:14Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар резко упал, а евро с злотым взлетели: новый курс валют на 5 февраля

Доллар резко упал, а евро с злотым взлетели: новый курс валют на 5 февраля

Карта Deep State онлайн за 5 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Россиян взяли в "котел" на фронте - в ВСУ назвали количество окруженных оккупантов

Россиян взяли в "котел" на фронте - в ВСУ назвали количество окруженных оккупантов

Осадчая и Горбунов заговорили о пополнении в семье: "Дальше больше"

Осадчая и Горбунов заговорили о пополнении в семье: "Дальше больше"

Отключение света в Украине — графики на 5 февраля (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 5 февраля (обновляется)

Последние новости

13:33

Синоптики объявили в Харькове желтую опасность: какая будет погода

13:19

Мелочь, но критически важна: зачем в иллюминаторе самолета отверстие

13:07

Теплых дней будет мало: известна дата возвращения сильных морозов в Украину

13:00

В Польше под землей существует большой необычный город: в чем его особенность

12:44

Украина, РФ и США согласовали обмен 314 пленными - Виткофф

Реальных гарантий нет, Украине важно использовать любую паузу в войне - КлочокРеальных гарантий нет, Украине важно использовать любую паузу в войне - Клочок
12:40

Как понять, что вы перелили цветок: главные признаки и советы

12:36

Гороскоп на завтра 6 февраля: Стрельцам - впечатляющие новости, Водолеям - похвала

12:14

"Будет просто остров": командир удивил сроками и сценарием распада РоссииВидео

12:06

Ракеты "Фламинго" поразили полигон, где запускают "Орешник": какие последствия

Реклама
12:00

60–75 дней до грядки: как правильно рассчитать посев перца

11:48

Два областных центра Украины под угрозой: военный предупредил, что задумал враг

11:15

Китайский гороскоп на завтра 6 февраля: Обезьянам - страх, Свиньям - тревога

11:04

Печеный картофель будет еще более хрустящим: нужно добавить один простой продукт

11:03

Леся Никитюк готовится к свадьбе с женихом-военным - детали

11:03

Удар по кошелькам украинцев: ценники на один продукт упорно ползут вверх

11:00

Пропала отсрочка в Резерв+: что говорят в Минобороны и что советуют адвокаты

10:53

У оккупантов катастрофа на фронте: РФ много где остановила штурмовые действия

10:33

Удача не уйдет: 7 растений, которые очищают дом от негатива и приносят счастье

10:16

Нападение РФ на Украину и окончание войны: в Трампа сделали громкое заявление

09:58

В ОАЭ стартовал второй день переговоров Украины, России и США: первые детали

Реклама
09:55

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 5 февраля (обновляется)

09:20

В РФ заявили об отказе от ядерных ограничений: что изменится уже с 5 февраля

09:16

Представитель Макрона провёл тайные переговоры в Кремле: о чем говорили - Reuters

09:05

Деньги снова пойдут: с 5 февраля три знаки зодиака выходят из финансовой ямы

09:00

Наступление на города-миллионники, шанс для Покровска и развал РФ: Мамулашвили – о войне в 2026-мВидео

08:37

"Ищет выход из войны": генерал Келлог сделал громкое заявление о провале Путина

08:35

Отключение света в Украине — графики на 5 февраля (обновляется)

08:26

Смена тактики и переброска сил: россияне активизировались на одном направлении

08:25

Карта Deep State онлайн за 5 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

07:24

Ночная атака на Киев: повреждены дома, вспыхнули пожары, есть пострадавшиеФотоВидео

06:46

Дрон ударил по двору многоэтажки в Сумах: что известно о последствияхВидео

06:30

Готовится всего несколько минут: рецепт божественного салатаВидео

06:15

"Хочется прикрыть": дизайнер Зеленской раскрыла, как скрывает недостатки фигуры

06:10

Трамп поможет закончить войну: верить или нетмнение

05:52

Застряли в прошлом: три знака зодиака, которые больше всего склонны к ностальгии

05:05

"Никаких соглашений не было": эксперт раскрыл нюанс о перемирии с РоссиейВидео

04:41

Парадокс советской торговли: сколько на самом деле стоили продукты в СССР

04:00

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке мышки с сыром за 31 с

03:30

Финансовый взрыв недели: четыре знака зодиака получат денежное вознаграждение

03:16

Густой туман, мороз и гололедица: на Львовщине прогнозируют опасную погоду

Реклама
03:04

Горят автомобили и раздаются громкие взрывы: Киев под атакой "Шахедов"

02:52

Три сигнала говорят о скрытой угрозе: прорывной метод диагностики деменции

02:00

Путинистка Лариса Долина выбрала новую страну - где она купила жилье

01:56

РФ готовит масштабное наступление: какие области могут оказаться под ударом

01:54

Их невозможно не заметить: четыре знака зодиака с самой сильной энергетикой

00:51

Эффект "посадил и забыл": семь сортов томатов для минимального уходаВидео

04 февраля, среда
23:54

45-летний голливудский актер оказался с железом в плече: "Тяжелое испытание"

23:31

Невероятную задачу со спичками решают единицы: добавьте 4 — и всё вдруг сойдется

23:21

Для Черкасс и области изменили графики отключений - когда не будет света 5 февраля

23:20

Только вредят: деревья, которые никогда не следует сажать во дворе

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять