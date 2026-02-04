Слово 'высыпаться' лучше забыть - филолог назвала ошибку, которую делают почти все

Филолог объяснила, что слово "высыпаться" совсем не связано со сном.

Чем заменить привычное "высыпаться" / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

В чем разница между словами "высыпаться" и "отсыпаться"

Является ли слово "высыпаться" нормативным

Какое слово лучше употреблять вместо "высыпаться"

Украинский язык ежедневно подвергается влиянию иноязычных слов, среди которых много русизмов, проникающих в разговорную речь. Известная филолог и литературный редактор Ольга Васильева на своей странице в Instagram разъяснила языковую ошибку, распространенную среди украинцев. Она объяснила разницу между словами "высыпаться" и "отсыпаться".

По словам Васильевой, слово "высыпаться" в значении "спать вволю" не является нормативным украинским словом и происходит из русского языка. Литературно оно означает "выпадать, сыпясь". Поэтому использовать его в значении "высыпаться после сна" неправильно.

Специалист предлагает использовать украинский эквивалент слова "відсиплятися". Оно означает "спать долго, восстанавливая силы после переутомления или недосыпания".

"Когда у меня спрашивают, высыпаюсь ли я, то отвечаю, что пока удается не высыпаться и не рассыпаться, а вот высыпаться удается не всегда", - отметила Васильева.

По ее словам, ни в одном украинском словаре слова "высыпаться" в значении "спать вволю" не найти. В то же время слово "отсыпаться" является нормативным и правильным для современного украинского языка.

Смотрите видео о том, почему неправильно говорить "высыпаться":

О личности: Ольга Васильева Ольга Васильева – украинский филолог и литературный редактор. Получила популярность в сети, комментируя правила употребления слов в украинском языке.

