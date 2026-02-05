Укр
У оккупантов катастрофа на фронте: РФ много где остановила штурмовые действия

Анна Косик
5 февраля 2026, 10:53обновлено 5 февраля, 12:07
Проблемы на фронте у оккупантов переросли в настоящую катастрофу.
АФУ, российская армия
Россияне на многих направлениях остановили попытки атак ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 17 ОВМБр, Минобороны РФ

Что сообщил "Флеш":

  • Из-за отключения незарегистрированных Starlink в армии РФ началась катастрофа
  • Враг остановил штурмовые действия на многих направлениях
  • Проблемы с частными Starlink украинских военных решают

Оккупационная армия страны-агрессора России почти по всему фронту в Украине столкнулась даже не с проблемами, а с катастрофой. Об этом сообщил советник министра обороны и специалист по системам РЭБ и связи Сергей Бескрестнов "Флеш".

По его данным, все управление вражескими войсками "упало", а на многих участках фронта остановлены штурмовые действия. Причиной этого является отключение незарегистрированных терминалов Starlink.

Поскольку в Украине ввели "белый список" этих терминалов, россияне, которые несанкционированно использовали Starlink в Украине, остались без важных средств связи.

"По нашим войскам выяснили, что были проблемы у тех, кто не оперативно подал списки на частные Starlink. Процесс обработки продолжается", - добавил советник министра обороны.

Министр обороны Украины Михаил Федоров также подтвердил, что внесенные в "белый список" Starlink работают, в то время как терминалы россиян уже заблокированы.

"Продолжаем верифицировать терминалы Starlink. Первая очередь терминалов, которые попали в "белый список", уже работает. Сейчас "белые списки" обновляют раз в сутки. Если вы подали свой терминал на регистрацию, но он еще не работает — стоит подождать. Это очень масштабный процесс, требующий времени", - добавил он.

Министр напомнил, что гражданским нужно верифицировать свои Starlink через ЦНАП, а для юрлиц уже в скором времени будет доступна соответствующая услуга на портале "Дія".

На сколько может растянуться верификация Starlink в Украине - мнение эксперта

Главред писал , что по словам эксперта по кибербезопасности Константина Корсуна, Украина до сих пор не имеет точного представления о реальном количестве терминалов Starlink в стране, а процесс их верификации может оказаться практически бесконечным.

По его словам, официальные цифры - около 42 тысяч завезенных терминалов - не отражают реальной картины. По неофициальным данным - их может быть более 100 тысяч.

Отключение Starlink в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что 1 февраля генеральный директор SpaceX Илон Маск сообщил, что меры, которые компания приняла для прекращения несанкционированного использования Starlink Россией, уже дали эффект.

Ранее сообщалось, что часть терминалов Starlink отключена в рамках противодействия применению этой технологии российскими оккупантами для ударов по регионам Украины.

Накануне Федоров сообщил, что правительство приняло постановление о введении "белого списка" для терминалов спутникового Starlink. Теперь в Украине будут работать только проверенные и зарегистрированные терминалы.

О персоне: Бескрестов Сергей "Флеш"

Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий".

С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе с 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

война в Украине российские войска Starlink Фронт
