Стартуют первые гонки: когда и где смотреть биатлон на Олимпиаде-2026 - расписание

Кратко:
- Биатлон на Олимпиаде-2026 пройдет 8–21 февраля, 11 гонок
- Главная арена — трасса в Антгольце, Италия
- Украину представляют 5 мужчин и 5 женщин
Уже через несколько дней в Италии стартуют XXV зимние Олимпийские игры. Главной локацией для биатлонных баталий станет легендарная трасса в Антгольце. Как сообщает Суспільне Спорт, соревнования продлятся почти весь период Игр — с 8 по 21 февраля.
Программа соревнований: 11 комплектов наград
В этом году олимпийская программа биатлона включает 11 стартов. Единственной дисциплиной, которая не вошла в список (в отличие от этапов Кубка мира), стала одиночная смешанная эстафета.
"Биатлон на Олимпиаде-2026 будет состоять из 11 гонок — спринты, преследования, индивидуальные гонки, масс-старты, классические эстафеты и смешанная эстафета", — отмечает источник.
График соревнований очень плотный: болельщики будут видеть по одной гонке каждый день, и только в воскресенье, 15 февраля, состоятся сразу два старта (мужское и женское преследование).
Календарь биатлонных гонок (время киевское):
- 8 февраля (вс), 15:05 — Смешанная эстафета
- 10 февраля (вт), 14:30 — Индивидуальная гонка (мужчины)
- 11 февраля (ср), 15:15 — Индивидуальная гонка (женщины)
- 13 февраля (пт), 15:00 — Спринт (мужчины)
- 14 февраля (сб), 15:45 — Спринт (женщины)
- 15 февраля (вс), 12:15 — Гонка преследования (мужчины)
- 15 февраля (вс), 15:45 — Гонка преследования (женщины)
- 17 февраля (вт), 15:30 — Эстафета (мужчины)
- 18 февраля (ср), 15:45 — Эстафета (женщины)
- 20 февраля (пт), 15:15 — Масс-старт (мужчины)
- 21 февраля (сб), 15:15 — Масс-старт (женщины)
Кто представит Украину
Тренерский штаб определил состав национальной сборной, которая будет бороться за медали в Антгольце. В заявку вошли как опытные лидеры, так и молодые таланты:
- Мужчины: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Богдан Борковский, Антон Дудченко, Тарас Лесюк.
- Женщины: Кристина Дмитренко, Елена Городная, Юлия Джима, Дарья Чалик, Александра Меркушина.
"Главный старт 4-летия — Олимпийские игры в Антгольце — кульминация всего сезона и цикла подготовки, который начался в 2022 году", — отмечает Суспільне Спорт.
Где смотреть
В Украине официальным транслятором игр является Суспільне Мовлення. Прямые эфиры всех гонок будут доступны на:
- Телеканале и сайте Суспільне Спорт.
- Местных телеканалах Суспільного.
Спорт — новости по теме
Как ранее сообщал Главред, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на заявление президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о возвращении России в международный футбол.
Кроме того, футболист Самба Диалло, который ранее выступал за юношеские составы Динамо, может получить новый шанс в первой команде киевского клуба. Главный тренер бело-синих Игорь Костюк рассматривает возможность возвращения игрока в основной состав.
Напомним, что украинская теннисистка Элина Свитолина завершила выступление на Australian Open-2026. В полуфинале украинка уступила первой ракетке мира, "нейтральной" теннисистке Арине Соболенко.
Читайте также:
- Все слухи закончились: звезда Динамо определился, в каком клубе продолжит карьеру
- Свитолина эффектно разнесла третью ракетку мира и вышла в полуфинал Australian Open
- Эпоха Ярмоленко может завершиться: Костюк готовит неожиданного кандидата на фланг
Об источнике: "Суспільне"
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ) или Общественное вещание — украинская общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка" и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также диджитал-платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред