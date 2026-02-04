Укр
Реальных гарантий нет, Украине важно использовать любую паузу в войне - Клочок

Анастасия Заремба
4 февраля 2026, 13:10обновлено 4 февраля, 14:49
В Европе ближе к готовности заморозить войну, чем это было весной 2025 года, считает эксперт.
Клочок, Зеленский
Обстрел Украины 3 февраля не усилит переговорную позицию Украины в Абу-Даби - Клочок / Коллаж Главред

3 февраля Россия нарушила объявленное энергетическое перемирие массированным обстрелом украинских городов. Это произошло накануне трехсторонних переговоров, запланированных в Абу-Даби 4-5 февраля.

О том, чего ждать дальше от переговорного процесса, в интервью Главреду рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

Что, по вашему мнению, этим обстрелом продемонстрировала Россия? Мы видели заявление Владимира Зеленского о том, что будет откорректирована позиция украинской переговорной группы. Что это означает?

Прежде всего, давайте максимально четко осознаем, было ли вообще формальное перемирие. Потому что российская сторона никаких очевидных сигналов о том, что с Украиной о чем-то договорились, не подавала. Они сказали только: "Нас попросил Трамп. Он попросил – мы пошли навстречу".

Владимир Зеленский также отметил, что Трамп выступил с такой инициативой, Украина ее поддерживает, и будет перемирие. На первый взгляд все выглядело довольно позитивно. Но важно понимать: никаких формализованных договоренностей между Россией и Украиной по этому поводу не существовало. Поэтому говорить, что кто-то что-то нарушил, – это фактически утверждать, что Россия нарушила то, чего она вообще не обещала.

Смотрите видео интервью Валерия Клочка Главреду о переговорах в Абу-Даби:

2 февраля президент заявлял, что россияне не наносят целенаправленных ударов по энергетической инфраструктуре. Такие же заявления звучали и первого числа. В то же время Минэнерго сообщает: "Бьют". Западная пресса пишет: "Бьют, договоренности сорваны". Выглядит это, откровенно говоря, как некая комедия, когда СМИ начинают говорить о нарушении, хотя еще раз подчеркну: Зеленский вчера заявлял, что россияне пытаются соблюдать договоренности не бить по энергетике.

То, что они все же нанесли удар, для многих не стало неожиданностью. Я лично не связываю это непосредственно с переговорами. Россия никогда не связывала прекращение войны или боевых действий с переговорным процессом. С первого дня полномасштабного вторжения они говорили четко и однозначно: независимо от того, какие переговоры ведутся, боевые действия и обстрелы не будут прекращаться. Поэтому я бы не связывал эти удары с переговорами.

Почему Зеленский делает такое заявление? Он не может не реагировать. Это должностное лицо, избранное украинским народом. Представим ситуацию, если бы президент сказал: "Мы и так знали, ничего особенного не произошло". Политическое заявление в таком случае обязательно, ведь это большая политика, даже в условиях войны.

Мы так же ожидаем определенной реакции от Дональда Трампа. Очевидно, что россияне очень умело использовали историю с его "просьбой": мол, смотрите, мы пошли вам навстречу, господин президент. Но мы не обещали, что остановимся полностью.

Поэтому стоит спокойно к этому относиться. Извиняюсь за прямоту, но мы в очередной раз зафиксировали очевидный факт: ожидать от россиян чего-то другого не стоит. И посыпать голову пеплом, мол, "россияне что-то нарушили", тоже не совсем корректно. Они такие по своей сути и такими останутся. Зато следует анализировать другие вещи. Переговоры будут. На них будут решать какие-то вопросы – обмена военнопленными, территориальные аспекты, возможное энергетическое перемирие – но уже формальное, с подписанием определенного документа.

То, что переговоры состоятся четвертого или пятого числа, а не первого, как планировалось, – момент тоже не малозначительный. Это важно. Я считаю, что таким образом Украина сознательно отсрочила дату, чтобы показать: мы формируем собственную переговорную позицию, а не только принимаем навязанную извне.

Россияне, по сути, были готовы лететь хоть из Майами в Абу-Даби. 31 января был Кирилл Дмитриев, и я более чем убежден, что после встречи он был готов лететь дальше. Но есть еще один важный момент: американцы заявили, что их там не будет. А без американской стороны, по моему мнению, такие переговоры проводить не стоит. Ведь с россиянами чрезвычайно сложно говорить напрямую. Они должны что-то кому-то пообещать. Украине они в три века ничего не пообещают, а вот перед США они могут взять на себя определенные обязательства.

