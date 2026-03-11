СССР и рыбный день: что скрывало государство и почему все ненавидели четверг

Рыбный день в СССР был экономической мерой: вместо мяса в столовых подавали хек и сельдь, а четверг стал особым "постным" днем.

Для чего в СССР придумали рыбный день? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Откуда в СССР взялся рыбный день

Зачем его придумали

"Рыбный день" — это уникальный феномен советской эпохи, который оставил глубокий след в памяти нескольких поколений. Это был день, когда во всех заведениях общественного питания мясные блюда полностью исчезали из меню, уступая место хеку, минтаю, сельди или рыбным котлетам. Каковы же были истинные причины этого решения, расскажет Главред.

Зачем в СССР придумали рыбный день

Как рассказывают на канале"Интересные факты", главная причина была чисто экономической: в стране постоянно не хватало мяса. Государство не могло обеспечить всех граждан говядиной или свининой, поэтому решило заменить их более дешевым аналогом — рыбой. Это позволяло экономить мясные запасы и давать людям необходимый белок.

История этой традиции имела два основных этапа:

1930-е годы

Первым эту идею ввел Анастас Микоян в 1932 году. Тогда из-за проблем в сельском хозяйстве поголовье скота сильно сократилось. Чтобы рабочие не оставались голодными, в столовых официально ввели один день в неделю, когда готовили только рыбу.

1970-е годы

В 1976 году о рыбном дне вспомнили снова. На этот раз причиной стало развитие океанического флота. СССР вылавливал много морской рыбы, которую люди не очень хотели покупать в магазинах. Чтобы сбыть этот товар, рыбу начали массово подавать во всех заведениях общественного питания.

Почему выбрали именно четверг

Выбор четверга объяснялся несколькими логическими и идеологическими причинами. Верующие люди традиционно постились (не ели мяса) в среду и пятницу. Советская власть хотела избавиться от религиозных обычаев, поэтому назначила свой "постный" день на четверг, чтобы он не совпадал с церковным календарем. Кроме того, специалисты подсчитали, что четверг — это самый взвешенный день рабочей недели. Считалось, что рыбная диета в этот день меньше всего повредит производительности труда (в отличие от понедельника, когда нужна энергия после выходных, или пятницы, когда все уже устали). Это было также удобно для столовых: за четверг и пятницу они успевали распродать запасы рыбы до выходных, чтобы она не испортилась.

Видео о том, для чего в СССР ввели рыбный день, можно посмотреть здесь:

Как к этому относились люди

Для большинства советских граждан рыбный день был принудительной мерой. В столовых выбора не оставалось: вместо привычных котлет или гуляша в меню были только рыбные фрикадельки, жареный хек или сельдь с гарниром. Поскольку качество приготовления в массовых столовых часто было низким, четверг обычно не любили.

Таким образом, рыбный день стал способом решить проблему дефицита мяса и приучить людей есть то, чего в государстве было много — морскую рыбу.

Об источнике: канал "Интересные факты" Украинский YouTube-канал "Интересные факты" — это популярный научно-популярный и познавательный ресурс, ориентированный на широкую аудиторию. Главная цель канала заключается в раскрытии малоизвестных страниц истории, объяснении сложных научных явлений простым языком и анализе бытовых привычек прошлого, повлиявших на современность. Контент канала охватывает различные темы: от исторических расследований и биографий выдающихся личностей до фактов о природе, космосе и технологиях. Авторы используют архивные кадры, инфографику и динамичный монтаж, чтобы сделать подачу материала интересной и доступной. Канал позиционирует себя как украиноязычный просветительский проект, который помогает зрителям расширять кругозор и критически переосмысливать стереотипы, в частности те, что остались в наследство от советской эпохи.

