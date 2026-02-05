Какой автомобиль является лучшим в мире: он опередил даже Audi и BMW

Этот автомобиль незаметно проник на страницы истории.

Самый влиятельный автомобиль в мире / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Какой автомобиль считается самым влиятельным

Почему он получил этот титул

С каждым годом автомобили становятся лучше. Они дополняются разнообразными полезными функциями, которые еще десять лет назад были лишь мечтами водителей. В частности, найден автомобиль, который сейчас считается лучшим во всем мире.

Главред решил разобраться, какой современный автомобиль считается лучшим.

Какой автомобиль является популярным

В Express.co.uk рассказывают, что группа автомобильных экспертов выбрала самый влиятельный современный автомобиль, построенный за последние несколько десятилетий. Им стал Toyota Prius - один из первых гибридных автомобилей, поступивших в продажу, с бензиновым двигателем и электродвигателем.

Отмечается, что культовый четырехдверный седан стал любимцем мира такси. Он также повлиял на других автопроизводителей, показав хорошие показатели топливной эффективности.

"Все это делает Prius самым важным автомобилем современной эпохи — и помогло поднять Toyota до уровня самого ценного в мире производителя автомобилей", — говорится в материале.

Эксперты говорят, что конкуренция, с которой Prius столкнулся за титул, была жесткой, поскольку японский седан опередил таких легенд, как BMW MINI, Nissan Qashqai, Tesla Model S, новаторский Bugatti Veyron и Audi TT Mk1.

"Каждый из 49 автомобилей, которые обошел Prius, имел характеристики, позволявшие им играть ключевую роль в современной автомобильной сфере. Хотя некоторые из них вызвали огромный фурор, когда вышли на рынок, Prius незаметно проник на страницы истории", - подытожили специалисты.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk — это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

