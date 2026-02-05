Какой автомобиль является лучшим в мире: он опередил даже Audi и BMW

Вы узнаете:
- Какой автомобиль считается самым влиятельным
- Почему он получил этот титул
С каждым годом автомобили становятся лучше. Они дополняются разнообразными полезными функциями, которые еще десять лет назад были лишь мечтами водителей. В частности, найден автомобиль, который сейчас считается лучшим во всем мире.
Главред решил разобраться, какой современный автомобиль считается лучшим.
Какой автомобиль является популярным
В Express.co.uk рассказывают, что группа автомобильных экспертов выбрала самый влиятельный современный автомобиль, построенный за последние несколько десятилетий. Им стал Toyota Prius - один из первых гибридных автомобилей, поступивших в продажу, с бензиновым двигателем и электродвигателем.
Отмечается, что культовый четырехдверный седан стал любимцем мира такси. Он также повлиял на других автопроизводителей, показав хорошие показатели топливной эффективности.
"Все это делает Prius самым важным автомобилем современной эпохи — и помогло поднять Toyota до уровня самого ценного в мире производителя автомобилей", — говорится в материале.
Эксперты говорят, что конкуренция, с которой Prius столкнулся за титул, была жесткой, поскольку японский седан опередил таких легенд, как BMW MINI, Nissan Qashqai, Tesla Model S, новаторский Bugatti Veyron и Audi TT Mk1.
"Каждый из 49 автомобилей, которые обошел Prius, имел характеристики, позволявшие им играть ключевую роль в современной автомобильной сфере. Хотя некоторые из них вызвали огромный фурор, когда вышли на рынок, Prius незаметно проник на страницы истории", - подытожили специалисты.
