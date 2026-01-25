Гораздо меньше, чем кажется водителям: сколько лет реально 'живут' зимние шины

Вы узнаете:
- Каков срок годности зимних шин
- Почему они могут быстро изнашиваться
Зимние автомобильные шины имеют свой срок годности. Когда он заканчивается, резина теряет эластичность и становится опасной. Поэтому нужно вовремя заменять старый комплект на новый.
Главред решил разобраться, сколько лет служат зимние шины.
Почему автомобильные шины стареют
Старение резины — естественный процесс, который происходит под воздействием времени, ультрафиолетового излучения и озона в воздухе. Продолжительность этого процесса зависит от состава резиновой смеси, однако быстрее всего изнашиваются именно зимние шины. Все из-за того, что их резина значительно мягче и часто содержит большую долю натуральных компонентов.
Сколько служат зимние шины
Эксперт Exist.ua в видео рассказал, что средний срок эксплуатации зимних шин обычно составляет 4–6 сезонов, или 40 тысяч километров, но при нормальных условиях.
В то же время срок годности ограничен и временем. Даже при целых боковинах и достаточной глубине протектора через 8–10 лет резина может стать опасной.
Что повреждает зимние шины
Отмечается, что зимние шины могут повредиться из-за:
- агрессивного стиля вождения;
- плохих дорог;
- неправильного давления;
- хранения в сыром гараже или на жаре.
"Даже премиальные шины могут износиться раньше, если за ними не следить. И наоборот, недорогой комплект при спокойном вождении и качественном хранении может спокойно пережить пять зим", — говорится в видео.
Как понять, что зимние шины уже старые – видео:
Читайте также:
- Не стоит игнорировать предупреждение: что означает лампочка "снежинка" в авто
- Как долго нужно ехать, чтобы аккумулятор зарядился в мороз: эксперты ответили
- Как не попасть в аварию зимой: инструктор назвал пять популярных ошибок
Об источнике: Exist.ua
Exist.ua - интернет-экосистема для автомобилистов в Украине. В видео эксперт делится с водителями советами и рассказывает о современных новинках в мире авто. На канал компании в YouTube уже подписалось более 60 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред