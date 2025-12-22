Дочь принца Уильяма готовят к передаче титула — детали

Вы узнаете:
В британской монархии подходит время смены поколений — дети принца Уильяма готовятся перенимать главные роли в королевской семье. Как сообщает RadarOnline, принцессу Шарлотту уже готовят к ее будущему.
Дочь принца Уильяма после восхождения отца на престол получит титул королевской принцессы, который сейчас принадлежит сестре короля Чарльза III — принцессе Анне. После ее смерти именно Шарлотта возьмет на себя ношу поддержки брата на его пути к трону, и ее королевская родственница уже начала готовить девочку к этой важной миссии.
Как сообщают инсайдеры, маленькую принцессу уже учат правилам поведения на публике, умению следить за своим внешним видом, предугадывать реакции окружающих и применять "мягкую силу". По мнению приближенных к королевской семье, бразды воспитания Шарлотты от Кейт Миддлтон перенимает принцесса Анна — именно ее многолетний опыт станет неоценимым для девочки.
Кроме того, не стоит исключать и подготовку Шарлотты как возможной наследницы престола, ведь она третья в очереди после отца и старшего брата.
"Опыт Анны как королевской принцессы незаменим. Шарлотта получает обучение от лучших. Однако это в основном уроки по подготовке к престолонаследию на всякий случай", — сообщают инсайдеры.
Про персону: принц Уильям
Принц Уэльский — старший сын короля Великобритании Карла III и его первой жены — Дианы, принцессы Уэльской, наследник британского престола с 8 сентября 2022 года.
