Дочь принца Уильяма готовят к передаче титула — детали

Принцесса Шарлотта проходит серьезное обучение.

https://glavred.info/starnews/doch-princa-uilyama-gotovyat-k-peredache-titula-detali-10725980.html Ссылка скопирована

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с принцессой Шарлоттой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Вы узнаете:

Какой титул получит принцесса Шарлотта

Кто из королевских родственников ее обучает

В британской монархии подходит время смены поколений — дети принца Уильяма готовятся перенимать главные роли в королевской семье. Как сообщает RadarOnline, принцессу Шарлотту уже готовят к ее будущему.

Дочь принца Уильяма после восхождения отца на престол получит титул королевской принцессы, который сейчас принадлежит сестре короля Чарльза III — принцессе Анне. После ее смерти именно Шарлотта возьмет на себя ношу поддержки брата на его пути к трону, и ее королевская родственница уже начала готовить девочку к этой важной миссии.

видео дня

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с семьей / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Как сообщают инсайдеры, маленькую принцессу уже учат правилам поведения на публике, умению следить за своим внешним видом, предугадывать реакции окружающих и применять "мягкую силу". По мнению приближенных к королевской семье, бразды воспитания Шарлотты от Кейт Миддлтон перенимает принцесса Анна — именно ее многолетний опыт станет неоценимым для девочки.

Кроме того, не стоит исключать и подготовку Шарлотты как возможной наследницы престола, ведь она третья в очереди после отца и старшего брата.

Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

"Опыт Анны как королевской принцессы незаменим. Шарлотта получает обучение от лучших. Однако это в основном уроки по подготовке к престолонаследию на всякий случай", — сообщают инсайдеры.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинская певица Оля Цибульская призналась, что после начала полномасштабного вторжения ее отношения с мужем претерпели изменения. Артистка рассказала, что спит с мужем в разных комнатах.

Также Лариса Долина может лишиться своего имущества в стране ЕС. Как сообщают пропагандистские росСМИ, сейчас решается судьба двух ее квартир в Латвии. Под арест попали две жилплощади артистки в Дзинтари. Из-за неуплаты накопившихся долгов их могут конфисковать.

Вас может заинтересовать:

Про персону: принц Уильям Принц Уэльский — старший сын короля Великобритании Карла III и его первой жены — Дианы, принцессы Уэльской, наследник британского престола с 8 сентября 2022 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред