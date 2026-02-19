Жир исчезает за секунды: как отмыть пластиковые контейнеры, чтобы стали как новые

Простой трюк поможет вернуть контейнерам чистоту без долгого мытья и лишней химии.

Как быстро отмыть пластиковый контейнер от жира - гениальный способ/ Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Как отмыть пластик от жира

Как отмыть пластиковые контейнеры

Пластиковые контейнеры давно стали незаменимыми в быту, но после использования их особенно сложно отмыть от жира, даже после нескольких попыток на стенках остается неприятная пленка, а пластик выглядит мутным.

Главред расскажет о простом способе, который позволяет избавиться от жира буквально за полминуты.

Как работает метод

Лайфхаком в TikTok поделилась украинская блогерша Диана Логовец. Она объясняет, что сначала в контейнер нужно налить немного теплой воды и добавить каплю обычного средства для мытья посуды. Затем в воду следует бросить несколько кусочков бумажной салфетки или полотенца. Закройте крышку и хорошо встряхните контейнер в течение минуты.

Бумага в сочетании с пеной действует как абсорбент: она впитывает жир и одновременно работает как мягкая щетка, добираясь даже до труднодоступных уголков. После этого достаточно ополоснуть контейнер чистой водой — и он будет выглядеть абсолютно чистым.

Почему это эффективнее губки

Губка часто только размазывает жир по поверхности, оставляя липкий слой. Бумага же "снимает" его со стенок и удерживает внутри волокон.

Смотрите видео о том, как быстро отмыть пластиковый контейнер от жира:

О персоне: Diana_gologovets Диана Логовец — украинский контент-мейкер в TikTok, специализирующаяся на лайфхаках для дома и советах по уборке. Ее профиль в TikTok имеет более 137 тысяч подписчиков и более 6,9 миллиона лайков. В своих видео Диана демонстрирует простые и действенные способы организации пространства, ухода за вещами и быстрого решения бытовых проблем.