Поэтому ко всему, что сейчас происходит, мы должны относиться спокойно – не к самим обстрелам, а к очередному "факту нарушения" якобы договоренностей, которые на самом деле так и не были формализованы.

Это вряд ли усилит нашу переговорную позицию. Я не думаю, что сегодня Украина как-то кардинально изменит подход к переговорам. Потому что, друзья, давайте вспомним: перед первой встречей в Абу-Даби также был обстрел Украины. Тогда многие дипломаты писали: мол, Украина должна встать и выйти из переговоров. Хорошо, встанем, выйдем. А что дальше?

Марк Рютте, Владимир Зеленский
Марк Рютте и Владимир Зеленский во время визита генерального секретаря НАТО в Киев / Офис президента

Мы видим заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который находится с визитом в Киеве, о том, что президент Зеленский, по его словам, полностью настроен на переговоры и готов заключить соглашение с российской стороной. Учитывая то, что вы сказали ранее – что этот обстрел и в целом вся ситуация вряд ли усиливают нашу переговорную позицию, – возникает вопрос: чего в ближайшее время стоит ожидать от переговоров в Абу-Даби? Будет ли это очередной раунд с минимальным результатом?

Сейчас очень много как противников замораживания войны, так и сторонников ее продолжения – и в Украине, и в Европе. Но, если говорить откровенно, передышка нужна всем. Я считаю, что замораживание войны необходимо. Однако оно должно быть подкреплено пониманием того, что в случае возобновления боевых действий – а они, скорее всего, возобновятся – мы сможем воевать более эффективно. Истощение в украинском обществе очень велико, об этом говорят многие.

Второй момент – Европа. Европейцы еще с весны прошлого года, особенно после скандала в Овальном кабинете, были серьезно обеспокоены вопросом: что делать дальше? Потому что, будем откровенны, им было удобно, когда Джо Байден, условно говоря, "воевал за них" в Украине.

Фактически это выглядело как тандем США и Украины, тогда как европейцы в основном наблюдали. Да, поляки создали логистический хаб, европейские страны передавали нам оружие, Германия предоставила значительную военную помощь, Норвегия много помогала финансово и военно. Нельзя сказать, что Европа ничего не делала. Но если сравнивать подход администрации Байдена и нынешние сигналы от команды Трампа – это, как говорят в Одессе, две большие разницы.

Весной возникла серьезная проблема, особенно после Мюнхенской конференции по безопасности, когда туда приехал Джей Ди Венс и фактически устроил публичную "прочуханку" Европе. Он прямо сказал: вы слабы, вы не способны защитить свою демократию. А демократию, на которую нападает сила, можно защитить только силой. Вы этого не хотите или не можете делать.

Тогда же российские СМИ почти синхронно начали цитировать заявление Каи Каллас, в котором говорилось, что она "сделает все, чтобы не допустить войны в этом священном месте". Уже тогда было понятно – из настроений и Трампа, и его команды, – что активной помощи Украине со стороны США не будет. То, что мы видим сейчас, только подтверждает это. Все обязательства все больше перекладываются на Европу.

Какой выход для Европы? Чтобы Украина продолжала воевать. По крайней мере на этом этапе – воюйте, пока мы в Европе перевооружаемся, перестраиваем собственную политику безопасности и в своих мозгах готовимся к тому, что, возможно, придется защищаться самим.

Кая Каллас очень цинично, но последовательно заботилась и заботится о безопасности своей страны – Эстонии – и Европы в целом. Я ее за это не осуждаю. Это нормально. Я, возможно, на ее месте поступал бы так же. Но у нас – свой "шкурный" интерес, у нее – свой. И сейчас впервые за почти календарный год она говорит о том, что Украина готова идти на уступки. Она оказалась перед реальностью: эту войну нужно завершать или, по крайней мере, замораживать. Мой вывод таков: либо Кая Каллас видит, что Европа сегодня гораздо более готова к сопротивлению российской агрессии, чем раньше, либо существуют определенные гарантии того, что Россия не решится напасть на Европу.

