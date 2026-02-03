Укр
Россияне впервые использовали БПЛА "Гербера" в роли носителя FPV-дрона - Флеш

Дарья Пшеничник
3 февраля 2026, 13:56
230
Бескрестов обнародовал фото аппарата и подчеркнул, что пока сложно оценить, станет ли такая схема массовой.
Россияне впервые использовали БПЛА 'Гербера' в роли носителя FPV-дрона - Флеш
Использование БПЛА Гербера в роли носителя FPV-дрона / Коллаж: Главред, фото: wikipedai, t.me/serhii_flash

Главное из новостей:

  • Россия впервые использовала "Герберу" в качестве носителя FPV-дрона
  • Назначение дрона пока не установлено, но такие эксперименты требуют повышенного внимания

Российские войска продолжают экспериментировать с формами применения ударных БПЛА во время атак на Украину. Зафиксирован первый случай, когда дрон "Гербера" использовали как платформу для запуска FPV-аппарата.

видео дня

Об этом сообщил советник министра обороны и специалист по системам РЭБ и связи Сергей Бескрестнов (Флеш).

По его словам, обломки "Герберы" найти не удалось, поэтому ее точное назначение остается неизвестным — дрон мог выполнять как ударную, так и разведывательную функцию. Чиновник обнародовал фото аппарата и подчеркнул, что пока сложно оценить, станет ли такая схема массовой.

  • Гербера
    Гербера Фото: Флэш/Telegram
  • Гербера
    Гербера Фото: Флэш/Telegram
  • Гербера
    Гербера Фото: Флэш/Telegram

Бескрестнов подчеркнул, что даже единичные случаи подобных экспериментов свидетельствуют о постоянном поиске Россией новых способов обхода украинской обороны. Он призвал не недооценивать потенциальные риски и быть готовыми к дальнейшим изменениям в тактике противника.

Россияне модернизировали "Шахеды" - объяснение эксперта

Ранее в комментарии Главреду специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестов, известный как "Флеш", сообщил о модернизации российских ударных дронов типа "Шахед".

По его словам, оккупационные войска изменили конструкцию беспилотников, перенеся антенны CRPA с крыльев в центральную часть корпуса. Это решение, отмечает эксперт, существенно затрудняет их подавление имеющимися средствами радиоэлектронной борьбы. В настоящее время, объясняет Бескрестов, возможности РЭБ позволяют прикрывать только самые важные для страны объекты.

Кроме того, специалист обращает внимание, что адаптация корпуса дронов под китайские антенны является признаком длительного и стабильного технологического сотрудничества между Россией и Китаем.

Специалист отмечает, что российские силы могут минировать отдельные участки местности, но чаще ПТМ-3 сбрасывают рядом с местом падения самого "шахеда". Мина оснащена магнитным детонатором, поэтому враг рассчитывает, что к обломкам дрона подъедет полиция, ГСЧС или другая техника — и это вызовет взрыв.

Бескрестов призвал граждан не приближаться на автомобиле к месту падения дрона, особенно вдоль его траектории, поскольку это может быть опасно.

Модернизация российского оружия — последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, Россия продолжает активно модернизировать свои ударные беспилотники типа "Шахед"/"Герань". Российские войска впервые применили новую модификацию дальнобойного дрона "Герань-5", способного нести около 90 кг взрывчатки и преодолевать до 1000 км.

Кроме того, войска РФ начали применять ударные беспилотники типа Shahed-136 с двойной боевой частью, что существенно повышает их разрушительное действие. Эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов отметил, что суммарная масса боевой части достигает около 100 кг.

Напомним, все больше российских дронов Гербера стали попадаться с боевыми частями внутри. Опасная схема, которую начали применять россияне, активирует детонатор во время полета дрона, из-за чего при ударе он срабатывает.

О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш"

Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" — украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий".

С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе с 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

дроны Сергей Флэш Бескрестнов
