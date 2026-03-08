Укр
В Эйфелевой башне есть секретная комната на высоте 285 метров: зачем она нужна

Марина Иваненко
8 марта 2026, 14:03
На высоте 285 метров Гюстав Эйфель создал уютную квартиру с роялем и лабораторией. Здесь он принимал Эдисона и проводил исследования, которые помогли спасти Париж.
Какой секрет скрывает Эйфелева башня?
Какой секрет скрывает Эйфелева башня? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Для чего строили Эйфелеву башню
  • Как строили Эйфелеву башню

Эйфелева башня, которая сегодня является символом Парижа, в самом начале задумывалась как временное сооружение к столетию Французской революции. Однако ее создатель, Гюстав Эйфель, заложил в конструкцию секретный элемент — частную квартиру на высоте 285 метров, которая впоследствии стала объектом зависти и любопытства всей французской элиты. Подробнее об этом расскажет Главред.

видео дня

Почему строили Эйфелеву башню

Как рассказывают на канале"Историк", когда в 1889 году в центре Парижа выросла гигантская металлическая конструкция, большинство парижан восприняли ее как временное недоразумение. Однако для ее создателя, Гюстава Эйфеля, башня была личным проектом, в котором он предусмотрел место для собственного бегства от мира. На высоте 285 метров, почти под самым шпилем, он обустроил секретную квартиру, о существовании которой публика узнала гораздо позже.

Как строили Эйфелеву башню

Строительство башни сопровождалось невероятным давлением. Известные писатели, такие как Ги де Мопассан и Александр Дюма-сын, требовали снести "уродливый скелет". Для Эйфеля квартира стала психологической защитой. Пока внизу происходили протесты, на вершине он создал пространство, которое совсем не соответствовало строгому инженерному стилю сооружения.

Интерьер квартиры был чрезвычайно уютным. В отличие от холодного железа снаружи, внутри царила мягкая атмосфера: стены были оклеены обоями, на полу лежали ковры ручной работы, а мебель была изготовлена из темного дерева. В квартире были гостиная, столовая, кухня и рояль, на котором инженер любил играть по вечерам.

Видео о том, какой секрет скрыт в Эйфелевой башне, можно посмотреть здесь:

Гости, отказ от денег и научные эксперименты

Как только слухи о "квартире" распространились среди элиты, к Гюставу начали поступать предложения. Состоятельные жители Парижа и иностранные туристы были готовы платить состояние, чтобы провести хотя бы одну ночь в облаках. Однако Эйфель не принял ни одно из них. Он считал это место своим рабочим кабинетом и научной лабораторией.

Единственным исключением были научные дискуссии: самым известным гостем квартиры стал Томас Эдисон, который в 1889 году подарил Эйфелю один из первых фонографов именно в этих комнатах.

Изначально башню должны были разобрать через 20 лет после строительства. Квартира и научная деятельность Эйфеля стали аргументами в пользу ее сохранения. Он проводил там метеорологические исследования и аэродинамические тесты.

Война и стратегическая роль Эйфелевой башни

С началом Первой мировой войны квартира и вся башня стали настоящим стратегическим объектом. Эйфель помогал устанавливать оборудование для радиоперехвата. Именно благодаря антеннам на вершине французской разведке удалось перехватить вражеские сообщения, что повлияло на успех битвы на Марне.

Башня, которую хотели снести, спасла Париж, а квартира инженера стала своеобразным штабом для технических инноваций.

Эйфелева башня после смерти создателя и сегодня

После смерти Эйфеля в 1923 году квартира была закрыта для посторонних почти на столетие. Только в 2015 году городские власти отреставрировали комнаты. До мелочей была восстановлена обстановка по старым фотографиям и чертежам.

Сегодня туристы, поднимающиеся на третий уровень башни, могут заглянуть внутрь через стекло. Там установлены восковые фигуры Гюстава Эйфеля, его дочери Клер и Томаса Эдисона, воспроизводящие ту самую историческую встречу. Квартира больше не является тайной, но она остается напоминанием о том, что за большими инженерными конструкциями всегда стоит человек, который искал тишины и вдохновения над суетой большого города.

Об источнике: YouTube-канал "Историк"

YouTube-канал "Историк" — это украинский образовательный проект, посвященный малоизвестным или интересным фактам из истории, науки и быта. Автор просто и понятно рассказывает о вещах, которые мы часто видим, но не задумываемся об их происхождении — например, почему советская посуда имела черный ободок или как появились определенные технологии. Канал ведется на украинском языке, имеет около 130 тысяч подписчиков и более полутысячи видео. Видео короткие, насыщенные фактами и иллюстрациями, поэтому легко воспринимаются даже школьниками. Основная цель канала — сделать историю интересной, живой и близкой современному зрителю.

Поздравления с 8 марта: красивые картинки и пожелания для женщин

Поздравления с 8 марта: красивые картинки и пожелания для женщин

Красивые поздравления с 8 марта - картинки и короткие пожелания

Красивые поздравления с 8 марта - картинки и короткие пожелания

Почувствуют вкус богатства: четыре знака зодиака на пороге финансового подъема

Почувствуют вкус богатства: четыре знака зодиака на пороге финансового подъема

Будет бешенный скачок цен на топливо: как сильно подорожает газ, бензин и дизель

Будет бешенный скачок цен на топливо: как сильно подорожает газ, бензин и дизель

Чёрная плесень больше не проблема: простое решение работает за считанные минуты

Чёрная плесень больше не проблема: простое решение работает за считанные минуты

21:14

Водителей с детьми ждут новые правила: что нужно знать, чтобы не получить штрафВидео

