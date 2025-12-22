Укр
Дочь принца Уильяма готовят к передаче титула — детали

Кристина Трохимчук
22 декабря 2025, 04:45
Принцесса Шарлотта проходит серьезное обучение.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон с принцессой Шарлоттой
Принц Уильям и Кейт Миддлтон с принцессой Шарлоттой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales

В британской монархии подходит время смены поколений — дети принца Уильяма готовятся перенимать главные роли в королевской семье. Как сообщает RadarOnline, принцессу Шарлотту уже готовят к ее будущему.

Дочь принца Уильяма после восхождения отца на престол получит титул королевской принцессы, который сейчас принадлежит сестре короля Чарльза III — принцессе Анне. После ее смерти именно Шарлотта возьмет на себя ношу поддержки брата на его пути к трону, и ее королевская родственница уже начала готовить девочку к этой важной миссии.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с семьей
Принц Уильям и Кейт Миддлтон с семьей / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Как сообщают инсайдеры, маленькую принцессу уже учат правилам поведения на публике, умению следить за своим внешним видом, предугадывать реакции окружающих и применять "мягкую силу". По мнению приближенных к королевской семье, бразды воспитания Шарлотты от Кейт Миддлтон перенимает принцесса Анна — именно ее многолетний опыт станет неоценимым для девочки.

Кроме того, не стоит исключать и подготовку Шарлотты как возможной наследницы престола, ведь она третья в очереди после отца и старшего брата.

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

"Опыт Анны как королевской принцессы незаменим. Шарлотта получает обучение от лучших. Однако это в основном уроки по подготовке к престолонаследию на всякий случай", — сообщают инсайдеры.

Про персону: принц Уильям

Принц Уэльский — старший сын короля Великобритании Карла III и его первой жены — Дианы, принцессы Уэльской, наследник британского престола с 8 сентября 2022 года.

