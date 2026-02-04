Стартуют первые гонки: когда и где смотреть биатлон на Олимпиаде-2026 - расписание

Организаторы обнародовали полное расписание одиннадцати биатлонных гонок в Антгольце.

Италия готовится принимать зимние Олимпийские игры / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/ukrainian_biathlon, freepik.com

Кратко:

Биатлон на Олимпиаде-2026 пройдет 8–21 февраля, 11 гонок

Главная арена — трасса в Антгольце, Италия

Украину представляют 5 мужчин и 5 женщин

Уже через несколько дней в Италии стартуют XXV зимние Олимпийские игры. Главной локацией для биатлонных баталий станет легендарная трасса в Антгольце. Как сообщает Суспільне Спорт, соревнования продлятся почти весь период Игр — с 8 по 21 февраля.

Программа соревнований: 11 комплектов наград

В этом году олимпийская программа биатлона включает 11 стартов. Единственной дисциплиной, которая не вошла в список (в отличие от этапов Кубка мира), стала одиночная смешанная эстафета.

"Биатлон на Олимпиаде-2026 будет состоять из 11 гонок — спринты, преследования, индивидуальные гонки, масс-старты, классические эстафеты и смешанная эстафета", — отмечает источник.

График соревнований очень плотный: болельщики будут видеть по одной гонке каждый день, и только в воскресенье, 15 февраля, состоятся сразу два старта (мужское и женское преследование).

Календарь биатлонных гонок (время киевское):

8 февраля (вс), 15:05 — Смешанная эстафета

10 февраля (вт), 14:30 — Индивидуальная гонка (мужчины)

11 февраля (ср), 15:15 — Индивидуальная гонка (женщины)

13 февраля (пт), 15:00 — Спринт (мужчины)

14 февраля (сб), 15:45 — Спринт (женщины)

15 февраля (вс), 12:15 — Гонка преследования (мужчины)

15 февраля (вс), 15:45 — Гонка преследования (женщины)

17 февраля (вт), 15:30 — Эстафета (мужчины)

18 февраля (ср), 15:45 — Эстафета (женщины)

20 февраля (пт), 15:15 — Масс-старт (мужчины)

21 февраля (сб), 15:15 — Масс-старт (женщины)

Кто представит Украину

Тренерский штаб определил состав национальной сборной, которая будет бороться за медали в Антгольце. В заявку вошли как опытные лидеры, так и молодые таланты:

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Богдан Борковский, Антон Дудченко, Тарас Лесюк.

Женщины: Кристина Дмитренко, Елена Городная, Юлия Джима, Дарья Чалик, Александра Меркушина.

"Главный старт 4-летия — Олимпийские игры в Антгольце — кульминация всего сезона и цикла подготовки, который начался в 2022 году", — отмечает Суспільне Спорт.

Где смотреть

В Украине официальным транслятором игр является Суспільне Мовлення. Прямые эфиры всех гонок будут доступны на:

Телеканале и сайте Суспільне Спорт.

Местных телеканалах Суспільного.