В то же время в отношении Украины здесь остается много вопросов. Я сознательно упоминаю именно Каю Каллас, а не Марка Рютте, потому что он, при всем моем уважении к нему как к политику, – человек, который умеет очень искусно жонглировать сроками, смыслами и политическими фигурами. Его попытки задобрить Трампа часто справедливо критикуют. Но в то же время иногда это дает для нас полезный результат.

Я сейчас говорю максимально цинично, с точки зрения интересов Украины. Для нас главное – выжить. Ситуация в стране сложная. Поэтому заявления Рютте – это, по сути, продолжение риторики, которую накануне озвучила Кая Каллас. Она прямо сказала, что Украина готова к чрезвычайно сложным решениям ради замораживания войны. Единственный принципиальный и проблемный вопрос – гарантии. Кто и как будет гарантировать, что в случае возобновления боевых действий Украина будет способна защищаться и что европейцы, в частности, не оставят нас наедине? На сегодняшний день позиция Европы начинает вырисовываться более четко. Они ближе к готовности заморозить войну, чем это было весной 2025 года после скандала в Овальном кабинете.

Насколько в эту канву вкладывается материал Financial Times о многоуровневом плане реагирования на возможное нарушение перемирия со стороны России, если такое перемирие будет принято? Согласно этому материалу, Соединенные Штаты в рамках такого плана могут вступать в процесс только через 72 часа. Фактически это означает: нам дают 72 часа на то, чтобы выстоять – или не выстоять. Если выстоим, тогда, условно говоря, "подключатся". Правильно ли я это понимаю?

По моему мнению, материал Financial Times – это скорее сочинение на свободную тему для шестого или седьмого класса. Я не считаю его серьезным документом. Надо было что-то написать – написали. Почему я так говорю?

Во-первых, так называемая "коалиция желающих" – это кто именно? Мы до сих пор этого не знаем. Эта структура до сих пор не формализована. С одной стороны, это вроде бы и хорошо, потому что дает пространство для маневра. С другой – это очень плохо, потому что не создает никаких обязательств для ни одной из стран. Они могут ничего не выполнять. Так на что же здесь надеяться? На "авось"?

На самом деле нет никакой реальной "коалиции желающих". Есть только громкое название, с которым, извините, носятся уже девять, а то и почти десять месяцев, как с писаной торбой. Впервые это начало проявляться в марте в Великобритании, когда они собрались после скандала в Овальном кабинете. И что дальше? Ничего конкретного.

В Париже 6 января также ничего конкретного не было. FT пишет, что что-то "обсуждали". Извините, но если вы обсуждали стратегию, почему вы ее не обнародовали? Почему ни один лидер стран не сказал прямо: да, такие разговоры были, документа пока нет? Кто-то это озвучил? Нет.

Единственные, кто подписал хоть какой-то документ о намерении или возможности отправки войск в Украину, – это Франция и Великобритания. Но мы не знаем ни численности, ни миссии этих войск, ни даже формата их присутствия. Это могут быть три инструктора, которые полетели в Гренландию и через день полетели обратно. И это называется "коалиция желающих"? Поэтому я очень скептически отношусь к тому, что написано в этом материале. К большому сожалению, это в очередной раз убеждает меня в том, что ожидать чего-то действительно масштабного и долгосрочного не стоит. Так же, как Марк Рютте сказал в Верховной Раде: не ждите ни членства в НАТО, ни дополнительного оружия – занимайтесь собой.

Именно поэтому Украине крайне важно использовать любой возможный период не горячих боевых действий, то есть паузу в войне, для реформирования армии, развития оборонной промышленности, укрепления ВПК. Это задача номер один. Вопрос только в том, будет ли это сделано. Но независимо от того, какая власть придет или переизберется, это то, что мы обязаны делать. И в заключение. Нам нужно четко осознать: единственная реальная защита, которая у нас есть и будет, – это мы сами и Вооруженные силы Украины. Это вопрос финансов, и эти средства нужно находить. Поэтому все разговоры о "прописанных планах", "гарантиях безопасности" и подобном – к сожалению, не о реальности. Потому что если сегодня к нам летят ракеты, в ответ также должны лететь ракеты. А где они?

О персоне: Валерий Клочок

Валерий Клочок – общественный и политический деятель, магистр государственной службы.

С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.

С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая проводит стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.

С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский Марк Рютте Валерий Клочок Переговоры в Абу-Даби Энергетическое перемирие
