Гораздо меньше, чем кажется водителям: сколько лет реально 'живут' зимние шины

Со временем автомобильные шины могут стать даже опасными.

https://glavred.info/auto/gorazdo-menshe-chem-kazhetsya-voditelyam-skolko-let-realno-zhivut-zimnie-shiny-10735262.html Ссылка скопирована

Срок годности зимних шин / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Каков срок годности зимних шин

Почему они могут быстро изнашиваться

Зимние автомобильные шины имеют свой срок годности. Когда он заканчивается, резина теряет эластичность и становится опасной. Поэтому нужно вовремя заменять старый комплект на новый.

Главред решил разобраться, сколько лет служат зимние шины.

видео дня

Почему автомобильные шины стареют

Старение резины — естественный процесс, который происходит под воздействием времени, ультрафиолетового излучения и озона в воздухе. Продолжительность этого процесса зависит от состава резиновой смеси, однако быстрее всего изнашиваются именно зимние шины. Все из-за того, что их резина значительно мягче и часто содержит большую долю натуральных компонентов.

Сколько служат зимние шины

Эксперт Exist.ua в видео рассказал, что средний срок эксплуатации зимних шин обычно составляет 4–6 сезонов, или 40 тысяч километров, но при нормальных условиях.

В то же время срок годности ограничен и временем. Даже при целых боковинах и достаточной глубине протектора через 8–10 лет резина может стать опасной.

Как правильно хранить шины / Инфографика: Главред

Что повреждает зимние шины

Отмечается, что зимние шины могут повредиться из-за:

агрессивного стиля вождения;

плохих дорог;

неправильного давления;

хранения в сыром гараже или на жаре.

"Даже премиальные шины могут износиться раньше, если за ними не следить. И наоборот, недорогой комплект при спокойном вождении и качественном хранении может спокойно пережить пять зим", — говорится в видео.

Как понять, что зимние шины уже старые – видео:

Читайте также:

Об источнике: Exist.ua Exist.ua - интернет-экосистема для автомобилистов в Украине. В видео эксперт делится с водителями советами и рассказывает о современных новинках в мире авто. На канал компании в YouTube уже подписалось более 60 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред