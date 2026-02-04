Секрет постельного белья в СССР: почему пододеяльники шили с дыркой в виде ромба

Заправлять одеяло в такой пододеяльник было значительно проще и быстрее, чем возиться с большинством современных комплектов постельного белья.

Отверстие-ромб делали из-за узкой ширины ткани - двуспальные пододеяльники шили из двух полотен

Такой вырез упрощал заправку и позволял одеялу "дышать"

Модель исчезла после перехода на новые стандарты и другие типы вырезов

Постельное белье советских времен имело немало особенностей, но больше всего запоминалось пододеяльник с большим ромбовидным вырезом посередине. Для многих это до сих пор загадка, хотя объяснение - чисто практическое и связано с технологией производства, пишет УНИАН.

Как работал "ромб" и почему он был удобнее современных моделей

Те, кто хоть раз заправлял одеяло в такой пододеяльник, хорошо помнят, что процесс был быстрее и проще, чем с современными прорезями сбоку. Одеяло просто клали по центру и "заворачивали" края внутрь — без перекосов, комков и бесконечного встряхивания. Вырез позволял равномерно распределить наполнитель и избежать слеживания.

Но удобство было скорее бонусом, а не главной причиной появления ромба.

Главный фактор — ширина ткани

В СССР постельное белье шили из полотна шириной всего 90 см — достаточно для односпальной кровати, но мало для двуспальной. Поэтому для больших пододеяльников приходилось соединять два куска ткани. Шов делали по центру, и именно там размещали отверстие для одеяла. Это позволяло экономить материал и упрощало производство. Остатки ткани обычно шли на наволочки.

Почему именно ромб

Форма выреза могла быть любой, но технологи выбрали ромб - он выглядел аккуратнее, был простым в крое и обеспечивал более широкий доступ воздуха. Благодаря этому одеяло "дышало", не отсыревало и не накапливало затхлый запах даже после длительного использования.

Почему советские пододеяльники исчезли

Несмотря на практичность, ромбовидный вырез уступил место современным моделям с прорезями сбоку или снизу. Новые стандарты производства, другая ширина тканей и изменение потребительских привычек сделали советскую конструкцию редким ретро-артефактом.

