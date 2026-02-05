'Будет просто остров': командир удивил сроками и сценарием распада России

Командир сказал, что Россия сегодня силой удерживает в заложниках многие народы.

Главное из заявления:

Смена власти и политического курса не повлияет на мышление россиян

После войны в Украине Россия начнет распадаться

Это может произойти в ближайшие два года

Командир Грузинского национального легиона Мамука Мамулашвили предположил, какие последствия будет иметь для страны-агрессора России развязанная диктатором Путиным война против Украины.

"После Второй мировой немецкое общество подверглось перевоспитанию, и в какой-то степени его перевоспитали, показав, что плохо, а что хорошо. Я не могу сказать, что то же самое произойдет с Россией, потому что российское общество деградировало безвозвратно. Оно стало таким не при правлении кого-то конкретно, а было рождено таким – варварским. Не думаю, что смена власти и политического курса помогут это изменить. Россиянин несет в себе то варварство, которое характерно только для россиян", – сказал он в чате на Главреде. видео дня

По его словам, те условия, в которых россиянам придется жить после завершения войны поражением России, будут тем, чего они достойны.

"Убежден, что Россия начнет распадаться, потому что она состоит из фрагментов, которые чужды друг другу и самой России, например, кавказцы и чукчи. Россия сегодня силой удерживает в заложниках многие народы, которые не хотят быть с ней, и они обязательно должны быть освобождены. Освобождение – это естественный процесс, и этим освобождением, как ни странно, занимается Украина", – отметил Мамулашвили.

По его мнению, все будет точно так же, как это было с Советским Союзом.

"Россия будет дефрагментирована, рассыплется на части – на естественные части, потому что многие народы, которые сейчас входят в состав РФ, не имеют ничего общего с Россией ни в культурном, ни в моральном плане. Просто из-за длительного пребывания в российском плену умы и сердца людей деградировали", – подчеркивает командир.

Мамулашвили считает, что распад России может произойти после того, как Украина победит. Он надеется, что это возможно в ближайшие два года.

"В первую очередь, должны быть освобождены заложники России – народы, входящие в состав РФ. После того как эти народы оттолкнут Россию как неестественную часть, она останется в тех границах, в которых должна существовать – Москва и Московская область. Это будет просто остров, где будут жить варвары", – подытожил командир Грузинского национального легиона.

Могут ли "убрать" Путина

Оперная певица, общественная деятельница, экс-депутат Госдумы РФ Мария Максакова говорила, что Путина оттащить от власти можно только ногами вперед.

По ее словам, для элит Путин уже является неподъемным балластом, который утягивает за собой всех своих назначенцев.

"При жизни его выковырять невозможно. Хотя примеры Каддафи и Мадуро доказывают: нет ничего невозможного. А после чрезвычайно успешного удара по бункеру, где находился глава Хезболлы Насралла и там же превратился в глагол, мы увидели, что есть готовые сценарии для Путина", - добавила она.

Крах Путина и России - последние новости

Как сообщал Главред, российский оппозиционер Игорь Эйдман считает, что внутриполитическая ситуация в 2026 году будет также достаточно опасной для Путина. По его убеждению, недовольство Путиным в его собственном окружении будет только нарастать.

Экономист Виталий Шапран говорил, что российская экономика сталкивается с пределами выносливости из-за войны против Украины, и ключевым стоп-фактором может стать распад РФ по сценарию СССР.

Издание The Washington Post писало, что авторитет российского диктатора Владимира Путина продолжает падать как внутри страны, так и за ее пределами.

О личности: Мамука Мамулашвили Мамука Мамулашвили (род. 28 апреля 1978, Тбилиси) – командир Грузинского национального легиона, участник российско-украинской войны с 2014 года, бывший советник министра обороны Грузии (2009-2012). Во время конфликта в Абхазии 1992-1993 гг. в 14 лет ушел на войну в батальон к отцу, генералу грузинской армии Зурабу Мамулашвили. В 1993-м вместе с отцом попал в российский плен, где провел три месяца. После начала войны на Донбассе отправился в Украину с несколькими единомышленниками, с которыми создал боевое подразделение – Грузинский национальный легион. С первых дней конфликта добровольцы участвовали в боевых операциях, выполняя разведывательные и диверсионные задачи на территории "ЛНР" и "ДНР". С первых дней полномасштабного российского вторжения в 2022 году принимает активное участие в обороне Украины, пишет Википедия.

