Жир исчезает за секунды: как отмыть пластиковые контейнеры, чтобы стали как новые

Инна Ковенько
19 февраля 2026, 21:20
55
Простой трюк поможет вернуть контейнерам чистоту без долгого мытья и лишней химии.
Жир исчезает за секунды: как отмыть пластиковые контейнеры, чтобы стали как новые
Как быстро отмыть пластиковый контейнер от жира - гениальный способ/ Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Как отмыть пластик от жира
  • Как отмыть пластиковые контейнеры

Пластиковые контейнеры давно стали незаменимыми в быту, но после использования их особенно сложно отмыть от жира, даже после нескольких попыток на стенках остается неприятная пленка, а пластик выглядит мутным.

Главред расскажет о простом способе, который позволяет избавиться от жира буквально за полминуты.

видео дня

Как работает метод

Лайфхаком в TikTok поделилась украинская блогерша Диана Логовец. Она объясняет, что сначала в контейнер нужно налить немного теплой воды и добавить каплю обычного средства для мытья посуды. Затем в воду следует бросить несколько кусочков бумажной салфетки или полотенца. Закройте крышку и хорошо встряхните контейнер в течение минуты.

Бумага в сочетании с пеной действует как абсорбент: она впитывает жир и одновременно работает как мягкая щетка, добираясь даже до труднодоступных уголков. После этого достаточно ополоснуть контейнер чистой водой — и он будет выглядеть абсолютно чистым.

Почему это эффективнее губки

Губка часто только размазывает жир по поверхности, оставляя липкий слой. Бумага же "снимает" его со стенок и удерживает внутри волокон.

Смотрите видео о том, как быстро отмыть пластиковый контейнер от жира:

@dianagologovets Для тех, кто тоже не любит мыть контейнеры, потому что иногда они и в посудомоечной машине остаются жирными! А вот так очень быстро и просто ? #gologovets_видео#лайфхак#идеидлядома#лайфхакдлядома#полезныесоветы#уборка♬ оригинальный звук - Diana_gologovets

О персоне: Diana_gologovets

Диана Логовец — украинский контент-мейкер в TikTok, специализирующаяся на лайфхаках для дома и советах по уборке. Ее профиль в TikTok имеет более 137 тысяч подписчиков и более 6,9 миллиона лайков. В своих видео Диана демонстрирует простые и действенные способы организации пространства, ухода за вещами и быстрого решения бытовых проблем.

