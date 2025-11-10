Герберы стали опаснее: "Флэш" раскрыл детали модернизации российских дронов

Детонатор активируется во время полета дрона, вследствие чего при ударе он срабатывает.

https://glavred.info/war/gerbery-stali-eshche-bolee-opasnymi-flesh-raskryl-detali-novoy-modernizacii-rossiyskih-dronov-10714016.html Ссылка скопирована

Опасная схема, которую начали применять россияне, активирует детонатор во время полета дрона, из-за чего при ударе он срабатывает / Фото: Сергей "Флеш"

О чем идет речь:

"Герберы" все чаще попадаются со взрывчаткой внутри

Детонатор активируется во время полета и срабатывает при ударе

Все больше российских дронов Гербера стали попадаться с боевыми частями внутри. Опасная схема, которую начали применять россияне, активирует детонатор во время полета дрона, из-за чего при ударе он срабатывает.

Когда такой беспилотник ударяется о поверхность, детонатор срабатывает и боевая часть дрона взрывается, что представляет дополнительную опасность. Об этом рассказал специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей Бескрестнов ("Флеш)" на своей странице в Facebook.

видео дня

Эксперт показал боевую часть с детонатором, которую нашел внутри одной из Гербер. Отмечается, что на одном фото БЧ ОФБЧ-2 с детонатором УЗ-2. На втором фото подключение БЧ внутри БПЛА.

Флеш объясняет, что от полетного контроллера поступает сигнал на реле, которое замыкается и подает напряжение от трех аккумуляторов на разъем детонатора. Это, вероятно, происходит по критерию высоты.

"Этот сигнал не взрывает БЧ, как многие думают. Этот сигнал ставит детонатор на боевой взвод. Такая схема позволяет экипажу, который запускает Герберу, не рисковать. То есть активация детонатора происходит во время полета. Во время удара о землю детонатор срабатывает и БЧ взрывается", -объясняет специалист.

Эксперт предупреждает, что детонатор может не сработать при плавной посадке, однако при этом он остается на боевом взводе. Он добавляет, что такой дрон не стоит бросать или везти в багажнике.

"Основная ошибка, которая может стоить жизни: это не электродетонатор. Не надо думать, что вы откусили провода или отключили разъем и все будет хорошо. Детонатор БЧ уже находится в боевом положении", - отмечает он.

Модернизация российского оружия - новости по теме

Как писал Главред ранее, россияне россияне модернизировали ударные БпЛА типа "Shahed". Дрон стал маневреннее и быстрее и может летать на большей высоте. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

Напомним, в Сумах недавно обнаружили новый дрон РФ - ударный беспилотник БМ-35 с тепловизором. Он атаковал Сумы поздно вечером 28 сентября. Об этом сообщил украинский специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Кроме того, Россия существенно увеличивает производство беспилотников. Речь идет о FPV-дронах с оптоволоконными кабелями, которые враг использует для воздушного подавления на поле боя в Украине. Россияне производят более 50 тысяч таких дронов каждый месяц. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред